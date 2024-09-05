Министерство возвращения украинцев: как новое ведомство заставит людей приехать домой, — эксперты

Коммуникация с украинской диаспорой за рубежом и помощь в сохранении их связи с родиной — одна из задач МИДа. Но власти решили переложить эти полномочия на новое ведомство. Фокус выяснил, зачем придумали министерство возвращения украинцев.

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В Украине создадут министерство возвращения украинцев, о чем сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, вопрос обсуждался на заседании 4 сентября. И на данный момент ищут кандидатов на должность главы ведомства.

О том, что в Украине появится новое министерство, которое займется вопросом возвращения миллионов украинцев из-за границы, ранее уже заявлял президент Владимир Зеленский. Гарант называл новую институцию "министерством единства". А главной причиной, зачем она нужна — неспособность Министерства иностранных дел вернуть домой 7,5 млн украинцев, уехавший из страны во время полномасштабной войны.

Завлекать украинцев домой: задачи нового министерства

Идея создания министерства возвращения украинцев — пока это одно из возможных названий — была встречена довольно скептически в политических кругах. Так нардеп ЕС Владимир Арьев удивился названию структуры.

"Арахамия анонсировал новую правительственную структуру — Министерство возвращения украинцев. Скорочено "МинПук". У них будет много креативных идей. Минкульт будет называться Министерством культуры и стратегических коммуникаций. Скорочено МинКиско", — написал политик в Facebook.

Нардеп Алексей Гончаренко назвал новое министерства пустой тратой времени и бюджетных средств.

"Вместо того, чтобы действительно делать какие-то шаги в этом направлении [возвращении украинцев], нам заявляют про новое министерство. Я не вижу в этом никакого смысла. Должна вестись комплексная работа. Например, недавние рекомендации ПАСЕ [о финансовой помощи украинцам для возвращения домой] — реальный шаг в этом направлении", — говорит Гончаренко в беседе с Фокусом.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, для того, чтобы наладить каналы коммуникации с украинцами за границей, достаточно работы министерства иностранных дел. Под эти задачи можно было создать отдельный департамент, не предполагающий дополнительных ресурсов.

"Новое министерство будет перетягивать на себя функционал МИД и Минреинтеграции. Поэтому я думаю, что это просто предвыборный хит. Он направлен на то, чтобы наладить коммуникацию с украинцами за границей, чьи голоса можно получить во время выборов. Допустим, около 3 млн взрослых людей, которые могут голосовать, им дадут преференции, и взамен получат их поддержку. Это выглядит именно так. И министерство создают не для решения реальной проблемы, а для красивых популистических заявлений", — рассуждает Рейтерович.

Без принуждения: что предложит украинцам министерство возвращения

Как отмечает в беседе с Фокусом политолог Владимир Фесенко, официального названия министерства пока нет. Но есть идея — министерство создают, чтобы оно вело работу с украинской диаспорой за границей, которая по разным подсчетом составляет больше 7 млн человек, не менее 50% из которых после завершения войны не захотят возвращаться в Украину.

"Для нас это огромная потеря. Ведь для послевоенного обновления нам понадобятся ресурсы, и всех тех, кто уехал, нужно, если не вернуть, то хотя бы оставить в орбите Украины. А потому главная задача министерства — создавать стимулы для возврашения людей. Чтобы в Украине было безопасно, были рабочие места, условия для жизни. В то же время, одна из задач — активное взаимодействие с теми, кто за границей. Многие ведь продолжают вести бизнес в Украине, проживая с семьей в Испании, Польше, Германии. И для страны это ресурс. Поэтому еще одно из направлений министерства — работа с бизнес-диаспорой, чтобы усилить их экономические отношения с Украиной", — рассуждает в беседе с Фокусом Фесенко.

По его словам, чтобы министерство не превратилось в исключительно бюрократический проект, нужно четко обозначить цели и задачи, а также инструменты и ресурсы, которые будут задействованы для их реализации.

"Многие задачи можно осуществить только после завершения войны. Потому что мы не знаем, что будет, когда война закончится. Какой функционал будет у каждого города, какие там будут рабочие места. Нужны будут программы партнеров для развития Украины. Если ресурсов не будет, создание министерства ничем не поможет", — продолжает эксперт.

Сейчас, по мнению Фесенко, министерство будет собирать информацию о том, сколько украинцев и в каких странах проживает, а затем попробует наладить с ними каналы коммуникации.

Что касается принудительного возвращения людей, по словам эксперта, это сделать невозможно.

"Такие инструменты есть только в авторитарных странах. Экс-глава МИД Кулеба вспоминал недавно, как в советское время украинцев принудительно вывозили из Польши, тех, кто там столетиями жил. А поляков — из Украины в Польшу. Но в демократических странах так не делают. Даже преступников вернуть очень сложно. А простых граждан — невозможно. Также нет механизма возвращения и военнообязанных. Нельзя призвать в армию человека, проживающего в чужой страны", — резюмирует Фесенко.

Фокус ранее писал, почему ушел в отставку экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, и чем он запомнился украинцам.

Также Фокус рассказывал про отставку главы министерства юстиции Дениса Малюськи.