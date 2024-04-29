"Поки йде допомога, ЗСУ буде дуже складно, адже окупанти хочуть дотиснути Часів Яр", — Дикий (відео)

Під ударом армії РФ можуть опинитися Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. А ще армія РФ активно вдаватиметься до посилення бомбардувань, зазначає ветеран АТО.

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Поки американська допомога їде в Україну, в армії російських окупантів є невеличкий люфт у часі, щоб просунутися якомога далі. Цей люфт вони спробують використати, щоб дотиснути Часів Яр. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав ветеран АТО Євген Дикий.

На його думку, ЗСУ буде дуже важко стримувати натиск ворога, адже він цілеспрямовано хоче захопити саме Часів Яр, який є панівною висотою, і потім вибити росіян звідти буде дуже проблематично. У разі відходу ЗСУ з цього напрямку в окупантів відкривається дорога на цілу величезну агломерацію: Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ.

"Саме ці достатньо великі міста фактично опиняються під загрозою окупації, — зазначає Дикий. — Тому битва за Часів Яр має таке значення, бо це битва фактично за велику промислову зону, яка ще лишилася під нашим контролем".

Ветеран АТО каже, що, можливо, агресор навіть припинить деякі активні дії на інших ділянках і перекине поповнення саме на Часів Яр. А ще армія РФ активно вдаватиметься до посилення бомбардувань, поки до ЗСУ їде підкріплення західних систем протиповітряної оборони.

"Річ у тому, що постачання ППО, на відміну від снарядів, відрізняється збільшеним часом доставки, — акцентує військовий. — Це точно не питання одного тижня, а мінімум місяця".

До того ж ці системи, крім доставки, потребують налаштування та розміщення на потрібних напрямках, каже Дикий. У цей час окупанти зроблять усе, щоб посилити авіанальоти.

Захисники та захисниці України жорстко дають бій і тримаються дуже міцно, зазначає ветеран АТО. Тому, можливо, агресор спробує ще просунутися в бік Покровська на поставдіївському напрямку, адже там це технічно й географічно набагато легше зробити, бо він просто має набагато менше стратегічне значення. Але там ворог упреться в українську лінію оборони та може застрягти надовго.

Нагадаємо, 29 квітня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що загроза може йти не лише з кордону з РФ, але й із боку Білорусі, попри те, що там немає значних підрозділів окупантів. За його словами, прикордонники тримають ситуацію під контролем.