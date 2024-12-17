Возглавлял оборону Мариуполя: что известно о Денисе "Редисе" Прокопенко

Фокус продолжает знакомить читателей со списком рейтинга "Украинец года". Редакция предлагает выбрать победителя среди 10 номинантов. До окончания голосования осталось менее четырех дней. 23 декабря станет известно имя победителя.

Related video

Денис Прокопенко — полковник Нацгвардии, Герой Украины, командующий 12-й бригадой специального назначения полка "Азов". Он среди тех, кого читатели Фокуса могут выбрать "Украинцем года". Голосование продолжается до 20 декабря.

33-летний киевлянин участвовал в Революции Достоинства. Образование — Киевский лингвистический университет, специальность — преподаватель английского. В 2020 году он стал студентом Национального университета обороны Украины на кафедре "Боевое применение и управление действиями воинских частей механизированных и танковых войск".

В 2014 году Прокопенко получил должность гранатометчика в батальоне "Азов", участвовал в боях за Марьинку, Иловайск и Широкино. Лидерские качества позволили ему уже через три года военной службы в 26 лет возглавить ОЗСП "Азов". Таким образом, он стал самым молодым командиром в истории Нацгвардии и Сил обороны.

Боец с позывным "Редис" пользуется безоговорочным авторитетом среди военных, россияне боятся его как огня, отмечают собратья.

В 2015 году он был награжден медалью "За военную службу Украине", еще через четыре года получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

Оборона Мариуполя и российский плен

В феврале 2022 года "Азов" под командованием Прокопенко оборонял Мариуполь и соседние населенные пункты. Боевая задача состояла в том, чтобы удержать позиции две недели, отвлечь силы оккупантов и, тем самым, создать условия для мобилизации резервов. В таких сложных условиях "Азов" удерживал оборону города в течение 86 дней.

Прокопенко планировал воздушно-десантные спецоперации, организовывал эвакуацию гражданских с "Азовстали". В марте 2022 года "Редис" уже имел звание Героя Украины.

В своих интервью он отмечал, что благодаря обороне Мариуполя Украина и была спасена усилиями бойцов подразделения, которые заплатили своими жизнями в городских боях и во время теракта в колонии в Еленовке. Другие "азовцы" уже в течение двух лет находятся в российском плену, отмечал Редис.

16 мая по приказу командования украинские защитники вышли из "Азовстали", чтобы сохранить личный состав. 17 мая начали выход, 20-го среди последних вышел и Прокопенко.

"Редис" отмечал, что в управлении подразделениями присутствует риск, полностью безопасных планов и операций на войне нет, всегда приходится рисковать. Правильная оценка рисков, наличие плана "Б", по его словам, позволяют выполнить поставленную задачу.

После обмена 21 сентября 2022 года "Редис" вместе с другими командирами оказался в Турции.

Есть примечательная особенность. Прокопенко по происхождению — карел, представитель финско-венгерского народа, чей прадед воевал против СССР в конце 30-х годов прошлого века и пропал без вести после боя с большевиками. Прокопенко носит шеврон с изображением флага Карельской республики в память о предке.

Где сейчас Денис "Редис" Прокопенко

Вернувшись в Украину, "Редис" снова приступил к выполнению воинского долга. Другие сферы деятельности, по его словам, его не интересуют.

"Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — говорил он во время встречи с бойцами бригады.

Начиная с августа 2023 года бригада под его командованием воюет на Лиманском направлении.

Дивизии и армейские корпуса для ВСУ

Перед тысячным днем войны командир "Азова" Прокопенко опубликовал в соцсети пост под названием "Большая война требует больших перемен". В нем он изложил свои соображения относительно необходимых изменений в военном управлении.

"Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем", — отмечал он.

Также он говорил о неоправданных потерях личного состава, которых было бы возможно избежать, значительное ухудшение взаимодействия и использование подразделений не по назначению.

"Имея фронт шириной более 1000 км, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь к ручному управлению ротами и батальонами. Зато противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные возможности", — говорится в публикации.

Среди прочего, он предложил создать дивизии и армейские корпуса для ведения полномасштабной войны против сильного противника, у которого преимущество в личном составе, технике, вооружении и боеприпасах. Речь шла также о "переходе к стратегической обороне со скудной претензией на проведение контрнаступательных действий (операций) оперативно-тактического уровня".

Некоторые комментаторы под постом даже предлагали Прокопенко возглавить армию вместе с другими представителями бригады.

"Азов" под Нью-Йорком

Подразделение Прокопенко участвует в боевых действиях в Донецкой области, в частности рядом с Нью-Йорком. Недавно "азовцы" обнародовали видео, в котором собрали моменты поражения вражеской пехоты и техники, а также кадры с позиций. Вражеские атаки отражали совместными усилиями операторов ударных БПЛА, артиллерии, танков пехоты "Азова" и смежных подразделений.

Судя по видео, во время наступательных действий россияне несли тяжелые потери в личном составе и технике.

В сентябре "азовцы" также проводили операцию, во время которой выдавали себя за российских разведчиков и захватили в плен трех оккупантов.

Тогда в плен попали двое военнослужащих 2-й и 1-й рот 153-го танкового полка, спецназовцы Нацгвардии зашли на позиции россиян, заверили их, что они разведчики ВДВ и начали разговор. Во время беседы один из бойцов признался, что он украинец. Затем предложил россиянам сдаться в плен.

Напомним, ранее Фокус рассказывал писал об Олеге Сенцове, который является номинантом в рейтинге "Украинец года".