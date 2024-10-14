Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": до завершення голосування залишилось менше 6 годин

Протягом чотирьох тижнів українці голосують за своїх улюблених блогерів. За цей час десятка лідерів змінювалася декілька разів. Загалом у списку понад 200 інфлюенсерів.

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Читацьке голосування за найкращих блогерів України добігає кінця. Змога підтримати свого кандидата зникне уже сьогодні, 14 жовтня, о 23:59. У середу, 16 жовтня Фокус оприлюднить підсумковий список онлайн-рейтингу "ТОП 50 блогерів України-2024". Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.

У читачів ще є час підтримати улюблених блогерів до завершення голосування. Наразі сторінка рейтингу вже зібрала понад 2,7 мільйона переглядів.

Станом на 18:00 лідерами у різних категоріях є:

Трійки лідерів за кількістю голосів у категоріях рейтингу станом на 18:00 14 жовтня виглядають наступним чином:

"Політика":

"Бізнес":

"Наука й техніка":

"Стиль життя":

"Дозвілля та розваги":

"Здоров'я та спорт":

"Культура":

"Селебріті":

"Мілітарі":

"Гумор":

Нагадаємо, 16 вересня на Фокусі стартувало голосування за "ТОП 50 блогерів України-2024". Воно тривало чотири тижні. У перші дні рейтинг очолював Олег Машуковський.

Екватор голосування припав на 29 вересня. Тоді лідером була Стася Макєєва. 11 жовтня її змінив заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ з позивним "Мосе" Максим Жорін.