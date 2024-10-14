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Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": до завершення голосування залишилось менше 6 годин

Топ 50 блогерів України-2024, рейтинг блогерів, блогери України
Фото: Фокус | Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024"

Протягом чотирьох тижнів українці голосують за своїх улюблених блогерів. За цей час десятка лідерів змінювалася декілька разів. Загалом у списку понад 200 інфлюенсерів.

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Читацьке голосування за найкращих блогерів України добігає кінця. Змога підтримати свого кандидата зникне уже сьогодні, 14 жовтня, о 23:59. У середу, 16 жовтня Фокус оприлюднить підсумковий список онлайн-рейтингу "ТОП 50 блогерів України-2024". Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.

У читачів ще є час підтримати улюблених блогерів до завершення голосування. Наразі сторінка рейтингу вже зібрала понад 2,7 мільйона переглядів.

Станом на 18:00 лідерами у різних категоріях є:

  1. Максим Жорін / "Мілітарі"
  2. Стася Макєєва / "Стиль життя"
  3. Станіслав Бунятов ("Осман") / "Мілітарі"
  4. Олег Машуковський / "Селебріті"
  5. Кенді Суперстар / "Стиль життя"
  6. Баба Даша (Дар'я Пазюк) / "Стиль життя"
  7. Діана Козачок (Діанорія) / "Стиль життя"
  8. Володимир Золкін / "Мілітарі"
  9. Олександр Волошин / "Стиль життя"
  10. Дмитро Карпенко ("Апостол") / "Мілітарі"
  11. Роберт Бровді ("Мадяр") / "Мілітарі"
  12. Анастасія Скальницька / "Стиль життя"
  13. Олександр Ярмак / "Мілітарі"
  14. Юлія Вербинець (Верба) / "Стиль життя"
  15. Андрій Коваленко / "Мілітарі"

Трійки лідерів за кількістю голосів у категоріях рейтингу станом на 18:00 14 жовтня виглядають наступним чином:

"Політика":

  1. Олексій Арестович
  2. Юрій Романенко
  3. Микола Давидюк

"Бізнес":

  1. Людмила Калабуха
  2. Катя Автомонова
  3. Олег Гороховський

"Наука й техніка":

  1. Юрій Гавалко
  2. Артем Албул
  3. Ігор Пустовіт

"Стиль життя":

  1. Стася Макєєва
  2. Кенді Суперстар
  3. Баба Даша (Дар'я Пазюк)

"Дозвілля та розваги":

  1. Михайло Лебіга
  2. Пес Патрон
  3. Кіт Степан

"Здоров'я та спорт":

  1. Олександра Петрайчук
  2. Олександр Усик
  3. Євген Комаровський

"Культура":

  1. Віталій Дрібниця
  2. Євген Мороз
  3. Дмитро Комаров

"Селебріті":

  1. Олег Машуковський
  2. Вадим Герасимович
  3. Олексій Суровцев

"Мілітарі":

  1. Максим Жорін
  2. Станіслав Бунятов ("Осман")
  3. Володимир Золкін

"Гумор":

  1. Андрій Лузан
  2. Даша Кубік
  3. Владислав Шевченко

Нагадаємо, 16 вересня на Фокусі стартувало голосування за "ТОП 50 блогерів України-2024". Воно тривало чотири тижні. У перші дні рейтинг очолював Олег Машуковський.

Екватор голосування припав на 29 вересня. Тоді лідером була Стася Макєєва. 11 жовтня її змінив заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ з позивним "Мосе" Максим Жорін.