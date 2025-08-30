ГУР знищило підземний склад вибухових речовин в Тульській області РФ (відео)

Успішну операцію провели в ніч на 30 серпня на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у місті Алексін, Тульська область. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, або як кажуть у Росії, "хлопки".

Про "хлопки" у Алексіні повідомили і росЗМІ Тульської області близько 02.18 ночі, але оптимістично зауважили, що уламки БПЛА "впали на території виробничого підприємства", не повідомляючи, що саме сталось. Фокус з'ясовував все, що відомо.

Атака на ПАТ "Алексінський хімічний комбінат" у місті Алексін

Джерела повідомили, що було знищено склад, на якому зберігався піроксиліновий порох – це бездимний порох, який використовується у боєприпасах стрілецької зброї, артилерійських системах та окремих ракетних двигунах.

"Знищення цього складу серйозно послаблює потенціал російського військово-промислового комплексу у виготовленні боєприпасів", - зауважили в ГУР.

В той же час, в Тулі та області повідомили, що засоби ППО Міноборони Росії відбили чергову повітряну атаку.

Також заспокоїли, що на території підприємства впали "уламки дронів" і жертв та руйнувань немає. Більше по Алексін нічого не повідомлялось.

Пожежні авто у Алексині Фото: Соцсети

Самі місцеві мешканці публікували відео масштабної пожежі, розповіли, що чули серію "хлопків" та бачили, як у бік заводи проїхала велика кількість пожежних авто та швидких.

Нагадаємо, 30 серпня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї та заводу "Сизранський" у Самарській області.

В ніч на 30 серпня на Росію масовано атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Самарській та Краснодарській областях, де під ударами опинилися нафтопереробні заводи.