Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": до завершения голосования осталось менее 6 часов
В течение четырех недель украинцы голосуют за своих любимых блогеров. За это время десятка лидеров менялась несколько раз. Всего в списке более 200 инфлюенсеров.
Читательское голосование за лучших блогеров Украины подходит к концу. Возможность поддержать своего кандидата исчезнет уже сегодня, 14 октября, в 23:59. В среду, 16 октября Фокус обнародует итоговый список онлайн-рейтинга "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.
У читателей еще есть время поддержать любимых блогеров до завершения голосования. Сейчас страница рейтинга уже собрала более 2,7 миллиона просмотров.
По состоянию на 18:00 лидерами в разных категориях являются:
- Максим Жорин / "Милитари"
- Стася Макеева / "Стиль жизни"
- Станислав Бунятов ("Осман") / "Милитари"
- Олег Машуковский / "Селебрити"
- Кэнди Суперстар / "Стиль жизни"
- Баба Даша (Дарья Пазюк) / "Стиль жизни"
- Диана Козачок (Дианория) / "Стиль жизни"
- Владимир Золкин / "Милитари"
- Александр Волошин / "Стиль жизни"
- Дмитрий Карпенко ("Апостол") / "Милитари"
- Роберт Бровди ("Мадьяр") / "Милитари"
- Анастасия Скальницкая / "Стиль жизни"
- Александр Ярмак / "Милитари"
- Юлия Вербинец (Верба) / "Стиль жизни"
- Андрей Коваленко / "Милитари"
Тройки лидеров по количеству голосов в категориях рейтинга по состоянию на 18:00 14 октября выглядят следующим образом:
"Политика":
"Бизнес":
"Наука и техника":
"Стиль жизни":
"Досуг и развлечения":
"Здоровье и спорт":
"Культура":
"Селебрити":
"Милитари":
"Юмор":
Напомним, 16 сентября на Фокусе стартовало голосование за "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Оно продолжалось четыре недели. В первые дни рейтинг возглавлял Олег Машуковский.
Экватор голосования пришелся на 29 сентября. Тогда лидером была Стася Макеева. 11 октября ее сменил заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ с позывным "Мосе" Максим Жорин.