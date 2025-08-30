ГУР уничтожило подземный склад взрывчатых веществ в Тульской области РФ (видео)

Успешную операцию провели в ночь на 30 августа на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин, Тульская область. Местные жители сообщали о громких взрывах, или как говорят в России, "хлопках".

О "хлопках" в Алексине сообщили и росСМИ Тульской области около 02.18 ночи, но оптимистично заметили, что обломки БПЛА "упали на территории производственного предприятия", не сообщая, что именно произошло. Фокус выяснял все, что известно.

Атака на ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин

Источники сообщили, что был уничтожен склад, на котором хранился пироксилиновый порох — это бездымный порох, который используется в боеприпасах стрелкового оружия, артиллерийских системах и отдельных ракетных двигателях.

"Уничтожение этого склада серьезно ослабляет потенциал российского военно-промышленного комплекса в изготовлении боеприпасов", — отметили в ГУР.

В то же время, в Туле и области сообщили, что средства ПВО Минобороны России отбили очередную воздушную атаку.

Также успокоили, что на территории предприятия упали "обломки дронов" и жертв и разрушений нет. Больше по Алексину ничего не сообщалось.

Пожарные авто в Алексине Фото: Соцсети

Сами местные жители публиковали видео масштабного пожара, рассказали, что слышали серию "хлопков" и видели, как в сторону завода проехало большое количество пожарных авто и скорых.

Напомним, 30 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение важных объектов на территории России, в частности нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае и завода "Сызранский" в Самарской области.

В ночь на 30 августа на Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.