"Новий СРСР": стара мрія Кремля і нова загроза для України

Депутат Держдуми Віктор Соболєв озвучив "фінальну мету" агресії РФ — об’єднання Росії, України та Білорусі в одну державу. Фокус розбирався, чому в Кремлі не полишають спроби відродження "Союзу" та що насправді стоїть за цією ідеєю.

Related video

Депутат Державної думи РФ, генерал у відставці Віктор Соболєв заявив, що метою війни є створення так званої "союзної держави" з росіян, українців та білорусів.

Коментар Соболєва про війну РФ з'явився у Telegram-каналі росЗМІ RTVI. Він заявив, що "повне вирішення війни" — це створення союзної держави у складі РФ, України та Білорусі. На його думку, таким чином об'єднається весь "рускій мір". При цьому він зробив короткий "екскурс" в історію, та оголосив, що Київ — це начебто російське місто, і князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий — також росіяни. На думку працівника Держдуми, без такого об'єднання "не збережеться країна".

На виступ Соболєва відреагував начальник ЦПД Андрій Коваленко. Він нагадав, що ідея "об'єднання" з'явилась майже 25 років тому — у 2001 році. Саме тоді президент РФ Володимир Путін зустрівся з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою, висловив "побажання" про об'єднання, але не отримав розуміння. Зі слів посадовця, протягом років росіяни намагались реалізувати цю ідею: нічого не вийшло. Коваленко наголосив, що слова Соболєва не нові, і є відображенням думок очільника Кремля.

"Нові" цілі РФ у війні з Україною — створення "союзу"

Ідея відродження Радянського Союзу періодично спливає в риториці Кремля та уява частини російської еліти. Але наскільки це реально? Чи відповідає це сучасним інтересам Росії?

"Це радше фантомний біль тієї частини російського суспільства, яка досі переживає ресентимент — почуття образи через розпад СРСР, що Володимир Путін називає "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття". Але ці спроби — приречені. Відновлення Союзу неможливе — ні політично, ні військово, ні юридично. Це — історія. Минуле, яке не має майбутнього", — каже Фокусу політолог Олег Постернак.

Навіть якщо розробляються сценарії створення умовної «союзної» або «віртуальної» держави, яка нібито відновлює СРСР — це не більше ніж інформаційна конструкція. Реального змісту вона не має, вважає політолог.

"Країни Балтії вже давно інтегровані в ЄС і НАТО. У разі загрози з боку Росії, вони чинитимуть опір, зокрема збройний. Країни Центральної Азії, своєю чергою, послідовно розвивають власну національну ідентичність і поглиблюють стосунки з Китаєм. Азербайджан, Грузія, Німеччина — тим більше не бачать себе в будь-якому новому «Союзі», бо це загрожує їхній внутрішній стабільності.

Щодо України, то цей сценарій від початку був ілюзорним. Після 2014 року країна остаточно обрала шлях суверенності, а повномасштабна війна лише зміцнила це прагнення. Україна чинить опір російському імперіалізму і продовжує боротися за своє право бути незалежною", — продовжує Постернак.

Тож концепція «відновлення СРСР» у сучасній російській політиці виконує радше роль пропагандистського інструмента. Вона слугує для заспокоєння тієї частини населення, яка досі не може змиритися з тим, що у 2022 році Росії не вдалося досягти стратегічної мети — знищення української державності.

"Провал цього плану потребує символічної компенсації. І такою компенсацією для Кремля може стати лише віртуальний проєкт — образ «нового СРСР». Якби у 2022 році Путіну вдалося захопити більшу частину України, не виключено, що вже в грудні того ж року він оголосив би про створення союзної держави з насильницьким приєднанням українських територій", — каже політолог.

Але цього не сталося. І тепер це неможливо — навіть силою. Росія більше не має ані військових, ані політичних, ані ідеологічних ресурсів для реалізації цієї мети. Путін не здатний її здійснити.

"Союзні держави" РФ — сигнал Заходу

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, Росія з самого початку повномасштабної війни мала єдину мету — утримати Україну у своїй сфері впливу. Незважаючи на офіційну риторику, яка часом може звучати інакше, Кремль вклав чимало ресурсів, зусиль і людських життів у цю ідею. В останні роки серед російських політиків ідея відродження «союзної держави» набирає популярності.

"Проте йдеться, ймовірно, не про всю Україну, а лише про певну її частину — принаймні до Дніпра. Хоча Путін прямо не озвучує це, зосереджуючись на так званих «чотирьох областях», які Росія включила до своєї конституції, бажання Кремля — розширити контроль набагато ширше", — каже Фокусу Рейтерович.

На думку політолога, ця заява — свідомий сигнал західним партнерам: якщо ті погодяться на нинішні умови, Москва намагатиметься захопити ще більше територій. Втім, на практиці реалізувати такі плани неможливо — Росія не має для цього достатньо ресурсів і сил.

"Вся ця риторика — не більше ніж інформаційна акція, покликана повернути тему «союзної держави» в публічний дискурс і посилити психологічний тиск на Захід, демонструючи серйозність намірів Кремля", — резюмує експерт.

Нагадаємо, президент США заявив, що Путін не готовий до завершення війни в Україні. Чому Дональд Трамп, який раніше навпаки постійно підкреслював прагнення Кремля до миру, кардинально змінив риторику, і якою далі буде його роль у мирному процесі, з’ясовував Фокус.

Також Фокус писав, що у МЗС Росії звернули увагу на українські праці з історії, від яких "волосся стає дибки". Особливу увагу привернула книга експрезидента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія".