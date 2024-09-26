Реактивный "Шахед-238" в деле: в Киеве жалуются на "быстрые" дроны ВС РФ, в чем секрет технологии

Иранские дроны-камикадзе запускают волнами: ударные аппараты поражают объекты, а переделанные в разведчики — следят за средствами ПВО. В сочетании с применением реактивных БПЛА опасность поражения целей кратно возрастает. Фокус разбирался, к чему приведет сочетание новых технологий.

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Украинские военные ночью 26 сентября отражали массированный удар оккупантов ударными дронами и ракетами. По Украине выпустили почти 80 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска, Орла и Курска, средства ПВО уничтожили 66 целей.

Минимум четыре "Шахеда" зашли в Беларусь, один залетел из России и двигался в направлении Гомеля. Первый дрон-камикадзе пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе Любеча и через полчаса вернулся в Украину. Далее "шахеды" заходили в Беларусь в 2:29, 03:05 и 3:52, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Первый иранский дрон пересек границу с Беларусью в районе Любеча

Украинские средства ПВО работали в 14 областях: Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской.

В сторону Киева россияне направили более полутора десятков беспилотников, на их уничтожение понадобилось около пяти часов. По предварительным данным, было уничтожено около десятка БПЛА. Часть обломков упали в Печерском районе, повредив жилой дом.

Starlink на "Шахедах" следит за украинской ПВО

Россияне оснащают "Шахеды" спутниковой связью Starlink, на эту технологию обратило внимание издание Defense Express по итогам очередной атаки 25 сентября 2024 года. Широкий и мощный канал обратной связи с дроном позволяет передавать информацию и менять полетные задания на любом расстоянии.

Фактически беспилотники превращают в разведывательное средство для отслеживания позиций украинских ПВО. В России Starlink не работает и не продается, но закупают его через третьи страны. США пытаются бороться с этой проблемой, но до ее решения весьма далеко, указывают авторы материала.

Примечательно, что Россия угрожает дронами безопасности АЭС Украины: ночью 25 сентября "Энергоатом" зафиксировал пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС. Нельзя исключать, что данный "Шахед" вел разведку на объекте.

Благодаря связи Starlink иранские дроны, сопровождающие группы ударных БПЛА и выявляющие позиции украинских ПВО, возвращаются в РФ и Беларусь для передачи важной военной информации, считает ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

"Раньше такой технологии у россиян не было, теперь им открылись новые возможности. "Шахед" имеет связь только со спутником, оператор не может корректировать траекторию его полета. А в случае с технологией Starlink он видит все и передает оператору и Генштабу ВС РФ данные в режиме реального времени", — поясняет Фокусу специалист.

Таким образом, если в зоне видения беспилотника окажутся средства ПВО, их увидят россияне. Оператор сможет менять маршрут полета БПЛА и следующую волну дронов запустят так, чтобы обойти этот район или поразить зенитные комплексы.

Во время воздушного боя крайне тяжело переместить несамоходные комплексы, особенно NASAMS, IRIS-T и Patriot. Нужно минимум 20 минут для перехода в походное положение и еще 20 минут — на разворачивание в боевое.

"Только Starlink дает столь сильные возможности, так как другие системы связи не способны обеспечить дальность прямой связи более 120 километров", — добавляет Романенко.

"Быстрые" дроны: увеличилась ли скорость полета "Шахедов"?

В январе 2024 года появились данные о применении в Украине новых дронов "Шахед-238" с реактивным двигателем. БПЛА имеет ту же боевую часть и дальность, что и "Шахед-136", но ориентировочная скорость полета составляет 400-600 км/ч, в 2-3 раза больше максимальной скорости "Шахеда-136".

Киевляне в соцсетях после ночной атаки 26 сентября обсуждали, что российские дроны стали летать намного быстрее и якобы благодаря этому кружили над столицей несколько часов. Касательно быстроты аппаратов Валерий Романенко допускает, что ВС РФ могли запустить "Шахед-238" с реактивным двигателем.

"Если жители Киева говорили о быстрых пролетах БПЛА, то нужно было прислушиваться и к звуку. Гул мопедов свидетельствует о работе обычного поршневого двигателя, а если раздавался свист подобно самолетному, то задействован "Шахед-238", — объясняет он.

Просто так "Шахед-136" не может лететь быстрее: он оснащен китайским двигателем MADO MD 550, клоном немецкого Limbach L550E, мощностью 50 лошадиных сил.

Единственный известный случай установки Starlink на иранский "Шахед", очевидно пока в качестве эксперимента, не связан со скоростью их полетов над Киевом, рассказывает военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Информация об использовании этого дрона во время обстрелов территории Украины действительно была, но это все же эпизодическое явление. Не думаю, что можно говорить о массовом налете реактивных Shahed-238 [в ночь на 26 сентября] из-за одного известного публично его использования в феврале 2024 года", — сообщил эксперт.

Напомним, бойцы бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины недавно уничтожили средство РЭБ "Пероед", которое оккупанты использовали на Харьковском направлении.

Агентство Reuters ранее выяснило, что у России есть фабрика по производству беспилотников "Гарпия-3" в Китае. Речь идет о создании РФ программы вооружений для разработки и производства ударных дронов большой дальности.