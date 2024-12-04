Рейтинг Фокуса "Украинец года": парамедик Юлия "Тайра" Паевская, которая прошла плен РФ

Фокус подводит итоги этого года голосованием за звание "Украинец года". В частности, редакция выбрала 10 номинантов по ряду критериев. Голосовать можно до 20 декабря, а имя победителя будет опубликовано 23 декабря.

Юлия Паевская — военнослужащая, парамедик, лидер волонтерского медицинского батальона "Ангелы Тайры". Ее усилия сосредоточены на помощи пострадавшим от войны, обучении гражданского населения тактической медицине, а также поддержке военных на передовой. В рамках рейтинга Фокуса "Украинец года" редакция знакомит читателей с его номинантами.

Спасать жизни людей бывшая дизайнер и тренер по айкидо начала с Майдана. Когда начались первые столкновения во время Революции Достоинства она помогала раненым и так стала парамедиком Евромайдана. С 2014 до 2018 года проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой на Донбассе во главе добровольческого подразделения парамедиков. За первые 5 лет преподавания тактической медицины, ее курс освоили почти 8 тысяч человек, а ее команда спасла около 500 бойцов. Сама же "Тайра" спасла десятки бойцов на Светлодарском направлении в 2016 году и возле села Широкино в 2020 году. В 2018 году Паевская подписала контракт с ВСУ и возглавила эвакуационное отделение 61-го мобильного военного госпиталя в Мариуполе.

После начала полномасштабного вторжения, 16 марта 2022 года российские оккупанты захватили Юлию в плен, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье. Оккупанты обвинили "Тайру" по "расстрельной" статье, морально давили и говорили, что она имеет шансы на выживание 1%. Ее держали в СИЗО в Донецке. В плену Паевская провела 3 месяца — ее освободили 17 июня 2022 года.

"Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 9 килограммов и пережила пытки и избиения. Кремлевские пропагандисты ложно оболгали ее на международной арене как "фашистку" и "военного преступника", но не заставили госпожу Паевскую молчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", — рассказывали в Госдепе США.

"Просто представьте это. На моих руках умирали дети, гражданские, женщины, старики... Я не знаю, как это можно простить (...) Война — это, знаете, ненасытная с*ка: сколько ей не дай — ей все мало. Она постоянно хочет пить. Она пьет нашу кровь. Мы должны это остановить"

Почти сразу после освобождения к "Тайре" позвонил принц Гарри, который является соучредителем "Игр Непокоренных". Еще в 2021 году он передал "Тайре" нагрудную камеру, чтобы она сняла материалы для фильма от Netflix о мотивирующих людях. В начале полномасштабного вторжения она успела снять свою работу парамедиком в Мариуполе. Накануне плена она доверила флешку с записями полицейскому, который передал ее журналистам Associated Press. Они провезли ее через 15 российских блокпостов и уже в мае 2022 года опубликовали часть кадров.

После освобождения из плена "Тайра" вместе с общественной активисткой Даной Яровой основали благотворительный фонд "Украинский Фонд "Мечта". Он занимается 1,5 тыс. семей пленных, погибших и пропавших без вести военных и гражданских. В этом же году "Тайра" приняла участие в "Играх Непокоренных", где завоевала две золотые медали и одну бронзовую.

Также "Тайра" получила ряд наград за военную и волонтерскую деятельность, а именно: государственную награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", орден "Народный Герой Украины", нагрудный "Знак почета" и медаль "Защитнику Отечества".

В 2022 году она вошла в список "100 женщин" от BBC, в 2023 году получила международную награду "Самая храбрая женщина мира" от Государственного департамента США.

В 2024 году "Тайра" выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где эмоционально призвала международное сообщество к более активной поддержке Украины, в частности путем предоставления оружия. Ее речь привлекла значительное внимание к гуманитарным и военным вызовам, с которыми сталкивается Украина.

Юлия Паевская продолжает работать как общественный деятель, активно поддерживая военных и волонтеров. Она часто высказывается о травмах войны, отмечая, что вся страна сейчас переживает ПТСР. "Тайра" призывает к развитию психологической помощи и борьбе с российской пропагандой, которую считает одним из основных инструментов агрессии. Она подчеркивает важность сохранения человечности даже в самых тяжелых условиях. Она продолжает поддерживать волонтерские инициативы и участвует в мероприятиях, посвященных реабилитации пострадавших от войны.