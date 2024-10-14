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Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": до завершения голосования осталось менее 6 часов

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Фото: Фокус | Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024"

В течение четырех недель украинцы голосуют за своих любимых блогеров. За это время десятка лидеров менялась несколько раз. Всего в списке более 200 инфлюенсеров.

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Читательское голосование за лучших блогеров Украины подходит к концу. Возможность поддержать своего кандидата исчезнет уже сегодня, 14 октября, в 23:59. В среду, 16 октября Фокус обнародует итоговый список онлайн-рейтинга "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.

У читателей еще есть время поддержать любимых блогеров до завершения голосования. Сейчас страница рейтинга уже собрала более 2,7 миллиона просмотров.

По состоянию на 18:00 лидерами в разных категориях являются:

  1. Максим Жорин / "Милитари"
  2. Стася Макеева / "Стиль жизни"
  3. Станислав Бунятов ("Осман") / "Милитари"
  4. Олег Машуковский / "Селебрити"
  5. Кэнди Суперстар / "Стиль жизни"
  6. Баба Даша (Дарья Пазюк) / "Стиль жизни"
  7. Диана Козачок (Дианория) / "Стиль жизни"
  8. Владимир Золкин / "Милитари"
  9. Александр Волошин / "Стиль жизни"
  10. Дмитрий Карпенко ("Апостол") / "Милитари"
  11. Роберт Бровди ("Мадьяр") / "Милитари"
  12. Анастасия Скальницкая / "Стиль жизни"
  13. Александр Ярмак / "Милитари"
  14. Юлия Вербинец (Верба) / "Стиль жизни"
  15. Андрей Коваленко / "Милитари"

Тройки лидеров по количеству голосов в категориях рейтинга по состоянию на 18:00 14 октября выглядят следующим образом:

"Политика":

  1. Алексей Арестович
  2. Юрий Романенко
  3. Николай Давидюк

"Бизнес":

  1. Людмила Калабуха
  2. Катя Автомонова
  3. Олег Гороховский

"Наука и техника":

  1. Юрий Гавалко
  2. Артем Албул
  3. Игорь Пустовит

"Стиль жизни":

  1. Стася Макеева
  2. Кэнди Суперстар
  3. Баба Даша (Дарья Пазюк)

"Досуг и развлечения":

  1. Михаил Лебига
  2. Пес Патрон
  3. Кот Степан

"Здоровье и спорт":

  1. Александра Петрайчук
  2. Александр Усик
  3. Евгений Комаровский

"Культура":

  1. Виталий Дрибница
  2. Евгений Мороз
  3. Дмитрий Комаров

"Селебрити":

  1. Олег Машуковский
  2. Вадим Герасимович
  3. Алексей Суровцев

"Милитари":

  1. Максим Жорин
  2. Станислав Бунятов ("Осман")
  3. Владимир Золкин

"Юмор":

  1. Андрей Лузан
  2. Даша Кубик
  3. Владислав Шевченко

Напомним, 16 сентября на Фокусе стартовало голосование за "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Оно продолжалось четыре недели. В первые дни рейтинг возглавлял Олег Машуковский.

Экватор голосования пришелся на 29 сентября. Тогда лидером была Стася Макеева. 11 октября ее сменил заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ с позывным "Мосе" Максим Жорин.