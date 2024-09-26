Реактивний "Шахед-238" у справі: у Києві скаржаться на "швидкі" дрони ЗС РФ, у чому секрет технології

Іранські дрони-камікадзе запускають хвилями: ударні апарати вражають об'єкти, а перероблені на розвідники — стежать за засобами ППО. У поєднанні із застосуванням реактивних БПЛА небезпека ураження цілей кратно зростає. Фокус розбирався, до чого призведе поєднання нових технологій.

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Українські військові вночі 26 вересня відбивали масований удар окупантів ударними дронами та ракетами. По Україні випустили майже 80 ударних безпілотників із Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська, засоби ППО знищили 66 цілей.

Щонайменше чотири "Шахеди" зайшли в Білорусь, один залетів із Росії і рухався в напрямку Гомеля. Перший дрон-камікадзе перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі Любеча і за пів години повернувся в Україну. Далі "шахеди" заходили в Білорусь о 2:29, 03:05 і 3:52, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Перший іранський дрон перетнув кордон із Білоруссю в районі Любеча

Українські засоби ППО працювали в 14 областях: Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Харківській.

У бік Києва росіяни спрямували понад півтора десятка безпілотників, на їхнє знищення знадобилося близько п'яти годин. За попередніми даними, було знищено близько десятка БПЛА. Частина уламків упали в Печерському районі, пошкодивши житловий будинок.

Starlink на "Шахедах" стежить за українською ППО

Росіяни оснащують "Шахеди" супутниковим зв'язком Starlink, на цю технологію звернуло увагу видання Defense Express за підсумками чергової атаки 25 вересня 2024 року. Широкий і потужний канал зворотного зв'язку з дроном дає змогу передавати інформацію та змінювати польотні завдання на будь-якій відстані.

Фактично безпілотники перетворюють на розвідувальний засіб для відстеження позицій українських ППО. У Росії Starlink не працює і не продається, але закуповують його через треті країни. США намагаються боротися з цією проблемою, але до її вирішення вельми далеко, вказують автори матеріалу.

Примітно, що Росія погрожує дронами безпеці АЕС України: вночі 25 вересня "Енергоатом" зафіксував проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС. Не можна виключати, що цей "Шахед" вів розвідку на об'єкті.

Завдяки зв'язку Starlink іранські дрони, що супроводжують групи ударних БПЛА і виявляють позиції українських ППО, повертаються в РФ і Білорусь для передачі важливої військової інформації, вважає провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко.

"Раніше такої технології у росіян не було, тепер їм відкрилися нові можливості. "Шахед" має зв'язок тільки із супутником, оператор не може коригувати траєкторію його польоту. А у випадку з технологією Starlink він бачить все і передає оператору і Генштабу ЗС РФ дані в режимі реального часу", — пояснює Фокусу фахівець.

Таким чином, якщо в зоні бачення безпілотника опиняться засоби ППО, їх побачать росіяни. Оператор зможе змінювати маршрут польоту БПЛА і наступну хвилю дронів запустять так, щоб обійти цей район або уразити зенітні комплекси.

Під час повітряного бою вкрай важко перемістити несамохідні комплекси, особливо NASAMS, IRIS-T і Patriot. Потрібно мінімум 20 хвилин для переходу в похідне положення і ще 20 хвилин — на розгортання в бойове.

"Тільки Starlink дає настільки сильні можливості, оскільки інші системи зв'язку не здатні забезпечити дальність прямого зв'язку понад 120 кілометрів", — додає Романенко.

"Швидкі" дрони: чи збільшилася швидкість польоту "Шахедів"?

У січні 2024 року з'явилися дані про застосування в Україні нових дронів "Шахед-238" з реактивним двигуном. БПЛА має ту саму бойову частину і дальність, що й "Шахед-136", але орієнтовна швидкість польоту становить 400-600 км/год, що у 2-3 рази більше за максимальну швидкість "Шахеда-136".

Кияни в соцмережах після нічної атаки 26 вересня обговорювали, що російські дрони стали літати набагато швидше і нібито завдяки цьому кружляли над столицею кілька годин. Щодо швидкості апаратів Валерій Романенко припускає, що ЗС РФ могли запустити "Шахед-238" із реактивним двигуном.

"Якщо жителі Києва говорили про швидкі прольоти БПЛА, то потрібно було прислухатися і до звуку. Гул мопедів свідчить про роботу звичайного поршневого двигуна, а якщо лунав свист, подібний до літакового, то задіяний "Шахед-238", — пояснює він.

Просто так "Шахед-136" не може летіти швидше: він оснащений китайським двигуном MADO MD 550, клоном німецького Limbach L550E, потужністю 50 кінських сил.

Єдиний відомий випадок встановлення Starlink на іранський "Шахед", вочевидь поки що як експеримент, не пов'язаний зі швидкістю їхніх польотів над Києвом, розповідає військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Інформація про використання цього дрона під час обстрілів території України дійсно була, але це все ж таки епізодичне явище. Не думаю, що можна говорити про масовий наліт реактивних Shahed-238 [в ніч на 26 вересня] через одне відоме публічно його використання в лютому 2024 року", — повідомив експерт.

Нагадаємо, бійці бригади "Рубіж" Нацгвардії України нещодавно знищили засіб РЕБ "Пероед", який окупанти використовували на Харківському напрямку.

Агентство Reuters раніше з'ясувало, що у Росії є фабрика з виробництва безпілотників "Гарпія-3" в Китаї. Йдеться про створення РФ програми озброєнь для розробки і виробництва ударних дронів великої дальності.