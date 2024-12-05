Рейтинг Фокусу "Українець року": Наталія Юсупова, яка відмовилась від "лакшері" життя заради ЗСУ

Фокус підбиває підсумки року, пропонуючи обрати "Українця року" серед 10 номінантів. Під час відбору кандидатур редакція спиралась на такі критерії, як патріотизм, допомога ЗСУ, відданість своїй справі і відповідальність перед суспільством. Голосування триватиме до 20 грудня, і вже 23 грудня стане відоме ім'я переможця.

Для когось 47-річна Наталія Юсупова суперечлива особистість, адже напроти її ім’я через дефіс стоять — власниця агентства нерухомості в Дніпрі, світська левиця, колишня дружина народного депутата Дмитра Ветвицького і кума Юлії Тимошенко. Але після початку війни на Донбасі напроти імені Наталі тепер зазначається — відома українська волонтерка. Вона відмовилась від свого "лакшері" життя аби допомагати рятувати життя українським захисникам. У межах рейтингу Фокусу "Українець року" редакція знайомить читачів з його номінантами.

З 2014 року Наталія Юсупова активно підтримує українських військових, особливо тих, хто перебуває на лікуванні в шпиталях. Її зусилля спрямовані на забезпечення солдатів необхідними ліками, одягом, побутовими речами, а також організацію гуманітарної допомоги для поранених.

Юсупова є однією із координаторів допомоги Головному військовому клінічному шпиталю в Києві. Вона не лише збирає кошти та матеріальну допомогу, а й постійно висвітлює потреби шпиталю у соціальних мережах, залучаючи небайдужих громадян до підтримки військових.

Наталія активно використовує соціальні мережі для привернення уваги до проблем української армії та постраждалих від війни. Її публікації часто спрямовані на мотивацію суспільства до дій: фінансової підтримки, передавання необхідних речей, а також моральної підтримки захисників України.

Юсупова також порушує суспільно важливі теми, зокрема бюрократичні перешкоди у волонтерській діяльності, критикує чиновників, які недостатньо підтримують армію, та привертає увагу до випадків несправедливого ставлення до військових.

Нібито дружба з Юлією Тимошенко у суспільстві породжує дискусії: частина людей вважає, що її зв’язки допомагають отримувати додаткову підтримку для волонтерських проєктів, інші ставлять під сумнів її незалежність як волонтерки. Однак сама Юсупова наголошує, що її волонтерська діяльність — це виключно особиста ініціатива, що не має політичного підґрунтя. Її пріоритетом залишається допомога військовим, незалежно від політичних уподобань чи впливу. Наталія неодноразово заявляла, що наразі не підтримує спілкування з Тимошенко, хоча колись їх об’єднувала дружба та родинні зв’язки. Юсупова наголошувала, що не хоче мати спільних справ із нею, але конкретні причини розриву залишаються невідомими.

Як би там не було, але діяльність Наталії стала вагомим внеском у підтримку української армії. Завдяки її зусиллям десятки поранених отримали своєчасну допомогу, а сотні людей — можливість долучитися до спільної боротьби. Вона стала однією з найбільш помітних громадських діячок у цій сфері, незважаючи на критику та перешкоди, з якими вона стикається під час своєї діяльності.

Своєю наполегливістю та енергією Юсупова стала прикладом того, як кожна людина може зробити значний внесок у перемогу України. Вона продовжує допомагати військовим, закликаючи українців не залишатися осторонь і підтримувати тих, хто щодня боронить країну.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус опублікував результати голосування за "Топ 50 блогерів України-2024".