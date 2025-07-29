Вместо НПЗ — заводы дронов: как и почему изменилась тактика украинских ударов по РФ

В 2024 году украинские дроны наносили удары преимущественно по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, срывая логистику и нанося миллиардные убытки. Но с начала 2025 года тактика изменилась: теперь в фокусе — военные заводы, выпускающие ударные БПЛА. Почему ВСУ переключили прицел с НПЗ на "Шахедовый конвейер", и какие результаты уже дали эти изменения — выяснял Фокус.

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В 2024 году основным трендом украинских ударов стало системное уничтожение нефтегазовых объектов России: НПЗ, депо, нефтепроводы, насосные станции. Исследования BBC-News Russian зафиксировали по меньшей мере 81 удар дронов по нефтяной инфраструктуре в 2024 году.

По оценкам Atlantic Council, украинский марш-уничтожение инфраструктуры повлекло за собой потерю около 10% российской перерабатывающей мощности. А Caspian Policy Center насчитал 61 удар по 24 российским НПЗ с начала 2024 года, 40 из которых привели к длительным пожарам или разрушениям.

В начале 2025 года Украина меняет приоритет ударов по России и теперь под прицелом военно-промышленные и оборонные заводы, в частности те, что производят ударные дроны типа "Шахед".

Фокус рассказывает, почему Украина изменила тактику ударов по российскому тылу и почему разрушение НПЗ отошли на второй план.

Почему Украина переключилась с ударов по НПЗ на удары по промышленным предприятиям

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, основная цель изменения ударов — сделать невозможным массовое производство БПЛА.

"Сегодня удары направлены прежде всего по предприятиям, занимающимся производством дронов — как ударных, так и разведывательных. Это часть масштабной кампании, которая имеет целью сорвать наращивание российского производства беспилотников. Это критически важно, учитывая сообщения российских СМИ и западных аналитиков: Россия потенциально способна запускать от 500 до 1000 дронов ежедневно. В условиях, когда Украина только создает собственную эшелонированную систему ПВО, такое количество грозит коллапсом", — говорит Фокусу Снегирев.

Производство дронов-перехватчиков в Украине только анонсировано. А дешевизна российских БПЛА (около 30-40 тыс. долл.) в сочетании с высокой стоимостью средств их перехвата (например, ракета NASAMS стоимостью более 100 тыс. долл., ракеты для Patriot — до 8 млн долл.) создает недопустимый дисбаланс. Поэтому удары по производственной инфраструктуре — это превентивная мера, которая позволяет сдержать угрозу еще на старте.

"Удары наносятся по предприятиям, которые производят как "Герань-2", "Герань-3", так и БПЛА с использованием оптоволокна. Это — одно из преимуществ россиян, которое стало серьезным вызовом для Сил обороны Украины. Изменение тактики вполне логично: ударить по производству, а не по конечному продукту. Примеры: свободная экономическая зона "Алабуга" — одно из главных мест производства БПЛА, куда уже было нанесено несколько чувствительных ударов беспилотниками ГУР", — продолжает эксперт.

Так же беспилотники ГУР били по предприятиям компании "Кронштадт" в Московской области, которая также занимается производством БПЛА. Россия вынуждена была признать повреждение производственных мощностей и даже частичную остановку предприятия. Также был поражен завод в Саранске, производящий оптоволокно — единственный такой на территории РФ. Это оптоволокно используется в FPV-дронах. В ответ россияне уже ищут возможность размещения таких производств в Китае, чтобы обезопасить их от украинских атак.

Отдельно стоит упомянуть удары по предприятиям, которые производят аккумуляторы для БПЛА, — это еще одно ключевое звено в технологической цепи производства дронов. Также атаковали заводы, которые выпускают средства противодействия украинской РЭБ (радиоэлектронной борьбе), ведь до 40% российских дронов прекращают функционирование именно из-за украинской РЭБ. Россияне учли это и начали модифицировать свои БПЛА, менять их характеристики, чтобы снизить уязвимость к РЭБ и мобильным огневым группам.

"Еще недавно мобильные группы уничтожали до 40% вражеских дронов, но теперь БПЛА начали атаковать с высот, недосягаемых для них. Это уменьшило эффективность таких групп и стало серьезным вызовом. Статистика Генштаба подтверждает: количество дронов, которые достигают целей, растет. Все это заставило ГУР и Силы обороны Украины изменить тактику и сделать приоритетом удары по предприятиям на территории России", — говорит Снегирев.

Однако, по словам эксперта, ударов по НПЗ никто не прекращал: недавно горела нефтебаза в Ставропольском крае. Это яркое подтверждение того, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжаются.

Какие убытки для России создают украинские дроны

"По НПЗ: чтобы полностью вывести из строя такое предприятие, нужно уничтожить 100% оборудования, желательно импортного. А это сложно, потому что российская ПВО работает интенсивно. Дроны, способные пробить ПВО, дорогие. Чтобы поразить один НПЗ, иногда запускают несколько десятков дорогих дронов. Зато атаки более дешевыми дронами по другим объектам — например, транспортной инфраструктуре — заставляют Россию останавливать авиасообщение. То есть, даже если дрон не попал, он уже выполнил свою миссию. План "Ковер" снова вводится. Только за одну волну атак, по данным самих россиян, экономические потери РФ составляют 20 миллиардов рублей. За июль — до 40 миллиардов рублей потерь от заблокированных аэропортов", — отмечает эксперт.

По словам Снегирева, даже если украинские дроны и не попадают в цель, они все равно заставляют россиян нести определенные убытки и это уже имеет свой эффект, даже российские телеканалы признают это. Более того, там озвучивают версии, будто Зеленский давит на Россию ударами, чтобы заставить Путина вывести войска из Харьковской области.

"Если уж даже конспирологи признают эффективность этой тактики — значит, она болезненна для РФ. По данным россиян, аэропорт Шереметьево на грани банкротства. После транспортного коллапса подал в отставку министр транспорта Роман Старовойт, который вскоре покончил жизнь самоубийством. Это свидетельствует о чрезвычайной эффективности украинской тактики — она работает, срывает логистику, экономику и вызывает кадровые кризисы в РФ", — уверен эксперт.

Почему Украина не бьет по местам запуска "Шахедов"

По словам Снегирева, ударить именно по местам или пусковым установкам ударных дронов почти невозможно. Враг запускает дроны с десятков точек одновременно — по 20-30 дронов на каждую. Пусковые установки мобильные, спрятанные, могут быть в контейнерах. Они быстро переезжают, и, пока Украина получит информацию, они уже сменили место. Отследить это в режиме реального времени чрезвычайно сложно.

"Это не стационарные установки, как в случае с баллистическими ракетами. Чтобы уничтожить одну точку пуска, надо атаковать десятками дронов. Это затратно и сложно. Логичнее и дешевле — уничтожать заводы, где эти дроны изготавливаются. Это и есть объяснение изменения тактики: бить не по стрелам, а по тем, кто стреляет", — объясняет эксперт.

Напомним, ночью 29 июля дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки поднялись сильные пожары, власти сообщают в частности о поражении железнодорожной станции Сальск.

Также Фокус писал, что Россия наращивает производство "Шахедов": завод в Татарстане уже расширяют под 40 тысяч работников, а ежемесячные атаки на Украину достигли рекордных 5500 дронов.