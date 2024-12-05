Рейтинг Фокуса "Украинец года": Наталья Юсупова, которая отказалась от "лакшери" жизни ради ВСУ
Фокус подводит итоги года, предлагая выбрать "Украинца года" среди 10 номинантов. При отборе кандидатур редакция опиралась на такие критерии, как патриотизм, помощь ВСУ, преданность своему делу и ответственность перед обществом. Голосование продлится до 20 декабря, и уже 23 декабря станет известно имя победителя.
Для кого-то 47-летняя Наталья Юсупова противоречивая личность, ведь напротив ее имени через дефис стоят — владелица агентства недвижимости в Днепре, светская львица, бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого и кума Юлии Тимошенко. Но после начала войны на Донбассе напротив имени Натальи теперь отмечается — известная украинская волонтерка. Она отказалась от своей "лакшери" жизни чтобы помогать спасать жизни украинским защитникам. В рамках рейтинга Фокуса "Украинец года" редакция знакомит читателей с его номинантами.
С 2014 года Наталья Юсупова активно поддерживает украинских военных, особенно тех, кто находится на лечении в госпиталях. Ее усилия направлены на обеспечение солдат необходимыми лекарствами, одеждой, бытовыми вещами, а также организацию гуманитарной помощи для раненых.
Юсупова является одним из координаторов помощи Главному военному клиническому госпиталю в Киеве. Она не только собирает средства и материальную помощь, но и постоянно освещает потребности госпиталя в социальных сетях, привлекая неравнодушных граждан к поддержке военных.
Наталья активно использует социальные сети для привлечения внимания к проблемам украинской армии и пострадавших от войны. Ее публикации часто направлены на мотивацию общества к действиям: финансовой поддержке, передаче необходимых вещей, а также моральной поддержке защитников Украины.
Юсупова также поднимает общественно важные темы, в частности бюрократические препятствия в волонтерской деятельности, критикует чиновников, которые недостаточно поддерживают армию, и привлекает внимание к случаям несправедливого отношения к военным.
Якобы дружба с Юлией Тимошенко в обществе порождает дискуссии: часть людей считает, что ее связи помогают получать дополнительную поддержку для волонтерских проектов, другие ставят под сомнение ее независимость как волонтера. Однако сама Юсупова отмечает, что ее волонтерская деятельность — это исключительно личная инициатива, не имеющая политической подоплеки. Ее приоритетом остается помощь военным, независимо от политических предпочтений или влияния. Наталья неоднократно заявляла, что пока не поддерживает общение с Тимошенко, хотя когда-то их объединяла дружба и родственные связи. Юсупова отмечала, что не хочет иметь общих дел с ней, но конкретные причины разрыва остаются неизвестными.
Как бы там ни было, но деятельность Натальи стала весомым вкладом в поддержку украинской армии. Благодаря ее усилиям десятки раненых получили своевременную помощь, а сотни людей — возможность приобщиться к общей борьбе. Она стала одной из самых заметных общественных деятелей в этой сфере, несмотря на критику и препятствия, с которыми она сталкивается во время своей деятельности.
Своей настойчивостью и энергией Юсупова стала примером того, как каждый человек может сделать значительный вклад в победу Украины. Она продолжает помогать военным, призывая украинцев не оставаться в стороне и поддерживать тех, кто ежедневно защищает страну.
Напомним, 15 октября Фокус опубликовал результаты голосования за "Топ-50 блогеров Украины-2024".