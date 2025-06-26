КНДР против Украины: куда РФ направит "корейскую помощь" в виде 25 тысяч новых солдат

КНДР готовится отправить в Россию 25 тысяч военных для войны против Украины. По информации разведки Южной Кореи, Москва и Пхеньян уже договорились о новой волне "экспедиционного корпуса". Фокус разобрался, чем опасно это усиление, где могут появиться новые подразделения и изменят ли они ход боевых действий.

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Северная Корея может отправить дополнительные войска для войны против Украины в июле-августе 2025 года. Об этом в том числе сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

По ее данным, Россия договорилась об этом с КНДР во время последнего визита Сергея Шойгу в Пхеньян. В замен Северная Корея получает от России техническую помощь для спутников и систем наведения ракет. Сотрудничество основывается на договоре о взаимной обороне, подписанном в июне 2024 года. Обе страны подтвердили участие северокорейских войск в наступлении России, в частности для возвращения Курской области.

КНДР против Украины: насколько опасны новые подразделения северокорейских войск

Бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев выразил обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военнослужащих в войне на стороне России. По его словам, появление дополнительных сил из КНДР в июле-августе этого года может создать значительные проблемы для Вооруженных сил Украины, учитывая их подготовку, мотивацию и анализ предыдущего боевого опыта.

"На фоне заявлений о возможном появлении в июле-августе дополнительной партии северокорейских военнослужащих, меня это не радует. Речь идет о дополнительных ресурсах, подготовленных и мотивированных бойцах. Тем более я убежден, что опыт, который получили первые подразделения северокорейских военных, сейчас тщательно анализируется и передается всем будущим участникам этого экспедиционного корпуса", — говорит Фокусу Селезнев.

Эксперт предполагает, что северокорейские войска будут использовать не распыленно, а концентрированно. По его словам, Россия уже применяла подобную тактику в отношении других иностранных формирований. Такое сосредоточение сил, по мнению Селезнева, имеет целью повысить их эффективность на поле боя.

По оценке военного эксперт Олега Жданова, привлечение значительного количества подготовленных бойцов может повлиять на ситуацию на отдельных оперативных направлениях. Эксперт подчеркивает, что количество северокорейских военнослужащих, о котором говорится в открытых источниках, является значительным. Речь идет об около 25 тыс. военнослужащих, что является наибольшим с момента первых сообщений о привлечении КНДР в войну, а именно с января 2024 года. Он отмечает, что предыдущая партия из 11 тысяч бойцов уже получила боевой опыт.

"Армия КНДР сначала понесла потери на Курщине — до 40% личного состава, а потом они начали воевать уже более-менее опытно. Наши военные отмечали, что обученность северокорейских войск выросла, а сейчас те, которые приедут, они будут иметь хотя бы представление, что происходит здесь на линии фронта и как ведется современная война. Я думаю, что вряд ли они начнут с того, что будут ходить в атаку, как в 2024 году ходили большими количествами в полный рост", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт считает, что их подготовка и численность могут значительно повлиять на ход боевые действия в Украине.

Корейцы на фронте в Украине: где могут быть применены солдати КНДР

Владислав Селезнев акцентирует внимание на том, что Россия пренебрегает международным правом, привлекая иностранные войска. В частности этот новый контингент может быть задействован и в боях на Донетчине, Луганщине, Запорожской и Херсонской областях. Он объясняет, что Россия оправдывает присутствие иностранных сил, опираясь на собственное законодательство. Изменения в Конституцию РФ включают оккупированные украинские территории в состав России, и это якобы позволяет им привлекать иностранные войска в войне против Украины.

Также, по мнению эксперта, северокорейцы могут быть привлечены на Харьковщине и Сумщине.

Олег Жданов предполагает, что официально северокорейские войска, вероятно, не будут пересекать границу Украины, как это было раньше, когда они действовали на территории Курской области. Однако он не исключает, что Россия может замаскировать эти войска под свои.

"Путин может выдать им российскую форму, российские документы и завезти их на оккупированные территории. Российская Федерация таким образом пытается пополнить собственные потери. Они вытаскивают своих военных откуда только могут, из пунктов постоянной дислокации, из тыловых частей", — добавляет эксперт.

Он предполагает, что северокорейские войска могут заменить российские подразделения в оккупированных городах, таких как Бердянск, Мелитополь или Токмак, позволяя перебросить россиян на передовую.

Напомним, начиная с сентября 2023 года, Северная Корея передала России масштабную военную помощь — не менее 20 тысяч грузовых контейнеров с оружием.

Также Фокус писал, что КНДР стала ключевым поставщиком боеприпасов и оружия для российской армии, включая артиллерийские снаряды и самоходные установки.