От снарядов HIMARS до Bradley: какое оружие может получить Украина от США через DCS

Администрация Дональда Трампа неожиданно дала "зеленый свет" на продажу вооружения Украине — впервые после его возвращения в Белый дом. Фокус разбирался, какое именно оружие может купить Украина у США и как это повлияет на фронт.

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В среду, 30 апреля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа объявила Конгрессу об одобрении экспорта оборонной продукции в Украину на сумму не менее $50 млн через программу прямых коммерческих продаж Это первое подобное разрешение после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Программа прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales, DCS) предусматривает заключение контрактов между иностранными заказчиками и американскими компаниями, имеющими лицензию на экспорт оборонных товаров и услуг. В соглашение входят не только вооружение, но и технические данные и оборонные услуги. Такие продажи, как правило, не афишируются публично, в отличие от государственных программ продажи военной техники.

По данным аналитика по вопросам безопасности Колби Бадхвара из исследовательской группы "Точный", с 2015 по 2023 годы США через DCS экспортировали в Украину оборонную продукцию и услуги на сумму более 1,6 млрд долларов. Он отметил, что нынешнее решение стало неожиданностью для тех, кто предполагал полное прекращение поддержки Украины администрацией Трампа.

Уведомление о лицензии на продажу было подано в Конгресс в соответствии с Законом о контроле над экспортом оружия (Arms Export Control Act). Этот закон уполномочивает президента США регулировать экспорт и импорт оборонных товаров и услуг. Официальное уведомление поступило от Управления законодательных дел Государственного департамента.

Доктор Майкл Сесире, исследователь по вопросам обороны и безопасности в некоммерческой организации Rand, подчеркнул, что продолжение военной поддержки Украины усилит влияние США в регионе.

"Администрация Трампа стремится достичь длительного прекращения огня в Украине. Для этого нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву", — отметил он.

США разрешила продажу оружия Украине: о чем именно идет речь

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что решение Белого дома отражает характерную черту Дональда Трампа — мышление бизнесмена. По его словам, соглашение является взаимовыгодным, хотя и может включать определенные уступки со стороны Украины.

"Здесь сработала основная черта характера Трампа — это бизнес-подход к политике. Украина подписала соглашение, Трамп одержал победу, как он считает. Это где-то так и есть, он нас дожал с этим соглашением, но оно неплохое для Украины. Как говорят бизнесмены: баш на баш, ты мне, я тебе", — говорит Фокусу эксперт.

Он отметил, что Трамп передал ответственность за продажу оружия Конгрессу, дистанцируясь от прямого политического давления. Он также пояснил, что разрешение касается прямых продаж, где Пентагон будет реализовывать оружие со складов. По словам Жданова, номенклатура оружия будет зависеть от потребностей Генерального штаба Украины.

"Минобороны Украины будет подавать заявку на закупку оружия, США будет нам выставлять цену, мы будем ее согласовывать и закупать", — продолжает эксперт.

Жданов подчеркнул, что программа прямых коммерческих продаж является непубличной, но ее запуск открывает Украине доступ к необходимому вооружению. Также эксперт отметил важность самого факта одобрения — самое главное, что поезд тронулся с места, что США, что Дональд Трамп и его администрация тихонько согласовали для Конгресса давать Украине разрешение закупать оружие методом прямых закупок.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что 50 млн долл. — это относительно небольшая сумма для закупки современного вооружения. На них можно купить или 250 выстрелов для систем HIMARS или около 20 тысяч таких снарядов 155 мм.

По его словам, Украина также может закупать бронетехнику, в которой ВСУ нуждается в огромных количествах. Это могут быть бронемашины Hummer или Humvee, или M2 Bradley.

Закупка вооружения из США: как это поможет фронту

По мнению Нарожного, вооружение на 50 млн долл. это чисто символический жест, которого не хватит надолго для Сил обороны Украины.

"20 тысяч выстрелов, если мы представим, что Силы обороны закупили качественные снаряды, их так по-хорошему хватит, ну, дней так, может на десять", — посчитал эксперт.

Есть ли у Украины средства на закупку вооружения

По словам Жданова, у Украины достаточно большой финансовый ресурс для закупки вооружений.

"Что касается денег, то G7 приняла решение выделить нам кредит на 2025 год в размере 50 млрд долл. Этот кредит будет погашаться путем начисления процентов на замороженные активы РФ на западе", — говорит эксперт.

Также он добавил, что эти средства позволяют Украине планировать масштабные закупки, включая системы Patriot, о необходимости которых говорил недавно президент Зеленский — "нам нужно 10 дивизионов Patriot, и мы готовы их купить".

Напомним, что Украина и США подписали соглашение о минералах, подготовка которого длилась последние два месяца. Подробнее о выгодах для Украины от подписания этого соглашения читайте далее.

Также Фокус писал, что после того как Вашингтон подписал с Киевом соглашение о доступе к критически важным ресурсам, теперь готовит рекордные санкции против России. Означает ли это изменение политики США и заставит ли это Москву к уступкам.