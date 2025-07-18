Пауза перед атакою: коли Росія готує новий масований удар по Україні

Після тижневої паузи у масованих повітряних атаках Росія, ймовірно, готується до нового комбінованого удару по Україні. Експерти попереджають: противник накопичив сотні дронів-камікадзе та може залучити ракети різного типу для досягнення максимального ефекту. Найімовірніші цілі — Київ та інші стратегічні об’єкти по всій країні.

Related video

Майже тиждень минув з останньої масової комбінованої атаки Росії на Україну. Тоді в ніч на 12 липня армія РФ застосувала 26 крилатих ракет і 597 дронів, більша частина яких — це "Шахеди". Силами ППО було знешкоджено понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів.

Скільки РФ за останній тиждень накопичила дронів для атак на Україну

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка найближчим часом слід очікувати чергового масованого нальоту, який, ймовірно, буде комбінованим за своїм характером. Це означає, що противник може залучити як безпілотні літальні апарати (БПЛА), так і ракетні засоби ураження, застосовуючи їх у комплексі для досягнення максимального ефекту.

Коваленко зазначив, що основну роль у таких атаках відіграють дрони-камікадзе, зокрема "Шахеди", а також інші типи БПЛА, такі як "Гербери" та їхні модифікації чи аналоги. Ці безпілотники вже неодноразово використовувалися для атак на українську інфраструктуру, і їхнє застосування стало частиною тактики противника. Ці дрони відносно дешеві у виробництві, що дозволяє противнику накопичувати їх у великих кількостях і застосовувати для масованих атак. Крім того, комбінація дронів і ракет створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони, оскільки різні типи цілей потребують різних підходів до їхнього знешкодження.

"Враховуючи поточні виробничі потужності ворога, а також відносно низьку інтенсивність запусків дронів протягом останніх двох діб, можна припустити, що на цей момент ворогом накопичено значний арсенал. Я оцінюю кількість доступних для використання безпілотників у більш ніж 500 одиниць. Такий запас дозволяє противнику організувати масштабний наліт, який може охопити різні регіони України", — каже Фокусу Коваленко.

Що стосується ракетних ударів, експерт також вказує на високу ймовірність їхнього відновлення. Востаннє масований ракетний удар було зафіксовано приблизно тиждень тому, 12 липня, коли, за попередніми даними, було застосовано 26 ракет, зокрема ракети типу Х-101. Наразі противник має змогу використовувати не лише авіаційні, а й морські та сухопутні платформи для завдання комбінованих ракетних ударів. Це значно ускладнює прогнозування і підготовку до таких атак, адже ворог може залучити різні типи озброєння одночасно.

На думку співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, на цьому тижні Росія у середньому використовує 140 дронів на день, що менше близько на 30 дронів ніж в минулі тижні. Це дозволило Росії накопичити близько 200 "Шахедів" та "обманок", котрі можуть призначатись як для наступних атак, так і для поповнення резервів. За даними експерта, армія РФ на середину червня мала у запасах близько 6 тисяч "Шахедів".

"Також протягом наступного півріччя РФ планує наростити виробництво своїх безпілотників на близько 10%, в рамках чого зокрема відбувається процес розбудови економічної зони "Алабуга". Сили оборони України тим часом продовжують завдавати далекобійних ударів по військово-промисловому комплексу РФ, які, включно з квітня, є основною ціллю наших сил", — зазначив Фокусу Жмайло.

Росія готує масований удар по Україні: які цілі вибере ворог

Щодо можливих цілей атак, Коваленко зазначає, що вони можуть бути досить різноманітними. Противник не обмежується конкретними об'єктами, а скоріше прагне завдати максимальної шкоди, атакуючи як військові, так і цивільні об'єкти. Проте, враховуючи паузу в активних діях, яка спостерігалася останнім часом, експерт припускає, що однією з пріоритетних цілей може стати столиця України – Київ. Це пов'язано з її стратегічним і символічним значенням, а також із прагненням противника завдати ударів по ключових адміністративних і логістичних центрах.

За словами Жмайла, наразі прослідковується певна "пауза" в масованих повітряних атаках, яка скоріше за все спричинена приїздом Спеціального представника США з питань України та Росії Кітом Келлогом та відповідно побоюваннями російської сторони, пауза використовувалась ворогом для часткового відновлення запасів, що будуть задіяни в майбутніх атаках. Серед цілей атак експерт називає, як столицю, так і інші регіони України.

Нагадаємо, Фокус писав, що оголошення Дональда Трампа про передачу 17 систем Patriot стало сигналом одразу для двох адресатів: Україні — як підтвердження стратегічного партнерства, Росії — як попередження про наслідки ракетного терору.

Також Фокус повідомляв, що виробництво ударних безпілотників у Росії збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком. Крім того, росіяни змінили тактику їх застосування.