"Касается и мужчин, и женщин": в ОП заявили, что Украина нуждается в изменениях в мобилизации

В Украине нужно менять подходы к проведению мобилизации граждан, в частности необходимо ввести обязательную службу в армии для женщин и мужчин, претендующих на государственные должности.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, пишет УНИАН.

"Если ты претендуешь на работу в государственном секторе или планируешь получать зарплату из бюджета — ты должен пройти службу. Это касается и мужчин, и женщин", — сказал Палиса.

Он уточнил, что речь идет об одном коротком контракте, во время которого человек пройдет базовую общевойсковую подготовку и получит базовые знания.

"Это поможет преодолеть страхи, которые часто возникают из-за нехватки информации", — отметил Палиса.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что человек сможет сам выбрать подразделение, в котором будет служить в резерве.

"Наши реалии таковы, что от них никуда не деться. С севера, востока и юга мы окружены агрессивным соседом. Это долгосрочная реальность, в которой придется жить нашим детям, внукам и правнукам", — подчеркнул Палиса.

Напомним, 3 апреля Павел Палиса заявил, что ВС РФ готовятся увеличить группировку на 150 тысяч человек и наступать на нескольких направлениях.

В этот же день генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что снижение призывного возраста в Украине частично восполнило потери в ВСУ.