"Стосується і чоловіків, і жінок": в ОП заявили, що Україна потребує змін в мобілізації

В Україні потрібно змінювати підходи до проведення мобілізації громадян, зокрема необхідно запровадити обов'язкову службу в армії для жінок та чоловіків, які претендують на державні посади.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, пише УНІАН.

"Якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплату з бюджету — ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок", — сказав Паліса.

Він уточнив, що йдеться про один короткий контракт, під час якого людина пройде базову загальновійськову підготовку та отримає базові знання.

"Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації", — зазначив Паліса.

Заступник керівника ОП підкреслив, що людина зможе сама обрати підрозділ, в якому служитиме в резерві.

"Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", — наголосив Паліса.

Нагадаємо, 3 квітня Павло Паліса заявив, що ЗС РФ готуються збільшити угруповання на 150 тисяч осіб та наступати на кількох напрямках.

У цей же день генерал НАТО Крістофер Каволі заявив, що зниження призовного віку в Україні частково заповнило втрати в ЗСУ.