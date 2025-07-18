Пауза перед атакой: когда Россия готовит новый массированный удар по Украине

После недельной паузы в массированных воздушных атаках Россия, вероятно, готовится к новому комбинированному удару по Украине. Эксперты предупреждают: противник накопил сотни дронов-камикадзе и может привлечь ракеты различного типа для достижения максимального эффекта. Наиболее вероятные цели — Киев и другие стратегические объекты по всей стране.

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Почти неделя прошла с последней массовой комбинированной атаки России на Украину. Тогда в ночь на 12 июля армия РФ применила 26 крылатых ракет и 597 дронов, большая часть которых — это "Шахеды". Силами ПВО было обезврежено более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов.

Сколько РФ за последнюю неделю накопила дронов для атак на Украину

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко в ближайшее время следует ожидать очередного массированного налета, который, вероятно, будет комбинированным по своему характеру. Это означает, что противник может привлечь как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), так и ракетные средства поражения, применяя их в комплексе для достижения максимального эффекта.

Коваленко отметил, что основную роль в таких атаках играют дроны-камикадзе, в частности "Шахеды", а также другие типы БПЛА, такие как "Герберы" и их модификации или аналоги. Эти беспилотники уже неоднократно использовались для атак на украинскую инфраструктуру, и их применение стало частью тактики противника. Эти дроны относительно дешевы в производстве, что позволяет противнику накапливать их в больших количествах и применять для массированных атак. Кроме того, комбинация дронов и ракет создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны, поскольку разные типы целей требуют разных подходов к их обезвреживанию.

"Учитывая текущие производственные мощности врага, а также относительно низкую интенсивность запусков дронов в течение последних двух суток, можно предположить, что на данный момент врагом накоплен значительный арсенал. Я оцениваю количество доступных для использования беспилотников в более чем 500 единиц. Такой запас позволяет противнику организовать масштабный налет, который может охватить разные регионы Украины", — говорит Фокусу Коваленко.

Что касается ракетных ударов, эксперт также указывает на высокую вероятность их возобновления. Последний раз массированный ракетный удар был зафиксирован примерно неделю назад, 12 июля, когда, по предварительным данным, было применено 26 ракет, в том числе ракеты типа Х-101. Сейчас противник имеет возможность использовать не только авиационные, но и морские и сухопутные платформы для нанесения комбинированных ракетных ударов. Это значительно усложняет прогнозирование и подготовку к таким атакам, ведь враг может привлечь различные типы вооружения одновременно.

По мнению соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, на этой неделе Россия в среднем использует 140 дронов в день, что меньше примерно на 30 дронов чем в прошлые недели. Это позволило России накопить около 200 "Шахедов" и "обманок", которые могут предназначаться как для следующих атак, так и для пополнения резервов. По данным эксперта, армия РФ на середину июня имела в запасах около 6 тысяч "Шахедов".

"Также в течение следующего полугодия РФ планирует нарастить производство своих беспилотников на около 10%, в рамках чего в частности происходит процесс развития экономической зоны "Алабуга". Силы обороны Украины тем временем продолжают наносить дальнобойные удары по военно-промышленному комплексу РФ, которые, включая апрель, являются основной целью наших сил", — отметил Фокусу Жмайло.

Россия готовит массированный удар по Украине: какие цели выберет враг

Что касается возможных целей атак, Коваленко отмечает, что они могут быть достаточно разнообразными. Противник не ограничивается конкретными объектами, а скорее стремится нанести максимальный ущерб, атакуя как военные, так и гражданские объекты. Однако, учитывая паузу в активных действиях, которая наблюдалась в последнее время, эксперт предполагает, что одной из приоритетных целей может стать столица Украины — Киев. Это связано с ее стратегическим и символическим значением, а также со стремлением противника нанести удары по ключевым административным и логистическим центрам.

По словам Жмайло, пока прослеживается определенная "пауза" в массированных воздушных атаках, которая скорее всего вызвана приездом Специального представителя США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и соответственно опасениями российской стороны, пауза использовалась врагом для частичного восстановления запасов, которые будут задействованы в будущих атаках. Среди целей атак эксперт называет, как столицу, так и другие регионы Украины.

Напомним, Фокус писал, что объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора.

Также Фокус сообщал, что производство ударных беспилотников в России увеличилось в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Кроме того, россияне изменили тактику их применения.