Сначала армия, а потом работа: что не так с идеей ОП о военной службе для госслужащих

Заместитель руководителя Офиса президента считает, что каждый, кто получает зарплату из бюджета — должен пройти военную службу. Фокус выяснил как эту идею будут реализовывать, и кто оставляет за собой право добровольного прохождения БЗВП.

Related video

В Украине пришло время кардинально переосмыслить, что такое служба в армии — не как принуждение, а как сознательный долг перед обществом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса.

"Откровенно говоря, само слово "мобилизация" вызывает у меня внутренний дискомфорт. Мне сложно принять, почему людей нужно заставлять защищать свою страну — государство, народ, семью, дом, район, область?" — поделился Палиса.

Он подчеркнул: угроза со стороны России — это надолго, и с этим придется жить не только нынешнему поколению, но и нашим детям, внукам и правнукам.

По его убеждению, принцип должен быть простым и прозрачным: служить должны все. Речь идет не о многолетней контрактной армии, а о базовой военной подготовке, обязательной для тех, кто работает на государство.

"Моя идея такова: если ты претендуешь на работу в государственном секторе или планируешь получать зарплату из бюджета — ты должен пройти службу", — пояснил он.

Палиса считает, что такой подход не только усилит обороноспособность, но и поможет преодолеть страхи, которые живут в обществе. Человек, который пройдет через подготовку, лучше поймет, как все устроено, и не будет воспринимать службу только как путь в мясорубку.

Идея обязательной военной подготовки для государственных служащих сейчас активно обсуждается на разных уровнях. В контексте длительной войны и изменения парадигмы национальной безопасности она может стать частью новой мобилизационной модели Украины.

Военная подготовка для всех, но для женщин по желанию

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко напоминает, что "предложенная" идея Павла Палисы уже закреплена законом.

В начале года Верховная Рада поддержала ряд изменений в закон Украины "О воинском учете и военной службе" и упорядочила базовую общую военную подготовку (БОВП).

Так с 2025 года в Украине будет отменена срочная служба, а вместо нее введена обязательная базовая военная подготовка для мужчин от 18 до 25 лет. Ее продолжительность составит 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Согласно новому законодательству, базовая военная подготовка будет проводиться во время обучения в высших учебных заведениях. Для студентов-мужчин, которые откажутся от прохождения этой подготовки, предусмотрено отчисление из учебных заведений.

Зато женщинам разрешили добровольно проходить БЗВП и становиться на воинский учет. Ребята, которые находятся за границей, могут стать на воинский учет без приезда в Украину.

То есть, по словам депутата, никто не будет принудительно заставлять женщин, которые занимают государственные должности и получают зарплату из бюджета — проходить обязательную военную подготовку.

Обязательная военная подготовка: что не так с заявлением Палиса

По словам адвоката Ростислава Кравца все еще нет реального механизма БЗВП.

"Сейчас мы слышим много громких заявлений от представителей власти об обязательной базовой военной подготовке для госслужащих и тех, кто получает зарплату из бюджета. Однако когда начинаешь анализировать ситуацию глубже, оказывается, что за этими словами нет четкой законодательной базы.

Например, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что все, кто хочет работать в государственном секторе, должны пройти военную подготовку. Формально, подобная норма упоминается в изменениях в закон о мобилизации, принятых еще в мае 2023 года — в частности для прокуроров и некоторых категорий служащих. Но четкой нормы в общем законодательстве пока нет", — говорит Фокусу Кравец.

Кроме того, Палиса говорит, что подготовка поможет преодолеть страхи, что каждый сможет сам выбрать подразделение для службы. Теоретически — да. Но на практике? По словам адвоката, никто не гарантирует, что после подготовки этого человека не перебросят в другое подразделение или не направят в зону боевых действий. Закон не создает никаких предохранителей для этого. То есть механизмов защиты — нет.

"Это и есть причина недоверия общества к мобилизационной политике государства. И дело не в том, что люди не патриоты — дело в том, что сами же чиновники создают информационный вакуум, путаются в заявлениях и не дают четких ответов на важные вопросы.

Что касается постоянных призывов к "реформированию" закона о мобилизации — здесь вообще возникает впечатление, что мы живем в условиях бесконечного эксперимента. Законы меняют постоянно — каждый месяц вносятся новые поправки, что-то отменяется, что-то добавляется. Но стратегического плана при этом не видно", — продолжает Кравец.

Павел Палиса также сказал, что подготовка должна касаться всех, кто получает зарплату из бюджета. Но кто это конкретно? Из бюджета финансируются не только прокуроры и чиновники, но и учителя, врачи, работники социальных служб. То есть фактически заместитель руководителя Офиса президента говорит о привлечении к военной подготовке сотен тысяч мирных работников, но никакой конкретики, как это будет реализовываться — нет.

"В результате имеем классическую ситуацию: громкое заявление без продуманного механизма реализации, без законодательной поддержки, без учета социальных и профессиональных рисков. И главное — без четкого видения, куда все это ведет", — резюмирует адвокат.

Напомним, Министерство обороны Украины предложило новый механизм ротации военнослужащих, которые непрерывно участвуют в боевых действиях. Согласно этой инициативе, после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях военнослужащие будут иметь право на многомесячный отдых. Это является альтернативой введению четких сроков службы или демобилизации.

Также Фокус писал, что с 1 апреля потеряют силу все бронирования, которые были оформлены по старым правилам. Продлить бронирование своих специалистов после этой даты смогут лишь компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.