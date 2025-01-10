Надважлива ціль: дрони і ракета "Нептун" знищили склад БПЛА-розвідників у РФ, — джерела Фокусу

Безпілотники "перевантажили" російські засоби ППО, а після цього за складом із розвідувальними дронами прилетіла ракета "Нептун". Тепер в українському небі буде менше російських "пташок", кажуть Фокусу джерела в спецслужбах.

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Успішне ураження складу зберігання дронів-розвідників у Ростовській області РФ у ніч на 10 січня стало результатом спільної бойової операції Служби безпеки України та Військово-морських сил ЗСУ. Про це розповіли Фокусу джерела в спецслужбах.

За словами джерела, спочатку безпілотники СБУ "перевантажили" російські засоби ППО, а після цього по об'єкту прилетіла ракета "Нептун".

Усю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки дронів, що пролітають, роботу ППО і писали про сильний вибух "Нептуна". Також активно обговорювали багаторазові вибухи біля села Чалтир, що вказує на вторинну детонацію боєприпасів.

Українські дрони і ракети, за словами джерел, вразили надважливу ціль — склад із розвідувальними дронами, які коригують удари ЗС РФ по українських містах і лінії фронту.

"Тепер цих російських "пташок" у небі стане менше. Робота по військових об'єктах у тилу ворога продовжиться", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, в Україні проходять випробування оптоволоконні FPV-дрони. За словами деяких військових, вони можуть створити нові проблеми на фронті. БПЛА здатні долати обмежену відстань.

Фокус раніше писав про 43-річну суддю Наталю Коваленко, яка збиває "Шахеди" старовинним спареним кулеметом 1946 року випуску. Військові рекомендують цілитися в двигун БПЛА або його вибухівку для гарантованого знищення.