Студентів старших за 25 років відрахують після весняної сесії: як МОН "полює" на ухилянтів

Пісня весняної сесії прогнозується велике відрахування студентів-чоловіків 25+. Поки МОН шукає фальшивих студентів, юристи нагадують: вік — не причина для виключення з вишу. Фокус розповідає, то кого і за що справді можуть відрахувати.

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У Міністерстві освіти та науки України прогнозують значне зменшення кількості студентів-чоловіків у вищих навчальних закладах після весняної сесії 2025 року. Заступник міністра Михайло Винницький повідомив, що наразі в понад 100 університетах тривають перевірки, спрямовані на виявлення студентів-чоловіків віком від 25 років, які були зараховані раніше. Особливу увагу приділяють очній формі навчання, де перевірки проводяться безпосередньо в аудиторіях, а також аналізується документація та результати іспитів.

Ці заходи спрямовані на виявлення осіб, які використовують статус студента для уникнення мобілізації, не маючи при цьому реального наміру навчатися. У 2024 році вже було відраховано понад 23 тисячі студентів-чоловіків віком понад 30 років через неуспішність та неявку на заняття.

Водночас Винницький наголосив, що серед студентів старшого віку є багато тих, хто щиро прагне здобути освіту і є зразковими студентами. Міністерство зацікавлене в підтримці таких осіб, оскільки вони становлять важливий людський капітал для країни.

Загалом, ці заходи є частиною зусиль МОН щодо забезпечення якості освіти та боротьби з недоброчесними практиками у вищих навчальних закладах.

Чому можуть відрахувати студентів старших за 25 років

Керуюча "Адвокатським бюро Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель нагадує, що згідно вимог ст. 4 Закону України "Про вищу освіту", право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Відрахування студентів із закладів вищої освіти України регулюється ст. 46 Закону України "Про вищу освіту" та Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки, затвердженим наказом МОН України від 7 лютого 2024 року № 134. Отже, перелік обставин, що вважаються невиконанням індивідуального навчального плану, визначається положенням про організацію освітнього процесу в закладі вищої освіти із дотриманням сукупності таких вимог:

Факт невиконання індивідуального навчального плану визначається за результатами підсумкового контролю (тобто іспитів, заліків) або атестації студента;

Відрахувати студента через невиконання індивідуального плану (у вигляді отримання незадовільної оцінки під час підсумкового контролю) можна лише тоді, якщо:

Згідно з правилами навчального закладу, студенту надали можливість покращити оцінку з відповідного предмета, незалежно від кількості незадовільних спроб, але:

студент не скористався цією можливістю у встановлений термін, або

повторно склав іспит, але знову отримав незадовільну оцінку;

Студент мав можливість подати апеляцію (тобто оскаржити рішення, дії чи бездіяльність викладачів, адміністрації тощо щодо організації чи проведення підсумкового контролю), але:

не скористався цим правом у визначений термін, або

подав апеляцію, але вона була обґрунтовано відхилена.

Крім того, відрахування не допускається до завершення терміну проведення підсумкового контролю в цьому навчальному періоді або до початку атестації, якщо невиконання навчального плану сталося через форс-мажор (наприклад, серйозна хвороба, тощо), і це підтвердила спеціальна комісія ЗВО, до складу якої входять і представники студентського самоврядування. Комісія має діяти відповідно до правил організації навчального процесу, затверджених у закладі вищої освіти.

Тобто відрахувати студента лише за те, що він старше за 25 років — не можуть, проте, відрахувати з закладу вищої освіти можуть будь якого студента за невиконанням індивідуального навчального плану.

Також кандидат юридичних наук Анна Даніель нагадує, що рішення закладу вищої освіти щодо відрахування можна оскаржити, подавши відповідну заяву або позов до міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України, суду.

Студенти 25+: як перевіряють ЗВО та скільки вже відрахували

Як запевняють в Державній службі якості освіти України перевірки потрібні, щоб виявити й запобігти порушенням під час вступу й навчання у вишах в умовах воєнного стану. Зокрема це пов’язано із зарахуванням чоловіків призовного віку.

Перевіряють чи правильно й вчасно внесені дані про студентів і аспірантів, особливо про чоловіків призовного віку, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Чи дійсно зараховані на навчання займаються освітою чи наукою. Та чи не перевищують виші кількість виділених місць для підготовки студентів.

У попередні роки вже виявляли порушення. Наприклад, деякі заклади освіти вносили інформацію до електронної бази заднім числом, зокрема про студентів чоловічої статі призовного віку. Хоча мають це робити впродовж п’яти робочих днів з моменту отримання такої інформації, тобто практично одразу після зарахування. Крім цього, виші порушували правила щодо набору та навчання аспірантів, перевищуючи ліцензійний обсяг.

За попередніми перевірками:

23 448 чоловіків віком 30+ були відраховані з українських вишів у період квітень — серпень 2024 року;

З них 5 805 — безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО, решта — за рішеннями самих закладів освіти;

3 000 аспірантів, які вступили у 2023 році, також відраховані. Для порівняння: до 2022 року до аспірантури щороку вступало лише 3–4 тисячі осіб, а у 2023 році ця цифра зросла до 18 тисяч.

Як зростала кількість студентів 25+ за часи повномасштабного вторгнення

Зростання кількості студентів старше 25 років : У 2022 році кількість студентів віком понад 25 років зросла на 55 тисяч порівняно з 2021 роком. Зокрема, на 33 тисячі збільшилася кількість вступників до магістратури.

: У 2022 році кількість студентів віком понад 25 років зросла на 55 тисяч порівняно з 2021 роком. Зокрема, на 33 тисячі збільшилася кількість вступників до магістратури. Збільшення кількості студентів віком 25–60 років : Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році кількість студентів у віці від 25 до 60 років, які здобувають другу чи третю вищу освіту, зросла втричі.

: Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році кількість студентів у віці від 25 до 60 років, які здобувають другу чи третю вищу освіту, зросла втричі. Зростання кількості студентів-чоловіків віком 30+ : Протягом 2022–2023 років кількість студентів-чоловіків старше 30 років на платній формі навчання зросла у 23 рази. У 2023 році частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання становила 70%, а середній вік збільшився до 27 років.

: Протягом 2022–2023 років кількість студентів-чоловіків старше 30 років на платній формі навчання зросла у 23 рази. У 2023 році частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання становила 70%, а середній вік збільшився до 27 років. Збільшення кількості студентів віком 30–39 років: Порівняно з двома попередніми роками, в українських вишах стало у 15 разів більше студентів віком 30–39 років. У категорії 40+ зростання ще більше.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного військкомату Роман Істомін пояснив, що в теорії військові "взагалі не мають ловити ухилянтів".

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