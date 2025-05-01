Від снарядів HIMARS до Bradley: яку зброю може отримати Україна від США через DCS

Адміністрація Дональда Трампа несподівано дала "зелене світло" на продаж озброєння Україні — вперше після його повернення до Білого дому. Фокус розбирався, яку саме зброю може купити Україна у США та як це вплине на фронт.

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У середу, 30 квітня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила Конгресу про схвалення експорту оборонної продукції до України на суму щонайменше $50 млн через програму прямих комерційних продажів Це перший подібний дозвіл після повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Програма прямих комерційних продажів (Direct Commercial Sales, DCS) передбачає укладання контрактів між іноземними замовниками та американськими компаніями, які мають ліцензію на експорт оборонних товарів і послуг. До угоди входять не лише озброєння, а й технічні дані та оборонні послуги. Такі продажі, зазвичай, не афішуються публічно, на відміну від державних програм продажу військової техніки.

За даними аналітика з питань безпеки Колбі Бадхвара з дослідницької групи "Точний", з 2015 по 2023 роки США через DCS експортували до України оборонну продукцію та послуги на суму понад 1,6 млрд доларів. Він зазначив, що нинішнє рішення стало несподіванкою для тих, хто передбачав повне припинення підтримки України адміністрацією Трампа.

Повідомлення про ліцензію на продаж було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль над експортом зброї (Arms Export Control Act). Цей закон уповноважує президента США регулювати експорт та імпорт оборонних товарів і послуг. Офіційне повідомлення надійшло від Управління законодавчих справ Державного департаменту.

Доктор Майкл Сесіре, дослідник з питань оборони та безпеки в некомерційній організації Rand, підкреслив, що продовження військової підтримки України посилить вплив США в регіоні.

"Адміністрація Трампа прагне досягти тривалого припинення вогню в Україні. Для цього потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву", – зазначив він.

США дозволила продаж зброї Україні: про що саме йдеться

Військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що рішення Білого дому відображає характерну рису Дональда Трампа — мислення бізнесмена. За його словами, угода є взаємовигідною, хоча й може включати певні поступки з боку України.

"Тут спрацювала основна риса характеру Трампа — це бізнес-підхід до політики. Україна підписала угоду, Трамп здобув перемогу, як він вважає. Це десь так і є, він нас дотиснув з цією угодою, але вона непогана для України. Як кажуть бізнесмени: баш на баш, ти мені, я тобі", — каже Фокусу експерт.

Він зазначив, що Трамп передав відповідальність за продаж зброї Конгресу, дистанціюючись від прямого політичного тиску. Він також пояснив, що дозвіл стосується прямих продажів, де Пентагон реалізовуватиме зброю зі складів. За словами Жданова, номенклатура зброї залежатиме від потреб Генерального штабу України.

"Міноборони України буде подавати заявку на закупівлю зброї, США буде нам виставляти ціну, ми будемо її погоджувати і закуповувати", — продовжує експерт.

Жданов підкреслив, що програма прямих комерційних продажів є непублічною, але її запуск відкриває Україні доступ до необхідного озброєння. Також експерт наголосив на важливості самого факту схвалення — найголовніше, що поїзд рушив з місця, що США, що Дональд Трамп і його адміністрація тихенько погодили для Конгресу давати Україні дозвіл закупати зброю методом прямих закупівель.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що 50 млн дол. — це відносно невелика сума для закупівлі сучасного озброєння. На них можна купити або 250 пострілів для систем HIMARS або близько 20 тисяч таких снарядів 155 мм.

За його словами, Україна також може закупати бронетехніку, якої ЗСУ потребує у величезних кількостях. Це можуть бути бронемашини Hummer або Humvee, або M2 Bradley.

Закупка озброєння з США: як це допоможе фронту

На думку Нарожного, озброєння на 50 млн дол. це чисто символічний жест, якого не вистачить надовго для Сил оборони України.

"20 тисяч пострілів, якщо ми уявимо, що Сили оборони закупили якісні снаряди, їх так по-хорошому вистачить, ну, днів так, може на десять", — порахував експерт.

Чи є в України кошти на закупівлю озброєння

За словами Жданова, в України достатньо великий фінансовий ресурс для закупівлі озброєнь.

"Що стосується грошей, то G7 прийняла рішення виділити нам кредит на 2025 рік в розмірі 50 млрд дол. Цей кредит буде погашатися шляхом нарахування відсотків на заморожені активи РФ на заході", — каже експерт.

Також він додав, що ці кошти дозволяють Україні планувати масштабні закупівлі, включно з системами Patriot, про потребу яких говорив нещодавно президент Зеленський — "нам потрібно 10 дивізіонів Patriot, і ми готові їх купити".

Нагадаємо, що Україна та США підписали угоду про мінерали, підготовка якої тривала останні два місяці. Детальніше про вигоди для України від підписання цієї угоди читайте далі.

Також Фокус писав, що після того як Вашингтон підписав з Києвом угоду про доступ до критично важливих ресурсів, тепер готує рекордні санкції проти Росії. Чи означає це зміну політики США й чи змусить це Москву до поступок.