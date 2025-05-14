Студентов старше 25 лет отчислят после весенней сессии: как МОН "охотится" на уклонистов

Песня весенней сессии прогнозируется большое отчисление студентов-мужчин 25+. Пока МОН ищет фальшивых студентов, юристы напоминают: возраст — не причина для исключения из вуза. Фокус рассказывает, кого и за что действительно могут отчислить.

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В Министерстве образования и науки Украины прогнозируют значительное уменьшение количества студентов-мужчин в высших учебных заведениях после весенней сессии 2025 года. Заместитель министра Михаил Винницкий сообщил, что сейчас в более 100 университетах продолжаются проверки, направленные на выявление студентов-мужчин в возрасте от 25 лет, которые были зачислены ранее. Особое внимание уделяется очной форме обучения, где проверки проводятся непосредственно в аудиториях, а также анализируется документация и результаты экзаменов.

Эти меры направлены на выявление лиц, которые используют статус студента для избежания мобилизации, не имея при этом реального намерения учиться. В 2024 году уже было отчислено более 23 тысяч студентов-мужчин в возрасте более 30 лет из-за неуспеваемости и неявки на занятия.

В то же время Винницкий отметил, что среди студентов старшего возраста есть много тех, кто искренне стремится получить образование и является образцовыми студентами. Министерство заинтересовано в поддержке таких лиц, поскольку они составляют важный человеческий капитал для страны.

В общем, эти меры являются частью усилий МОН по обеспечению качества образования и борьбы с недобросовестными практиками в высших учебных заведениях.

Почему могут отчислить студентов старше 25 лет

Управляющая "Адвокатским бюро Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль напоминает, что согласно требованиям ст. 4 Закона Украины "О высшем образовании", право на высшее образование гарантируется независимо от возраста, гражданства, места жительства, пола, цвета кожи, социального и имущественного положения, национальности, языка, происхождения, состояния здоровья, отношения к религии, наличия судимости, а также от других обстоятельств.

Отчисление студентов из высших учебных заведений Украины регулируется ст. 46 Закона Украины "О высшем образовании" и Положением о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставления им академического отпуска, утвержденным приказом МОН Украины от 7 февраля 2024 года № 134. Следовательно, перечень обстоятельств, которые считаются невыполнением индивидуального учебного плана, определяется положением об организации образовательного процесса в заведении высшего образования с соблюдением совокупности следующих требований:

Факт невыполнения индивидуального учебного плана определяется по результатам итогового контроля (то есть экзаменов, зачетов) или аттестации студента;

Отчислить студента из-за невыполнения индивидуального плана (в виде получения неудовлетворительной оценки во время итогового контроля) можно только тогда, если:

Согласно правилам учебного заведения, студенту предоставили возможность улучшить оценку по соответствующему предмету, независимо от количества неудовлетворительных попыток, но:

студент не воспользовался этой возможностью в установленный срок, или

повторно сдал экзамен, но снова получил неудовлетворительную оценку;

Студент имел возможность подать апелляцию (то есть обжаловать решение, действия или бездействие преподавателей, администрации и т.д. по организации или проведению итогового контроля), но:

не воспользовался этим правом в установленный срок, или

подал апелляцию, но она была обоснованно отклонена.

Кроме того, отчисление не допускается до завершения срока проведения итогового контроля в этом учебном периоде или до начала аттестации, если невыполнение учебного плана произошло из-за форс-мажора (например, серьезная болезнь и т.д.), и это подтвердила специальная комиссия вуза, в состав которой входят и представители студенческого самоуправления. Комиссия должна действовать в соответствии с правилами организации учебного процесса, утвержденных в учреждении высшего образования.

То есть отчислить студента только за то, что он старше 25 лет — не могут, однако, отчислить из учреждения высшего образования могут любого студента за невыполнение индивидуального учебного плана.

Также кандидат юридических наук Анна Даниэль напоминает, что решение учреждения высшего образования об отчислении можно обжаловать, подав соответствующее заявление или иск в министерство образования и науки Украины, Государственную службу качества образования Украины, суд.

Студенты 25+: как проверяют вузы и сколько уже отчислили

Как уверяют в Государственной службе качества образования Украины проверки нужны, чтобы выявить и предотвратить нарушения при поступлении и обучении в вузах в условиях военного положения. В частности это связано с зачислением мужчин призывного возраста.

Проверяют правильно и вовремя ли внесены данные о студентах и аспирантах, особенно о мужчинах призывного возраста, в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Действительно ли зачисленные на обучение занимаются образованием или наукой. И не превышают ли вузы количество выделенных мест для подготовки студентов.

В предыдущие годы уже выявляли нарушения. Например, некоторые учебные заведения вносили информацию в электронную базу задним числом, в частности о студентах мужского пола призывного возраста. Хотя должны это делать в течение пяти рабочих дней с момента получения такой информации, то есть практически сразу после зачисления. Кроме этого, вузы нарушали правила по набору и обучению аспирантов, превышая лицензионный объем.

По предварительным проверкам:

23 448 мужчин в возрасте 30+ были отчислены из украинских вузов в период апрель — август 2024 года;

Из них 5 805 — непосредственно по результатам проверок ГСКО, остальные — по решениям самих учебных заведений;

3 000 аспирантов, поступивших в 2023 году, также отчислены. Для сравнения: до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало лишь 3-4 тысячи человек, а в 2023 году эта цифра выросла до 18 тысяч.

Как росло количество студентов 25+ за время полномасштабного вторжения

Рост количества студентов старше 25 лет : В 2022 году количество студентов старше 25 лет выросло на 55 тысяч по сравнению с 2021 годом. В частности, на 33 тысячи увеличилось количество поступающих в магистратуру.

: В 2022 году количество студентов старше 25 лет выросло на 55 тысяч по сравнению с 2021 годом. В частности, на 33 тысячи увеличилось количество поступающих в магистратуру. Увеличение количества студентов в возрасте 25-60 лет : После начала полномасштабного вторжения в 2022 году количество студентов в возрасте от 25 до 60 лет, которые получают второе или третье высшее образование, выросло втрое.

: После начала полномасштабного вторжения в 2022 году количество студентов в возрасте от 25 до 60 лет, которые получают второе или третье высшее образование, выросло втрое. Рост количества студентов-мужчин в возрасте 30+ : В течение 2022-2023 годов количество студентов-мужчин старше 30 лет на платной форме обучения выросло в 23 раза. В 2023 году доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения составила 70%, а средний возраст увеличился до 27 лет.

: В течение 2022-2023 годов количество студентов-мужчин старше 30 лет на платной форме обучения выросло в 23 раза. В 2023 году доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения составила 70%, а средний возраст увеличился до 27 лет. Увеличение количества студентов в возрасте 30-39 лет: По сравнению с двумя предыдущими годами, в украинских вузах стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30-39 лет. В категории 40+ рост еще больше.

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