КНДР проти України: куди РФ направить "корейську допомогу" у вигляді 25 тисяч нових солдатів

КНДР готується відправити до Росії 25 тисяч військових для війни проти України. За інформацією розвідки Південної Кореї, Москва і Пхеньян уже домовилися про нову хвилю "експедиційного корпусу". Фокус розібрався, чим небезпечне це підсилення, де можуть з’явитися нові підрозділи й чи змінять вони хід бойових дій.

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Північна Корея може відправити додаткові війська для війни проти України в липні-серпні 2025 року. Про це в тому числі повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї.

За її даними, Росія домовилась про це з КНДР під час останнього візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна. На заміну Північна Корея отримує від Росії технічну допомогу для супутників і систем наведення ракет. Співпраця ґрунтується на договорі про взаємну оборону, підписаному в червні 2024 року. Обидві країни підтвердили участь північнокорейських військ у наступі Росії, зокрема для повернення Курської області.

КНДР проти України: наскільки небезпечні нові підрозділи північнокорейських військ

Колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов висловив занепокоєння щодо можливої участі північнокорейських військовослужбовців у війні на боці Росії. За його словами, поява додаткових сил із КНДР у липні-серпні цього року може створити значні проблеми для Збройних сил України, враховуючи їхню підготовку, мотивацію та аналіз попереднього бойового досвіду.

"На тлі заяв про можливу появу в липні-серпні додаткової партії північнокорейських військовослужбовців, мене це не тішить. Йдеться про додаткові ресурси, підготовлених і мотивованих бійців. Тим більше я переконаний, що досвід, який здобули перші підрозділи північнокорейських військових, нині ретельно аналізується і передається всім майбутнім учасникам цього експедиційного корпусу", — каже Фокусу Селезньов.

Експерт припускає, що північнокорейські війська використовуватимуть не розпорошено, а концентровано. За його словами, Росія вже застосовувала подібну тактику щодо інших іноземних формувань. Таке зосередження сил, на думку Селезньова, має на меті підвищити їхню ефективність на полі бою.

За оцінкою військового експерт Олега Жданова, залучення значної кількості підготовлених бійців може вплинути на ситуацію на окремих оперативних напрямках. Експерт підкреслює, що кількість північнокорейських військовослужбовців, про яку йдеться у відкритих джерелах, є значною. Йдеться про близько 25 тис. військовослужбовців, що є найбільшою з моменту перших повідомлень про залучення КНДР у війні, а саме з січня 2024 року. Він зазначає, що попередня партія з 11 тисяч бійців уже здобула бойовий досвід.

"Армія КНДР спочатку зазнала втрат на Курщині — до 40% особового складу, а потім вони почали воювати вже більш-менш досвідчено. Наші військові відмічали, що навченість північнокорейських військ виросла, а зараз ті, які приїдуть, вони будуть мати хоча б уявлення, що коїться тут на лінії фронту і як ведеться сучасна війна. Я думаю, що навряд чи вони почнуть з того, що будуть ходити в атаку, як в 2024 році ходили великими кількостями в повний зріст", — каже Фокусу Жданов.

Експерт вважає, що їхня підготовка та чисельність можуть значно вплинути на хід бойові дії в Україні.

Корейці на фронті в Україні: де можуть бути застосовані солдати КНДР

Владислав Селезньов акцентує увагу на тому, що Росія нехтує міжнародним правом, залучаючи іноземні війська. Зокрема цей новий контингент може бути задіяний і в боях на Донеччині, Луганщині, Запорізької та Херсонської областях. Він пояснює, що Росія виправдовує присутність іноземних сил, спираючись на власне законодавство. Зміни до Конституції РФ включають окуповані українські території до складу Росії, і це нібито дозволяє їм залучати іноземні війська у війні проти України.

Також, на думку експерта, північнокорейці можуть бути залучені на Харківщині та Сумщині.

Олег Жданов припускає, що офіційно північнокорейські війська, ймовірно, не перетинатимуть кордон України, як це було раніше, коли вони діяли на території Курської області. Однак він не виключає, що Росія може замаскувати ці війська під свої.

"Путін може видати їм російську форму, російські документи і завезти їх на окуповані території. Російська Федерація таким чином намагається поповнити власні втрати. Вони витягають своїх військових звідки тільки можуть, з пунктів постійної дислокації, з тилових частин", — додає експерт.

Він припускає, що північнокорейські війська можуть замінити російські підрозділи в окупованих містах, таких як Бердянськ, Мелітополь чи Токмак, дозволяючи перекинути росіян на передову.

Нагадаємо, починаючи з вересня 2023 року, Північна Корея передала Росії масштабну військову допомогу — щонайменше 20 тисяч вантажних контейнерів зі зброєю.

Також Фокус писав, що КНДР стала ключовим постачальником боєприпасів та зброї для російської армії, включаючи артилерійські снаряди та самохідні установки.