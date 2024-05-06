"Не субъекты переговоров": зачем РФ объявила в розыск Зеленского, Порошенко, Авакова и Данилова

Москва намерена дискредитировать видных украинских политиков и получить в будущем дополнительный аргумент, почему не нужно вести переговоры с некоторыми представителями Киева. Фокус выяснил, какую цель преследует РФ.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье. Что конкретно вменяют главе государства, неизвестно. В розыск также объявили пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Павла Климкина, экс-секретаря СНБО Алексея Данилова, бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, весь процесс является результатом работы российских следователей и других ведомств.

"Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях власти Украины, о чем идет речь. Поэтому в рамках этого ведется работа", — сообщил Песков.

В Офисе президента Украины, комментируя объявление в розыск Зеленского, призвали Москву "поискать совесть и здравый смысл".

Дискредитировать власти

По мнению политолога Олега Постернака, основная цель Кремля — провести информационную кампанию, призванную дискредитировать украинских политиков как внутри страны, так и за ее пределами. В первую очередь, подобная информация должна впечатлить внутреннюю аудиторию РФ. Какая-то часть россиян, по мнению Постернака, по-прежнему симпатизирует, как минимум, Зеленскому, вспоминая его прошлую карьеру в шоу-бизнесе. А в Кремле хотели бы скорректировать общественное мнение.

Кроме того, новости о представителях украинской власти будут масштабироваться в западных СМИ, а значит станут предметом обсуждения за пределами РФ и могут повлиять на какую-то часть обывателей, симпатизирующих правым политикам в ЕС.

"Украина пыталась повлиять на легитимность Путина, чтобы западный мир не признал его президентом РФ после фиктивных выборов. Однако кроме компромиссного решения Европарламента, мы ничего не добились. Посмотрим, кто приедет на инаугурации Путина. Боюсь, что мы увидим не только представителей Словакии или Венгрии, но и других западных стран, которые входят в ЕС и НАТО. Это все говорит о том, что у РФ по-прежнему есть влияние в демократическом мире. Многие страны связаны с Москвой экономически, и знают, что Путин мстителен, а потому продолжают играть по его правилам. Для аудитории этих стран российская ИПСО может иметь определенный эффект", — говорит Фокусу Постернак.

Еще одна причина, зачем в Москве объявили в розыск бывших и действующих украинских политиков — попытка повлиять на обстановку внутри нашей страны. Таким образом Кремль пытается персонифицировать проблемы, существующие в Украине и усилить дистанцию между элитой и народом, уставшим от войны и испытывающим страх перед усиливающейся мобилизацией.

"РФ пытается убедить часть украинцев в том, что во всем происходящем виноваты украинские власти. Начиная от Зеленского, заканчивая представителями военного руководства. И хотя с правовой точки зрения, их действия — абсолютный нонсенс, будет, о чем поговорить в эфире", — продолжает эксперт.

Переговоры не будут на уровне президентов

Политолог Владимир Фесенко считает, что подобными публичными заявлениями Кремль повышает ставки вокруг переговорного процесса, который рано или поздно стартует. А также ведет подготовку к масштабной информационной кампании против действующего президента, о чем ранее предупреждал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В мае подходит к концу президентский срок Зеленского. И в Кремле намерены воспользоваться информационным поводом, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Если одни страны заявляют, что Украина может атаковать своим оружием территории РФ, другие говорят, что готовы направить войска НАТО в Украину, Россия, в свою очередь, тоже поднимает ставки. Раз Зеленский не хочет встречаться с Путиным [в сентябре 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным], они его объявляют в розыск. Пытаются занизить статус украинского президента", — рассуждает Фесенко.

Таким образом, когда встанет вопрос о начале мирных переговоров между Украиной и РФ, Москва получит дополнительный аргумент для внутренней аудитории, почему ей не нужно вести переговоры с некоторыми представителями украинской власти.

"Я прогнозирую с очень высокой вероятность, что переговоры не будут проходить на уровне Зеленского и Путина. Сначала будут консультации через посредников, потом встречи на уровне спецпредставителей, и на этом все. Во время переговоров речь не будет идти о подписании мирного договора, это невозможно. По большинству принципиальных вопросов компромисса нет, так как интересы стран прямо противоположные", — отмечает Фесенко.

По мнению эксперта, в зависимости от ситуации на фронте есть вероятность, что военные действия могут завершиться заморозкой конфликта. Фесенко добавляет, что сценарий, который предусматривает прекращение огня на неопределенный период пока что не выгоден России, а потому, если возникнет такая необходимость, Путина придется уговаривать.

"Сделать это возможно военным путем и усилением дипломатического давления. Но подобные договоренности в любом случае не нуждаются в подписи президентов. Достаточно подписей спецпредставителей", — отмечает Фесенко.

Политический эксперт Игорь Рейтерович соглашается, что Россия, объявив в уголовный розыск бывших и действующих представителей украинской власти демонстрирует, что этих людей не рассматривает как субъектов будущих переговоров.

"Я не верю, что переговоры будут проходить на уровне Путина и Зеленского. Возможно, между людьми не первого эшелона. Как это было в Стамбуле. Первые лица не возьмут на себя такую ответственность", — рассуждает эксперт в беседе с Фокусом.

По мнению экспертов, формат будущих переговоров станет понятен после саммита в Швейцарии, запланированного на июнь. Все будет зависеть от того, кто будет присутствовать на мероприятии. Если не будет представителей Китая, встреча будет декларативной, и не приведет к результату, на который рассчитывает Украина.

"Что касается "формулы мира Зеленского" — она не предназначена для переговоров с РФ. Это наша стратегическая, долгосрочная позиция. Неважно, как закончится война, наша позиция останется неизменной, относительно освобождения наших территорий, а также наказания военных преступников", — резюмирует Фесенко.

Напомним, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению по делу о "терроризме". Поводом мог стать инцидент на Крымском мосту в октябре 2022 года. Малюка также объявили в федеральный и международный розыск.

14 декабря 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Лефортовский районный суд Москвы даже заочно его арестовал. Следственный комитет РФ обвиняет украинского разведчика в совершении 104 терактов. По мнению спикера ГУР Андрея Юсова, в действиях Кремля не нужно искать логики, а только пропаганду.