Не всех военных выпустят за границу в отпуск: кому запрещен выезд во время войны, — юрист

Военные могут получить отпуска и выехать за границу при определенных обстоятельствах. Однако существуют случаи, когда бойцам отказывают в этом праве. Юрист Ольга Марко объяснила Фокусу, почему так происходит, и что делать в таком случае.

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Украинские военнослужащие имеют право на несколько видов отпусков во время военного положения. Они могут воспользоваться частью ежегодного основного отпуска - не более 30 календарных дней в год. Отпуск предоставляется частями, однако не менее 15 календарных дней за один раз. Также обязательным условием его предоставления является одновременное отсутствие не более 30% общей численности бойцов соответствующего подразделения, тогда как время участия в боевых действиях не является критерием для получения отпуска.

Также есть отпускпо семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам - не более 10 календарных дней, отсутствуют ограничения по количеству отпусков в год. Поэтому военный каждый раз может ходатайствовать о получении такого случая отпуска в случае возникновения семейных или других уважительных причин, требующих его присутствия.

Такими причинами могут быть:

заключение брака;

тяжелое состояние здоровья или смерть родных;

другие ситуации, которые требуют присутствия военного в семье.

Важно, чтобы обстоятельства имели документальное подтверждение.

Среди других видов отпусков есть:

Дополнительный отпуск за уничтоженную технику — не более 15 календарных дней в год, однако порядок предоставления и продолжительность отпуска отдельно регулируется постановлением Кабмина № 585 от 21 мая 2024 года. Этот отпуск может предоставляться одновременно с предоставлением части ежегодного основного. Количество дней определяется видом уничтоженной техники и составляет от 1 до 5 суток.

Из-за беременности и родов — 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после. Женщина может получить 70 календарных дней отпуска после родов в случае осложнения или рождения двух и более детей.

Для ухода за ребенком — до достижения им трехлетнего возраста или в случае необходимости домашнего ухода продолжительностью, определенной в медицинском заключении, однако не более чем до достижения им шестилетнего возраста. Отпуск предоставляется одному из родителей ребенка, если оба они военнослужащие.

Для лечения по болезни или после ранения по заключению ВВК — на срок, указанный в заключении врачебной комиссии (от 30 до 60 дней с возможностью продления при наличии медицинских показаний).

Каникулярный отпуск для курсантов - не более десяти календарных дней (зимний), не более 20 календарных дней (летний). Отпуск может быть предоставлен курсанту только после ликвидации учебной задолженности, если таковая имеется. Однако продолжительность летнего не может быть меньше 15 календарных дней.

Как военному получить отпуск

По словам юриста ОО "Юридическая Соня" Ольги Марко, для того, чтобы получить отпуск, военный должен подать соответствующий рапорт непосредственному командиру. К рапорту нужно приложить подтверждающие документы, если вид отпуска этого требует. Командир ходатайствует по сути рапорта к высшему командованию, тогда как в случае согласования издается приказ командира воинской части о предоставлении отпуска.

"Военному, который отбывает в отпуск, обязательно выдают отпускной билет. При прибытии к месту проведения отпуска нужно стать на учет в ТЦК и СП или ВСП, а за день перед выбытием к месту службы сняться с учета", — рассказывает Фокусу Ольга Марко.

Она отметила, что военнослужащим предоставляется дополнительное время для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, однако не более двух суток в один конец. Количество дней определяется расстоянием до места отпуска:

не предоставляется время в случае расстояния до 200 километров;

один день в один конец — от 200 до 800 километров;

двое суток в один конец — от 800 километров.

Отпуск военного за границей: что для этого нужно

Военный может выехать за границу во время отпуска. Однако важно получить разрешение от командования и соответствующие документы, которые это подтверждают.

"Поэтому в случае, если военный хотел бы в период отпуска выехать за границу, например, в связи с тем, что его семья сейчас проживает именно там, ему необходимо указать об этом в своем рапорте. Обязательно следует указать в какую именно страну военный планирует ехать. Стоит отметить, что такое разрешение командование может как предоставить, так и отказать", — пояснила юрист.

По ее словам, в случае положительного решения в приказе о предоставлении отпуска и отпускном билете дополнительно отмечают, что военному предоставлено право на выезд за границу. ГПСУ может отказать в пересечении границы без этих документов.

Когда военный может выехать за границу во время военного положения

Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, военные могут выехать во время военного положения в следующих ситуациях:

для лечения — при наличии документов, дающих право на выезд и въезд в Украину, письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение;

из-за смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства военного — по решению Председателя ГПСУ;

для выполнения задач в сфере безопасности и обороны — на основании решения министра обороны, руководителя другого военного формирования, правоохранительного органа спецназначения или разведывательного органа.

Что делать, если военному отказали в отпуске

Ольга Марко отметила, что возникают ситуации, когда военнослужащим сложно получить тот или иной вид отпуска. В частности, часть ситуаций связана с рассмотрением самих рапортов — непринятие, несоблюдение сроков, потеря. Также могут отказать в отпуске, который должен предоставляться в обязательном порядке, речь идет об отпуске для лечения по решению ВВК.

"Если говорить на примере отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, то бывают отказы в предоставлении на основании, что командование воинской части не считает основание, указанное в рапорте, уважительным. Эта проблема, в частности, вызвана тем, что на период действия военного положения не предусмотрено даже ориентировочного перечня таких обстоятельств", — рассказала юрист.

Она подчеркнула, что в таких случаях, согласно Уставу внутренней службы ВСУ по служебным и личным вопросам, боец должен обратиться к своему непосредственному начальнику, если он не может их решить — к следующему прямому начальнику. Так нужно идти к высшему командованию, ВСП и Минобороны, добавила Марко.

Напомним, в мае 2024 года Кабмин утвердил новые поощрения для военнослужащих за уничтожение российской техники. Речь идет о дополнительных днях отпуска, которые могут использовать в течение года.

В июне стало известно, что в обновленной версии портала "Военный ассистент" появилось 20 новых документов, инструкции и улучшена система обратной связи. В результате на портале есть около ста стандартизированных рапортов.