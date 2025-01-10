Сверхважная цель: дроны и ракета "Нептун" уничтожили склад БПЛА-разведчиков в РФ, – источники Фокуса

Беспилотники "перегрузили" российские средства ПВО, а после этого по склад с разведывательными дронами прилетела ракета "Нептун". Теперь в украинском небе будет меньше российских "птичек", говорят Фокусу источники в спецслужбах.

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Успешное поражение склада хранения дронов-разведчиков в Ростовской области РФ в ночь на 10 января стало результатом совместной боевой операции Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ. Об этом рассказал Фокусу источники в спецслужбах.

По словам источника, сначала беспилотники СБУ "перегрузили" российские средства ПВО, а после этого по объекту прилетела ракета "Нептун".

Всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу ПВО и писали о сильном взрыве "Нептуна". Также активно обсуждались многократные взрывы возле села Чалтырь, что указывает на вторичную детонацию боеприпасов.

Украинские дроны и ракеты, по словам источников, поразили сверхважную цель — склад с разведывательными дронами, которые корректируют удары ВС РФ по украинским городам и линии фронта.

"Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам в тылу врага продолжится", — подытожил собеседник издания.

Напомним, в Украине проходят испытания оптоволоконные FPV-дроны. По словам некоторых военных, они могут создать новые проблемы на фронте. БПЛА способны преодолевать ограниченное расстояние.

Фокус ранее писал о 43-летней судье Наталье Коваленко, которая сбивает "Шахеды" старинным спаренным пулеметом 1946 года выпуска. Военные рекомендуют целиться в двигатель БПЛА или его взрывчатку для гарантированного уничтожения.