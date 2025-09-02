Telegram против ПВО: как публикация маршрутов ракет может спасти жизни и одновременно навредить обороне

Телеграм-каналы, фиксирующие полеты российских ракет и дронов в режиме реального времени, стали неоднозначным явлением военного времени. Для одних это — способ спасти жизнь, для других — риск подставить под удар украинскую систему ПВО. Фокус разбирался, действительно ли мониторинговые паблики помогают людям или непреднамеренно играют на руку врагу.

Телеграм-каналы, которые публикуют информацию о типах, количестве и местах запуска российских ракет и БПЛА, могут как навредить работе ПВО, так и спасти жизни людей.

С начала полномасштабной войны и появления мониторинговых каналов Воздушные силы ВСУ негативно относились к публикации движения российских воздушных целей.

В марте 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что администраторы таких телеграмм-каналов могут нести уголовную ответственность за публикацию данных о движении российских ракет и дронов и их уничтожение ПВО.

"Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени подают информацию о движении БпЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж-планшет" (как они их получают — это еще отдельный разговор). На тех скриншотах указывается время и место пребывания (вражеских) дронов или их исчезновения с радаров.

Хочу предупредить администраторов этих каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приняты определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы", — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, отметив, что этой информацией может воспользоваться Россия.

Однако уже в июне 2023 года Воздушные силы сами начали публиковать подобную информацию в реальном времени, но без детальных карт.

Мониторинговые группы угроз: помогают или вредят

По информации издания "Детектор медиа", часть мониторинговых телеграмм-каналов ведут военные, которые имеют доступ к системе "Вираж-планшет". Администраторы некоторых из этих пабликов анонимно подтвердили изданию, что не имеют официального разрешения на распространение такой информации, но делают это, чтобы помочь людям.

"Относительно цели ведения канала, то ответ прост: это защита людей. Это единственная и основная цель. Например, раздается сигнал воздушной тревоги — а условный Андрей из Винницы не хочет спускаться в укрытие. Но прочитав, что ракета летит именно в направлении его города, он уже туда пойдет. Нам приходит множество сообщений с благодарностями за своевременное информирование, некоторые даже о том, как наши сообщения спасали жизни", — сказал изданию администратор одного из мониторинговых каналов.

По словам авиационного эксперта и заместителя генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, раскрытие такой детальной информации о полетах и маршрутах вражеских воздушных целей в открытых источниках, в частности через создание карт пролетов, представляет серьезную угрозу для украинской системы противовоздушной обороны. Эксперт отмечает, что подобные действия могут непреднамеренно помогать врагу находить слабые места в украинской обороне, что снижает ее эффективность и подвергает страну дополнительным рискам.

Храпчинский объясняет, что когда в открытых источниках появляются подробные карты маршрутов полетов вражеских ракет или дронов, это дает противнику возможность анализировать, где и как работают украинские системы ПВО.

"Враг может сопоставить опубликованные данные со своей информацией о запусках, чтобы определить, какие цели были сбиты, а какие достигли цели. Это позволяет ему выявлять "дыры" в украинской ПВО, то есть участки, где системы противовоздушной обороны менее эффективны или отсутствуют. Такие сведения помогают противнику корректировать свои маршруты, выбирать новые траектории для ударов и совершенствовать тактику обхода украинской обороны", — отмечает Фокусу эксперт.

Как мониторинговые каналы помогают врагу

Храпчинский подчеркивает, что проблема не в самом факте сообщений о воздушных атаках, а в детализации, которая сопровождается картами или отчетами о маршрутах. Например, информация о том, где ракета или дрон не долетели до цели, может указать врагу на зоны, где активно работают украинские системы ПВО. Это позволяет противнику планировать новые атаки, избегая этих зон или применяя другие средства для их подавления. Храпчинский добавляет, что публикация таких данных фактически выполняет часть аналитической работы за врага, предоставляя ему готовую информацию для совершенствования стратегии.

По словам эксперта, в условиях войны, когда противовоздушная оборона является одним из ключевых элементов защиты страны, раскрытие такой информации может иметь катастрофические последствия. Например, враг может использовать полученные данные для планирования массированных атак, направленных на перегрузку ПВО или обход ее возможностей. Храпчинский призывает избегать публикации карт пролетов и детальных отчетов, чтобы не облегчать врагу задачу. Он подчеркивает, что даже непреднамеренное раскрытие такой информации может привести к серьезным потерям, поскольку противник активно использует открытые источники для сбора разведданных.

Эксперт также обращает внимание на то, что враг уже имеет собственные средства для сбора информации, такие как спутниковые данные или радиоэлектронная разведка.

"Однако публикация детальных карт и отчетов в соцсетях значительно упрощает этот процесс, фактически предоставляя противнику готовую картину. Например, если публикуется информация о том, где ракета была сбита, а где она пролетела, враг может проанализировать эти данные, сопоставить их со своими запусками и понять, какие системы ПВО действуют в конкретных регионах. Это позволяет противнику адаптировать свои действия, например, менять траектории полетов или использовать больше беспилотников для отвлечения внимания ПВО", — заключает эксперт.

Напомним, утром 2 сентября Киев и Киевская область подверглись массированной атаке дронов-камикадзе "Шахед" от Вооруженных сил РФ. По столичному региону было выпущено примерно 10-15 ударных беспилотников.

Также Фокус писал, что волонтер и общественный деятель Мария Берлинская предупреждает о возможном обострении на фронте осенью, призывая поддерживать ВСУ, в частности на Донецком направлении. Способна ли Россия начать масштабное наступление и где оно может произойти.