Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": до завершения голосования осталось менее 6 часов

В течение четырех недель украинцы голосуют за своих любимых блогеров. За это время десятка лидеров менялась несколько раз. Всего в списке более 200 инфлюенсеров.

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Читательское голосование за лучших блогеров Украины подходит к концу. Возможность поддержать своего кандидата исчезнет уже сегодня, 14 октября, в 23:59. В среду, 16 октября Фокус обнародует итоговый список онлайн-рейтинга "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.

У читателей еще есть время поддержать любимых блогеров до завершения голосования. Сейчас страница рейтинга уже собрала более 2,7 миллиона просмотров.

По состоянию на 18:00 лидерами в разных категориях являются:

Тройки лидеров по количеству голосов в категориях рейтинга по состоянию на 18:00 14 октября выглядят следующим образом:

"Политика":

"Бизнес":

"Наука и техника":

"Стиль жизни":

"Досуг и развлечения":

"Здоровье и спорт":

"Культура":

"Селебрити":

"Милитари":

"Юмор":

Напомним, 16 сентября на Фокусе стартовало голосование за "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Оно продолжалось четыре недели. В первые дни рейтинг возглавлял Олег Машуковский.

Экватор голосования пришелся на 29 сентября. Тогда лидером была Стася Макеева. 11 октября ее сменил заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ с позывным "Мосе" Максим Жорин.