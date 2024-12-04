Рейтинг Фокуса "Українець року": парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська, яка пройшла полон РФ

Фокус підбиває підсумки цього року голосуванням за звання "Українець року". Зокрема, редакція обрала 10 номінантів за низкою критеріїв. Голосувати можна до 20 грудня, а ім'я переможця буде опубліковано 23 грудня.

Юлія Паєвська — військовослужбовиця, парамедикиня, лідерка волонтерського медичного батальйону "Ангели Тайри". Її зусилля зосереджені на допомозі постраждалим від війни, навчанні цивільного населення тактичній медицині, а також підтримці військових на передовій. У рамках рейтингу Фокусу "Українець року" редакція знайомить читачів з його номінантами.

Рятувати життя людей колишня дизайнерка та тренерка з айкідо почала з Майдану. Коли почалися перші сутички під час Революції Гідності, вона допомагала пораненим і так стала парамедиком Євромайдану. З 2014 до 2018 року проводила тактичну медичну підготовку на передовій на Донбасі на чолі добровольчого підрозділу парамедиків. За перші 5 років викладання тактичної медицини, її курс опанували майже 8 тисяч людей, а її команда врятувала близько 500 бійців. Сама ж "Тайра" врятувала десятки бійців на Світлодарському напрямку у 2016 році, та біля села Широкине у 2020 році. У 2018 році Паєвська підписала контракт із ЗСУ та очолила евакуаційне відділення 61-го мобільного військового госпіталю у Маріуполі.

Після початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022 року російські окупанти захопили Юлію в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя в Запоріжжя. Окупанти звинуватили "Тайру" за "розстрільною" статтею, морально тиснули і говорили, що вона має шанси на виживання 1%. Її тримали в СІЗО у Донецьку. У полоні Паєвська провела 3 місяці – її звільнили 17 червня 2022 року.

"Під час тримісячного ув'язнення пані Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 9 кілограмів і пережила тортури та побиття. Кремлівські пропагандисти неправдиво оббрехали її на міжнародній арені як "фашистку" та "воєнного злочинця", але не змусили пані Паєвську мовчати. Після звільнення вона активно виступає за українську демократію та незалежність як удома, так і за кордоном", — розповідали в Держдепі США.

"Просто уявіть це. На моїх руках помирали діти, цивільні, жінки, старі люди… Я не знаю, як це можна пробачити (…) Війна — це, знаєте, ненаситна с*ка: скільки їй не дай — їй усе мало. Вона постійно хоче пити. Вона п’є нашу кров. Ми маємо це зупинити"

Майже одразу після визволення до "Тайрі" зателефонував принц Гаррі, який є співзасновником "Ігор Нескорених". Ще у 2021 році він передав "Тайрі" нагрудну камеру, щоб вона зняла матеріали для фільму від Netflix про людей, що мотивують. На початку повномасштабного вторгнення вона встигла зняти свою роботу парамедикинею в Маріуполі. Напередодні полону вона довірила флешку із записами поліцейському, який передав її журналістам Associated Press. Вони провезли її через 15 російських блокпостів і вже в травні 2022 року опублікували частину кадрів.

Після звільнення з полону "Тайра" разом із громадською активісткою Даною Яровою заснували благодійний фонд "Українська Фундація "Мрія". Він опікується 1,5 тис. родин полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних. У цьому ж році "Тайра" взяла участь в "Іграх Нескорених", де виборола дві золоті медалі та одну бронзову.

Також "Тайра" отримала ряд нагород за військову і волонтерську діяльність, а саме: державну відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", орден "Народний Герой України", нагрудний "Знак пошани" та медаль "Захиснику Вітчизни".

У 2022 році вона увійшла у список "100 жінок" від BBC, у 2023 році отримала міжнародну нагороду "Найхоробріша жінка світу" від Державного департаменту США.

У 2024 році "Тайра" виступила на Мюнхенській конференції з безпеки, де емоційно закликала міжнародне співтовариство до активнішої підтримки України, зокрема через надання зброї. Її промова привернула значну увагу до гуманітарних та військових викликів, з якими стикається Україна.

Юлія Паєвська продовжує працювати як громадська діячка, активно підтримуючи військових і волонтерів. Вона часто висловлюється про травми війни, зазначаючи, що вся країна наразі переживає ПТСР. "Тайра" закликає до розвитку психологічної допомоги та боротьби з російською пропагандою, яку вважає одним із основних інструментів агресії. Вона наголошує на важливості збереження людяності навіть у найтяжчих умовах. Вона продовжує підтримувати волонтерські ініціативи та бере участь у заходах, присвячених реабілітації постраждалих від війни.