Причастен к военным преступлениям: в Бердянске застрелили коллаборанта Михаила Грицая, — источники

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 18 июня застрелили Михаила Грицая. Источники Фокуса в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что он был причастен к военным преступлениям России.

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В ГУР сообщили Фокусу, что Михаил Павлович Грицай добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в оккупационной администрации после захвата города российскими захватчиками в 2022 году. Он был так называемым временным исполняющим обязанности городского головы, а также занимал должность заместителя по вопросам инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

В Бердянске убит коллаборационист Михаил Грицай Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов", — рассказали в украинской разведке.

По данным разведчиков, Грицай был причастен к российским военным преступлениям в Бердянске. Он терроризировал горожан, "сдавал" россиянам проукраинских граждан и участвовал в организации застенков на территории города, рассказали в ГУР.

1 апреля 2022 года против Грицая было открыто уголовное производство по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Он получил подозрение заочно.

Подозреваемого в государственной измене Михаила Грицая застрелили в Бердянске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В Бердянске застрелен Михаил Грицай: что о нем известно

По словам разведчиков, подозреваемый в государственной измене Михаил Грицай был родом из Полтавской области. На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину он проживал в Бердянске, был главой ячейки партии "Социалистическая Украина".

Напомним, 21 мая возле школы в Мадриде застрелили Андрея Портнова — бывшего советника и заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 18 мая сообщал, что ВСУ ликвидировали одного из известных снайперов ВС РФ Виталия Шаповалова.