Дроны атакуют Россию: как удары по гелиевому заводу и "Монокристаллу" ослабляют врага

Дроны атаковали ключевые предприятия России: Оренбургский гелиевый завод, завод "Монокристалл" в Ставрополе и Ярославский лакокрасочный завод. Почему атаки осуществляются по, на первый взгляд, неочевидным целям? Эксперты раскрывают Фокусу, как удары по этим объектам ослабляют экономику и военный потенциал России, усложняя производство ракет и самолетов.

Дроны Главного управления разведки Украины 11 августа атаковали Оренбургский гелиевый завод, который ежегодно перерабатывает около 15 миллиардов кубических метров природного газа. Этот объект является ключевым для российской экономики и промышленности.

В Ставрополе ночью 12 августа прогремели по меньшей мере пять взрывов на территории завода "Монокристалл", после чего очевидцы сообщили о дыме. Предприятие, относящееся к химической промышленности, является одним из лидеров в мире по производству искусственного сапфира. Этот материал используется в оптике, датчиках и лазерах, в том числе для военных нужд России, поскольку завод выполняет гособоронные заказы.

В тот же день в Ярославле вспыхнул пожар на территории лакокрасочного завода, который поставляет материалы для защиты военной техники от коррозии. Огонь охватил 4500 квадратных метров предприятия, которое также работает на российский военно-промышленный комплекс.

Вызывает вопрос, зачем атакуют и такие предприятия, которые, не первый взгляд, не являются "столпом" российской военной промышленности.

Удар по Оренбургскому гелиевому заводу: каковы последствия атаки

По словам военного эксперта Романа Свитана, основная цель атаки на Оренбургский гелиевый завод была направлена не столько на гелиевый завод, сколько на расположенный рядом газоперерабатывающий комплекс. Этот комплекс является ключевым элементом российской промышленности, поскольку ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубических метров природного газа. Такая значительная зависимость от газа делает этот объект стратегически важным, ведь он обеспечивает значительные доходы для российской экономики. Удар по этому заводу, по оценке Свитана, является частью более широкой стратегии, направленной на подрыв экономической стабильности России.

Свитан также подчеркнул, что гелий, который производится на упомянутом заводе, имеет стратегическое значение. Этот ресурс используется не только в гражданских отраслях, таких как медицина или научные исследования, но и в военной сфере, в частности для производства ракет и других высокотехнологичных систем. Таким образом, уничтожение или повреждение гелиевого производства наносит ощутимый удар по способности России поддерживать свои военные программы.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, гелий играет критически важную роль во многих отраслях, в частности в ракетной промышленности, которая является ключевой для российского военно-промышленного комплекса. Гелий используется для продувки двигателей перед их запуском, охлаждения систем инерционной навигации и головок наведения в ракетах, таких как Х-101 и Х-555. Кроме того, этот газ применяется для управления остатками топлива, что обеспечивает правильный баланс давления в топливных баках баллистических ракет, например, "Искандер-М", а также для охлаждения элементов в крылатых ракетах.

"Гелий является незаменимым элементом в производстве большинства ракет, которые Россия использует для атак по территории Украины. Удары по такому предприятию могут иметь серьезные последствия для российской оборонной промышленности", — рассказал в эфире телеканала "Киев24" эксперт.

Кроме гелиевого завода, Храпчинский обратил внимание на другие стратегические объекты российской промышленности. Например, он упомянул завод, который является единственным в России производителем гидравлических систем для шасси самолетов, таких как Су-34. Эти предприятия являются уязвимыми точками российской оборонной инфраструктуры. По словам эксперта, точечные удары по таким объектам позволяют Украине эффективно ограничивать возможности России по производству и применению определенных видов вооружений. Большинство подобных заводов активно работают на нужды оборонного комплекса, что делает их приоритетными целями для атак.

Удар по заводу "Монокристалл": каковы последствия атаки

Кроме того, эксперт обратил внимание на другие промышленные объекты, которые также пострадали от атак. В частности, речь идет о заводе "Монокристалл", специализирующихся на производстве специальных сапфиров. Эти материалы играют ключевую роль в создании оптических компонентов, которые используются в различных сферах, включая военную промышленность.

"Эти кристаллы являются незаменимыми для производства высокоточных приборов, таких как системы наведения ракет, прицелы и другие оптические устройства. Кроме того, эти заводы поставляют свою продукцию на экспорт, что дополнительно приносит России значительные финансовые поступления. Удары по таким объектам, имеют целью ослабить экономическую мощь страны-агрессора, ограничив ее возможности в высокотехнологичных отраслях", — отметил Фокусу эксперт.

По мнению Свитана, подобные действия являются примером эффективной работы украинских спецслужб, которые используют точечные удары для достижения максимального эффекта. Такие операции не только ограничивают экономические ресурсы России, но и затрудняют ее способность вести агрессивную войну, уменьшая доступ к критическим материалам и технологиям. Эти удары, по словам эксперта, являются частью более широкой стратегии, которая имеет целью заставить Россию тратить дополнительные ресурсы на восстановление поврежденных объектов, что отвлекает ее от других приоритетов.

"Успех таких операций зависит от точного планирования и координации. Украинские спецслужбы демонстрируют высокий уровень профессионализма, выбирая цели, которые имеют максимальное влияние на экономику и военный потенциал врага. Продолжение подобных действий может значительно ослабить позиции России в долгосрочной перспективе, заставив ее пересмотреть свои агрессивные планы", — добавил эксперт.

