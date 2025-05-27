"Дело Тараненко" и фильтрационные мероприятия: как выявлять предателей на обмене пленными

25 мая 2025 года в рамках очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией был освобожден бывший военнослужащий ВСУ Анатолий Тараненко. По данным различных источников он не был захвачен в плен, а добровольно перешел на сторону врага еще в 2021 году и начал с ним активно сотрудничать. Фокус выяснил вообще проверяют ли освобожденных украинских военнопленных, кто контролирует списки на обмен и есть ли у предателей выбор на невозвращение в Украину.

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Как отмечается, в 2021 году оперативное командование "Север" сообщало об исчезновении одного из своих бойцов. Позже стало известно, что Тараненко не был захвачен в плен, а сознательно перешел на сторону так называемой "ДНР".

"Еще раз, в 21 году его не брали в плен, он сам перебежал к сепарам!" - подчеркивают в "Разведке Ноем". С тех пор Тараненко числился среди пленных, хотя обстоятельства его пребывания на оккупированной территории вызвали многочисленные вопросы.

По информации, обнародованной в 2021 году, оккупационные власти так называемой "ДНР" активно использовали Тараненко для создания пропагандистских материалов. Они публиковали видео, в которых его заставляли обливать грязью Украину, ВСУ и своих бывших побратимов.

"Оккупационные власти так называемой 'ДНР' обнародовали несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", — говорилось в сообщении оперативного командования "Север".

В этих материалах Тараненко, по данным российских СМИ, заявлял, что настоящий враг украинских военных находится не на Донбассе, а в Киеве, "при верховной власти". Более того, он призвал своих экстоварищей по службе развернуть войска, пойти в наступление на столицу Украины и "разбить" центр города, "чтобы никто не убежал". Такие заявления вызвали возмущение в украинском обществе и стали основанием для тщательной проверки его действий после возвращения.

Прокомментировал случай и командир "Азова", полковник Денис Редис Прокопенко. Он косвенно упомянул Тараненко:

"Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов", — написал Прокопенко.

Можно ли проверить всех освобожденных на сотрудничество с Россией

Вопрос возвращения украинских военнопленных из российского плена является чрезвычайно сложным и многогранным. По словам эксперта, экс-сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, одной из ключевых проблем является невозможность полноценной проверки всех пленных на предмет возможной коллаборационистской деятельности до их возвращения в Украину. Количество пленных настолько велико, что украинские спецслужбы физически не успевают провести тщательный анализ открытых источников информации по каждому из них.

Оккупационные власти так называемой "ДНР" активно использовали Анатолия Тараненко для создания пропагандистских материалов Фото: zahid.info

После возвращения пленных в Украину с ними проводятся так называемые фильтрационные мероприятия. Этот процесс включает несколько этапов: перекрестный допрос, детальные беседы и, при необходимости, проверку на полиграфе. Целью таких мероприятий является выявление возможных фактов сотрудничества с врагом. Например, могут возникать подозрения, если кто-то из побратимов заметил некорректное поведение пленного во время пребывания в плену. Эксперт приводит пример:

"Возможно, кто-то рассказал, что тот где-то вел себя некорректно, или где-то кого-то забирали из камеры, потом возвращали через пять часов, а он такой довольный, поел и выспался. Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек мог сотрудничать с оккупационной администрацией, получая определенные привилегии или выполняя задание врага", — отмечает Фокусу Иван Ступак.

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского Союза по правам человека, рассказывает, что во время таких проверок опрашивают не только самого человека, но и других освобожденных пленных, чтобы выяснить, как этот человек вел себя в плену, имел ли контакты с оккупационной администрацией, выполнял ли какие-то действия в пользу врага.

Может ли российская власть вербовать украинских военных в плену

Интересен и тот факт, что некоторые пленные, которые потенциально сотрудничали с россиянами, все же соглашаются на обмен и возвращение в Украину. Экс-сотрудник СБУ выражает удивление по этому поводу. Однако он добавляет, что во многих случаях таких лиц могли просто не спрашивать их мнения. Российская сторона могла просто поставить их перед фактом. Таким образом, человек, который, возможно, сотрудничал с врагом, не имел выбора и был отправлен обратно в Украину без предварительных договоренностей или консультаций.

Еще один аспект, на который обращает внимание эксперт, — это возможность того, что россияне сознательно возвращают таких лиц в Украину с определенной целью. Например, среди пленных могут быть те, чьи действия не были должным образом задокументированы или обнаружены в открытых источниках. Иван Ступак предполагает, что россияне могли попытаться "впарить" таких людей обратно в Украину, чтобы они, вернувшись в ряды Вооруженных сил Украины, начали работать в пользу России, в частности занимаясь шпионажем.

В то же время Иван Ступак подчеркивает, что Украина также активно работает с российскими пленными, применяя подобные подходы. Украинские спецслужбы пытаются использовать российских пленных в собственных интересах, проводя с ними работу, направленную на получение информации или достижение других стратегических целей:

"Украина так же работает с российскими пленными, так же пытается где-то их испытать, где-то использовать в собственных интересах, — объясняет эксперт. Это является частью более широкой практики в условиях войны, когда обе стороны используют пленных как инструмент для достижения собственных целей".

Иван Ступак подчеркнул, что ситуация с обменом пленными осложняется не только большим количеством лиц, но и разнообразием обстоятельств, при которых эти люди попали в плен, а также их поведением во время пребывания в руках врага. Фильтрационные мероприятия, которые проводит Украина, являются необходимым инструментом для обеспечения безопасности государства и его граждан. Они позволяют выявлять потенциальные угрозы, такие как агенты врага или лица, которые могли быть завербованы во время плена. Однако этот процесс требует значительных ресурсов, времени и координации между различными службами.

Контролирует ли Украина процесс составления списков на обмен

По словам Александра Павличенко, одной из основных трудностей является нехватка информации о лицах, которых возвращают в Украину. "Мы не знаем, кого нам передают. Некоторые из тех военных, кого передают нам россияне, числятся в списках без вести пропавших, поэтому мы не знаем, кто они вообще такие. Таким образом Украина часто получает списки пленных, составленные российской стороной, без возможности заранее проверить, кто именно возвращается", — отмечает правозащитник.

Второй проблемой является то, что Россия полностью контролирует формирование этих списков. Такой подход ограничивает возможности украинской стороны влиять на процесс отбора лиц для обмена. Россияне самостоятельно решают, кого включить в списки, и Украина вынуждена принимать эти условия, что затрудняет планирование и организацию обменов. Это также создает риск того, что среди переданных лиц могут быть люди, чьи действия или поведение в плену вызывают вопросы.

По мнению Александра Павличенко, ключевым вызовом является не только техническая организация обменов, но и необходимость совершенствования механизмов проверки и реабилитации. Украина должна развивать более прозрачные и эффективные процедуры, чтобы минимизировать риски, связанные с возвращением потенциально опасных лиц, и одновременно обеспечить достойное отношение к тем, кто пережил плен. Это требует координации между различными государственными органами, общественными организациями и международными партнерами, которые могут оказывать поддержку в этом процессе.

Напомним, что 25 мая, еще более 300 украинских военнослужащих были возвращены из российского плена в рамках состоявшегося обмена, о котором ранее договорились представители России и Украины при посредничестве Турции.

До этого 23 мая состоялся первые обмен военнопленными в рамках договоренностей между РФ и Украиной в Турции. В результате домой вернулись 390 украинцев. А 24 мая Украина вернула еще 307 военных, которые находились в российском плену. Среди возвращенных домой были военнослужащие из числа ВСУ, Нацгвардии и пограничники.