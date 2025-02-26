"Вінегрет" техніки на фронті: чому військові змушені самостійно закуповувати дрони, - Олександр Карпюк

Дрони стали не просто важливим елементом бойових дій, а критично необхідним ресурсом на війні. Однак проблеми із централізованими закупівлями, затримки постачання та бюрократія призводять до того, що українські військові змушені самостійно шукати способи забезпечення себе технікою.

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На передовій українські підрозділи стикаються з серйозними проблемами з постачанням зброї, боєприпасів та дронів і ця зима стала найскладнішою. Про це в інтерв'ю Фокусу "Найскладніша зима, оборона Покровська й загроза Дніпру" розповів військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник Олександр Карпюк (Serg Marco).

"У нас був дефіцит дронів, Mavic, FPV-дронів. Закупівлі були проведені дуже погано. Це відчув увесь фронт. Всі про це говорять, особливо ті, хто потрапляв у ситуації, коли сотню FPV-дронів доводилося ділити між чотирма батальйонами. А що таке сотня FPV-дронів від держави? Це забезпечення роботи екіпажів на добу – максимум 25 екіпажів. Це мізер. Ми змушені сваритися, щоб хоча б чотири екіпажі мали дрони на добу. А це в умовах найінтенсивніших боїв! FPV – не настільки дорогий засіб, щоб його було складно закупити. Виробник каже, що проблеми в виробництві немає, їх просто не закупають. А чому не закуповують? Це питання до Міністерства оборони. Якщо вони там возяться з усіма своїми тендерами, бюрократією – це не виправдання. А тим часом на фронті доводиться ділити дрони буквально по метрах між підрозділами", — каже Карпюк.

За словами військовослужбовця, проблема полягає в відсутності системних поставок. Якби кожного місяця армія отримувала стабільно 200 тисяч дронів, військові могли б на це розраховувати. Але на ділі виходить так, що один місяць постачають 200 тисяч, в наступний – 60 тисяч, потім 120, потім 50. Тому зараз бригади змушені самостійно закуповувати дрони напряму у виробників.

"Так, у нас повний хаос із закупівлями. Я говорю про це прямо. Хто винен – конкретні особи чи система – мене не цікавить. Є Міністерство оборони, воно відповідає за це. І ця система не працює", — продовжує Карпюк.

Він наводить приклад, коли його підрозділ замовляв дрони Shark-M. Це критично важливий тип дрона, бо він може літати до семи годин. "А у нас дефіцит пілотів". Росіяни використовують свої аналоги, які перебувають у повітрі по 6-7 годин, а українські захисники – ні, бо Міністерство оборони просто не закупило Shark-M.

"Вони що, не знали, що буде весна? Що потрібні будуть "крила"? — запитує аеророзвідник і додає, що тепер військові змушені працювати за шаленими графіками, не спати, виснажуватися, бо здебільшого середній час роботи "крила" — 2 години. З них треба відкинути годину, бо це час за який ти долітаєш до точки інтересу та повертаєш борт. Ну ось з двох годин роботи в тебе є година. А тут дрон який може літати 7 годин і годинами давати інформацію з ЛБЗ просто не закуплений на весну.

На думку Карпюка, треба змінювати підхід. Зробити систему на кшталт онлайн-магазину: є виробники, є армія, є чіткий механізм замовлень. Командир заходить у систему, обирає, що потрібно: три тисячі FPV, три "крила" – і все, без бюрократії, без "вінегрету" з дронів різної якості. Зараз же закуповують усе підряд, а наші інженери змушені з цього збирати хоч щось боєздатне.

"Ця система знижує ефективність армії. У нас "вінегрет" техніки, половина не працює, а інша половина приходить із затримками. Мене найбільше обурює, що в Києві сидять сотні людей, яких це все влаштовує. Вони роблять презентації, пишуть концепції… Але якщо ти сидиш у кабінеті, а через твої процедури хтось гине – виходь на мітинг, заявляй про це! А вони мовчать. Тепер все централізовано, а централізовані закупівлі просто не працюють. Навіть наша бригада, яка одна з перших по дронам, не отримує того, що повинна", — каже Карпюк

Нагадаємо, 24-та ОМБр поділилася кадрами атаки позицій РФ біля Часового Яру.

Також Фокус писав, що європейська оборонна компанія MBDA 25 лютого оголосила про початок модернізації крилатих ракет повітряного базування TAURUS KEPD 350. У своїй офіційній заяві MBDA уточнила, що роботи проводять на замовлення Бундесверу в межах контракту, підписаного наприкінці 2024 року.