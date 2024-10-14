Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": до завершення голосування залишилось менше 6 годин
Протягом чотирьох тижнів українці голосують за своїх улюблених блогерів. За цей час десятка лідерів змінювалася декілька разів. Загалом у списку понад 200 інфлюенсерів.
Читацьке голосування за найкращих блогерів України добігає кінця. Змога підтримати свого кандидата зникне уже сьогодні, 14 жовтня, о 23:59. У середу, 16 жовтня Фокус оприлюднить підсумковий список онлайн-рейтингу "ТОП 50 блогерів України-2024". Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.
У читачів ще є час підтримати улюблених блогерів до завершення голосування. Наразі сторінка рейтингу вже зібрала понад 2,7 мільйона переглядів.
Станом на 18:00 лідерами у різних категоріях є:
- Максим Жорін / "Мілітарі"
- Стася Макєєва / "Стиль життя"
- Станіслав Бунятов ("Осман") / "Мілітарі"
- Олег Машуковський / "Селебріті"
- Кенді Суперстар / "Стиль життя"
- Баба Даша (Дар'я Пазюк) / "Стиль життя"
- Діана Козачок (Діанорія) / "Стиль життя"
- Володимир Золкін / "Мілітарі"
- Олександр Волошин / "Стиль життя"
- Дмитро Карпенко ("Апостол") / "Мілітарі"
- Роберт Бровді ("Мадяр") / "Мілітарі"
- Анастасія Скальницька / "Стиль життя"
- Олександр Ярмак / "Мілітарі"
- Юлія Вербинець (Верба) / "Стиль життя"
- Андрій Коваленко / "Мілітарі"
Трійки лідерів за кількістю голосів у категоріях рейтингу станом на 18:00 14 жовтня виглядають наступним чином:
"Політика":
"Бізнес":
"Наука й техніка":
"Стиль життя":
"Дозвілля та розваги":
"Здоров'я та спорт":
"Культура":
"Селебріті":
"Мілітарі":
"Гумор":
Нагадаємо, 16 вересня на Фокусі стартувало голосування за "ТОП 50 блогерів України-2024". Воно тривало чотири тижні. У перші дні рейтинг очолював Олег Машуковський.
Екватор голосування припав на 29 вересня. Тоді лідером була Стася Макєєва. 11 жовтня її змінив заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ з позивним "Мосе" Максим Жорін.