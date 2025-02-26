"Винегрет" техники на фронте: почему военные вынуждены самостоятельно закупать дроны, — Александр Карпюк

Дроны стали не просто важным элементом боевых действий, а критически необходимым ресурсом на войне. Однако проблемы с централизованными закупками, задержки поставок и бюрократия приводят к тому, что украинские военные вынуждены самостоятельно искать способы обеспечения себя техникой.

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На передовой украинские подразделения сталкиваются с серьезными проблемами с поставками оружия, боеприпасов и дронов и эта зима стала самой сложной. Об этом в интервью Фокусу "Самая сложная зима, оборона Покровска и угроза Днепру" рассказал военнослужащий ВСУ, аэроразведчик Александр Карпюк (Serg Marco).

"У нас был дефицит дронов, Mavic, FPV-дронов. Закупки были проведены очень плохо. Это почувствовал весь фронт. Все об этом говорят, особенно те, кто попадал в ситуации, когда сотню FPV-дронов приходилось делить между четырьмя батальонами. А что такое сотня FPV-дронов от государства? Это обеспечение работы экипажей в сутки — максимум 25 экипажей. Это мизер. Мы вынуждены ссориться, чтобы хотя бы четыре экипажа имели дроны в сутки. А это в условиях самых интенсивных боев! FPV — не настолько дорогое средство, чтобы его было сложно закупить. Производитель говорит, что проблемы в производстве нет, их просто не закупают. А почему не закупают? Это вопрос к Министерству обороны. Если они там возятся со всеми своими тендерами, бюрократией — это не оправдание. А тем временем на фронте приходится делить дроны буквально по метрам между подразделениями", — говорит Карпюк.

По словам военнослужащего, проблема заключается в отсутствии системных поставок. Если бы каждый месяц армия получала стабильно 200 тысяч дронов, военные могли бы на это рассчитывать. Но на деле получается так, что один месяц поставляют 200 тысяч, в следующий — 60 тысяч, потом 120, потом 50. Поэтому сейчас бригады вынуждены самостоятельно закупать дроны напрямую у производителей.

"Да, у нас полный хаос с закупками. Я говорю об этом прямо. Кто виноват — конкретные лица или система — меня не интересует. Есть Министерство обороны, оно отвечает за это. И эта система не работает", — продолжает Карпюк.

Он приводит пример, когда его подразделение заказывало дроны Shark-M. Это критически важный тип дрона, потому что он может летать до семи часов. "А у нас дефицит пилотов". Россияне используют свои аналоги, которые находятся в воздухе по 6-7 часов, а украинские защитники — нет, потому что Министерство обороны просто не закупило Shark-M.

"Они что, не знали, что будет весна? Что нужны будут "крылья"?" — спрашивает аэроразведчик и добавляет, что теперь военные вынуждены работать по бешеным графикам, не спать, истощаться, потому что в основном среднее время работы "крыла" — 2 часа. Из них надо отбросить час, потому что это время за которое ты долетаешь до точки интереса и возвращаешь борт. Ну вот из двух часов работы у тебя есть час. А здесь дрон который может летать 7 часов и часами давать информацию с ЛБЗ просто не закуплен на весну.

По мнению Карпюка, надо менять подход. Сделать систему вроде онлайн-магазина: есть производители, есть армия, есть четкий механизм заказов. Командир заходит в систему, выбирает, что нужно: три тысячи FPV, три "крыла" — и все, без бюрократии, без "винегрета" из дронов разного качества. Сейчас же закупают все подряд, а наши инженеры вынуждены из этого собирать хоть что-то боеспособное.

"Эта система снижает эффективность армии. У нас "винегрет" техники, половина не работает, а другая половина приходит с задержками. Меня больше всего возмущает, что в Киеве сидят сотни людей, которых это все устраивает. Они делают презентации, пишут концепции... Но если ты сидишь в кабинете, а из-за твоих процедур кто-то погибает — выходи на митинг, заявляй об этом! А они молчат. Теперь все централизовано, а централизованные закупки просто не работают. Даже наша бригада, которая одна из первых по дронам, не получает того, что должна", — говорит Карпюк

Напомним, 24-я ОМБр поделилась кадрами атаки позиций РФ возле Часового Яра.

Также Фокус писал, что европейская оборонная компания MBDA 25 февраля объявила о начале модернизации крылатых ракет воздушного базирования TAURUS KEPD 350. В своем официальном заявлении MBDA уточнила, что работы проводятся по заказу Бундесвера в рамках контракта, подписанного в конце 2024 года.