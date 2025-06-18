Причетний до воєнних злочинів: у Бердянську застрелили колаборанта Михайла Грицая, — джерела

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 18 червня застрелили Михайла Грицая. Джерела Фокусу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначають, що він був причетний до воєнних злочинів Росії.

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В ГУР повідомили Фокусу, що Михайло Павлович Грицай добровільно пішов на співпрацю з ворогом й отримав посаду в окупаційній адміністрації після захоплення міста російськими загарбниками у 2022 році. Він був так званим тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови, а також обіймав посаду заступника з питань інфраструктури, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

В Бердянську убитий колаборант Михайло Грицай Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів", — розповіли в українській розвідці.

За даними розвідників, Грицай був причетний до російських воєнних злочинів у Бердянську. Він тероризував містян, "здавав" росіянам проукраїнських громадян та брав участь в організації катівень на території міста, розповіли в ГУР.

1 квітня 2022 року проти Грицая було відкрито кримінальне провадження за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада). Він отримав підозру заочно.

Підозрюваного в державній зраді Михайла Грицая застрелили в Бердянську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

У Бердянську застрелений Михайло Грицай: що про нього відомо

За словами розвідників, підозрюваний у державній зраді Михайло Грицай був родом з Полтавської області. На момент повномасштабного вторгнення РФ до України він проживав у Бердянську, був очільником осередку партії "Соціалістична Україна".

Нагадаємо, 21 травня біля школи в Мадриді застрелили Андрія Портнова — колишнього радника і заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Радник глави МВС України Антон Геращенко 18 травня повідомляв, що ЗСУ ліквідували одного з відомих снайперів ЗС РФ Віталія Шаповалова.