Очолював оборону Маріуполя: що відомо про Дениса "Редіса" Прокопенка

Фокус продовжує знайомити читачів зі списком рейтингу "Українець року". Редакція пропонує обрати переможця серед 10 номінантів. До закінчення голосування залишилося менш як чотири дні. 23 грудня стане відоме ім'я переможця.

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Денис Прокопенко — полковник Нацгвардії, Герой України, командувач 12-ї бригади спеціального призначення полку "Азов". Він серед тих, кого читачі Фокусу можуть обрати "Українцем року". Голосування триває до 20 грудня.

33-річний киянин брав участь у Революції Гідності. Освіта — Київський лінгвістичний університет, спеціальність — викладач англійської. У 2020 році він став студентом Національного університету оборони України на кафедрі "Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ".

У 2014 році Прокопенко отримав посаду гранатометника в батальйоні "Азов", брав участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ та Широкине. Лідерські якості дозволили йому вже через три роки військової служби у 26 років очолити ОЗСП "Азов". Таким чином, він став наймолодшим командиром в історії Нацгвардії та Сил оборони.

Боєць з позивним "Редіс" користується беззаперечним авторитетом серед військових, росіяни бояться його як вогню, зазначають побратими.

У 2015 році він був нагороджений медаллю "За військову службу Україні", ще через чотири роки отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Оборона Маріуполя і російський полон

У лютому 2022 року "Азов" під командуванням Прокопенка обороняв Маріуполь і сусідні населені пункти. Бойове завдання полягало в тому, щоб утримати позиції два тижні, відвернути сили окупантів і, тим самим, створити умови для мобілізації резервів. У таких складних умовах "Азов" утримував оборону міста протягом 86 днів.

Прокопенко планував повітряно-десантні спецоперації, організовував евакуацію цивільних з "Азовсталі". У березні 2022 року "Редіс" уже мав звання Героя України.

У своїх інтерв'ю він зазначав, що завдяки обороні Маріуполя Україна і була врятована зусиллями бійців підрозділу, які заплатили своїми життями в міських боях і під час теракту в колонії в Оленівці. Інші "азовці" вже протягом двох років перебувають у російському полоні, зазначав Редіс.

16 травня за наказом командування українські захисники вийшли з "Азовсталі", щоб зберегти особовий склад. 17 травня почали вихід, 20-го серед останніх вийшов і Прокопенко.

"Редіс" зазначав, що в управлінні підрозділами присутній ризик, повністю безпечних планів і операцій на війні немає, завжди доводиться ризикувати. Правильна оцінка ризиків, наявність плану "Б", за його словами, дають змогу виконати поставлене завдання.

Після обміну 21 вересня 2022 року "Редіс" разом з іншими командирами опинився в Туреччині.

Є примітна особливість. Прокопенко за походженням — карел, представник фінсько-угорського народу, чий прадід воював проти СРСР наприкінці 30-х років минулого століття і пропав безвісти після бою з більшовиками. Прокопенко носить шеврон із зображенням прапора Карельської республіки на згадку про предка.

Де зараз Денис "Редіс" Прокопенко

Повернувшись в Україну, "Редіс" знову приступив до виконання військового обов'язку. Інші сфери діяльності, за його словами, його не цікавлять.

"Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — говорив він під час зустрічі з бійцями бригади.

Починаючи з серпня 2023 року бригада під його командуванням воює на Лиманському напрямку.

Дивізії та армійські корпуси для ЗСУ

Перед тисячним днем війни командир "Азова" Прокопенко опублікував у соцмережі пост під назвою "Велика війна потребує великих змін". У ньому він виклав свої міркування щодо необхідних змін у військовому управлінні.

"Стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому", — зазначав він.

Також він говорив про невиправдані втрати особового складу, яких було б можливо уникнути, значне погіршення взаємодії та використання підрозділів не за призначенням.

"Маючи фронт шириною більше 1000 км, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності", — йдеться в публікації.

Серед іншого, він запропонував створити дивізії та армійські корпуси для ведення повномасштабної війни проти сильного противника, у якого перевага в особовому складі, техніці, озброєнні та боєприпасах. Йшлося також про "перехід до стратегічної оборони з мізерною претензією на проведення контрнаступальних дій (операцій) оперативно-тактичного рівня".

Деякі коментатори під постом навіть пропонували Прокопенку очолити армію разом з іншими представниками бригади.

"Азов" під Нью-Йорком

Підрозділ Прокопенка бере участь у бойових діях на Донеччині, зокрема поруч із Нью-Йорком. Нещодавно "азовці" оприлюднили відео, у якому зібрали моменти ураження ворожої піхоти та техніки, а також кадри з позицій. Ворожі атаки відбивали спільними зусиллями операторів ударних БПЛА, артилерії, танків піхоти "Азова" та суміжних підрозділів.

Судячи з відео, під час наступальних дій росіяни зазнавали важких втрат в особовому складі та техніці.

У вересні "азовці" також проводили операцію, під час якої видавали себе за російських розвідників і захопили в полон трьох окупантів.

Тоді в полон потрапили двоє військовослужбовців 2-ї та 1-ї рот 153-го танкового полку, спецпризначенці Нацгвардії зайшли на позиції росіян, запевнили їх, що вони розвідники ВДВ і почали розмову. Під час бесіди один із бійців зізнався, що він українець. Потім запропонував росіянам здатися в полон.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав писав про Олега Сенцова, який є номінантом у рейтингу "Українець року".