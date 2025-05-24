"Новый СССР": старая мечта Кремля и новая угроза для Украины

Депутат Госдумы Виктор Соболев озвучил "финальную цель" агрессии РФ — объединение России, Украины и Беларуси в одно государство. Фокус разбирался, почему в Кремле не оставляют попытки возрождения "Союза" и что на самом деле стоит за этой идеей.

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Депутат Государственной думы РФ, генерал в отставке Виктор Соболев заявил, что целью войны является создание так называемого "союзного государства" из россиян, украинцев и белорусов.

Комментарий Соболева о войне РФ появился в Telegram-канале росСМИ RTVI. Он заявил, что "полное решение войны" — это создание союзного государства в составе РФ, Украины и Беларуси. По его мнению, таким образом объединится весь "русский мир". При этом он сделал короткий "экскурс" в историю, и объявил, что Киев — это якобы русский город, и князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый — также русские. По мнению работника Госдумы, без такого объединения "не сохранится страна".

На выступление Соболева отреагировал начальник ЦПД Андрей Коваленко. Он напомнил, что идея "объединения" появилась почти 25 лет назад — в 2001 году. Именно тогда президент РФ Владимир Путин встретился с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой, высказал "пожелание" об объединении, но не получил понимания. По словам чиновника, в течение лет россияне пытались реализовать эту идею: ничего не получилось. Коваленко отметил, что слова Соболева не новые, и являются отражением мыслей главы Кремля.

"Новые" цели РФ в войне с Украиной — создание "союза"

Идея возрождения Советского Союза периодически всплывает в риторике Кремля и воображении части российской элиты. Но насколько это реально? Отвечает ли это современным интересам России?

"Это скорее фантомная боль той части российского общества, которая до сих пор переживает ресентимент — чувство обиды из-за распада СССР, который Владимир Путин называет "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века". Но эти попытки — обречены. Восстановление Союза невозможно — ни политически, ни военно, ни юридически. Это — история. Прошлое, которое не имеет будущего", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

Даже если разрабатываются сценарии создания условного "союзного" или "виртуального" государства, которое якобы восстанавливает СССР — это не более чем информационная конструкция. Реального содержания она не имеет, считает политолог.

"Страны Балтии уже давно интегрированы в ЕС и НАТО. В случае угрозы со стороны России, они будут оказывать сопротивление, в том числе вооруженное. Страны Центральной Азии, в свою очередь, последовательно развивают собственную национальную идентичность и углубляют отношения с Китаем. Азербайджан, Грузия, Германия — тем более не видят себя в любом новом "Союзе", потому что это угрожает их внутренней стабильности.

Что касается Украины, то этот сценарий изначально был иллюзорным. После 2014 года страна окончательно выбрала путь суверенности, а полномасштабная война лишь укрепила это стремление. Украина сопротивляется российскому империализму и продолжает бороться за свое право быть независимой", — продолжает Постернак.

Поэтому концепция "восстановления СССР" в современной российской политике выполняет скорее роль пропагандистского инструмента. Она служит для успокоения той части населения, которая до сих пор не может смириться с тем, что в 2022 году России не удалось достичь стратегической цели — уничтожения украинской государственности.

"Провал этого плана требует символической компенсации. И такой компенсацией для Кремля может стать лишь виртуальный проект — образ "нового СССР". Если бы в 2022 году Путину удалось захватить большую часть Украины, не исключено, что уже в декабре того же года он объявил бы о создании союзного государства с насильственным присоединением украинских территорий", — говорит политолог.

Но этого не произошло. И теперь это невозможно — даже силой. Россия больше не имеет ни военных, ни политических, ни идеологических ресурсов для реализации этой цели. Путин не способен ее осуществить.

"Союзные государства" РФ — сигнал Западу

По словам политолога Игоря Рейтеровича, Россия с самого начала полномасштабной войны имела единственную цель — удержать Украину в своей сфере влияния. Несмотря на официальную риторику, которая порой может звучать иначе, Кремль вложил немало ресурсов, усилий и человеческих жизней в эту идею. В последние годы среди российских политиков идея возрождения "союзного государства" набирает популярность.

"Однако речь идет, вероятно, не обо всей Украине, а лишь об определенной ее части — по крайней мере до Днепра. Хотя Путин прямо не озвучивает это, сосредотачиваясь на так называемых "четырех областях", которые Россия включила в свою конституцию, желание Кремля — расширить контроль гораздо шире", — говорит Фокусу Рейтерович.

По мнению политолога, это заявление — сознательный сигнал западным партнерам: если те согласятся на нынешние условия, Москва будет пытаться захватить еще больше территорий. Впрочем, на практике реализовать такие планы невозможно — Россия не имеет для этого достаточно ресурсов и сил.

"Вся эта риторика — не более чем информационная акция, призванная вернуть тему "союзного государства" в публичный дискурс и усилить психологическое давление на Запад, демонстрируя серьезность намерений Кремля", — резюмирует эксперт.

Напомним, президент США заявил, что Путин не готов к завершению войны в Украине. Почему Дональд Трамп, который ранее наоборот постоянно подчеркивал стремление Кремля к миру, кардинально сменил риторику, и какой дальше будет его роль в мирном процессе, выяснял Фокус.

Также Фокус писал, что в МИД России обратили внимание на украинские труды по истории, от которых "волосы встают дыбом". Особое внимание привлекла книга экс-президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия".