Telegram проти ППО: як публікація маршрутів ракет може врятувати життя і водночас нашкодити обороні

Телеграм-канали, які фіксують польоти російських ракет і дронів у режимі реального часу, стали неоднозначним явищем воєнного часу. Для одних це — спосіб врятувати життя, для інших — ризик підставити під удар українську систему ППО. Фокус розбирався, чи справді моніторингові пабліки допомагають людям, чи ненавмисно грають на руку ворогу.

Телеграм-канали, які публікують інформацію про типи, кількість і місця запуску російських ракет та БПЛА, можуть як нашкодити роботі ППО, так і врятувати життя людей.

З початку повномасштабної війни та появи моніторингових каналів Повітряні сили ЗСУ негативно ставились до публікації руху російських повітряних цілей.

У березні 2023 року речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що адміністратори таких телеграм-каналів можуть нести кримінальну відповідальність за публікацію даних про рух російських ракет і дронів та їх знищення ППО.

"Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі й кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БпЛА і ракет, є скриншоти з системи "Віраж-планшет" (як вони їх отримують — це ще окрема розмова). На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з радарів.

Хочу попередити адміністраторів цих каналів, що це — злочин проти України, інформування ворога. Будуть вжиті певні заходи, матеріали передано у відповідні органи", — сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону, зазначивши, що цією інформацією може скористатися Росія.

Однак вже у червні 2023 року Повітряні сили самі почали публікувати подібну інформацію у реальному часі, але без детальних мап.

Моніторингові групи загроз: допомагають чи шкодять

За інформацією видання "Детектор медіа", частину моніторингових телеграм-каналів ведуть військові, які мають доступ до системи "Віраж-планшет". Адміністратори деяких із цих пабліків анонімно підтвердили виданню, що не мають офіційного дозволу на поширення такої інформації, але роблять це, щоб допомогти людям.

"Щодо мети ведення каналу, то відповідь проста: це захист людей. Це єдина й основна мета. Наприклад, лунає сигнал повітряної тривоги — а умовний Андрій із Вінниці не хоче спускатися в укриття. Але прочитавши, що ракета летить саме в напрямку його міста, він уже туди піде. Нам приходить безліч повідомлень із подяками за своєчасне інформування, деякі навіть про те, як наші повідомлення рятували життя", — сказав виданню адміністратор одного з моніторингових каналів.

За словами авіаційного експерта і заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолія Храпчинського, розкриття такої детальної інформації про польоти та маршрути ворожих повітряних цілей у відкритих джерелах, зокрема через створення мап прольотів, становить серйозну загрозу для української системи протиповітряної оборони. Експерт наголошує, що подібні дії можуть ненавмисно допомагати ворогу знаходити слабкі місця в українській обороні, що знижує її ефективність і наражає країну на додаткові ризики.

Храпчинський пояснює, що коли у відкритих джерелах з'являються детальні карти маршрутів польотів ворожих ракет чи дронів, це дає противнику можливість аналізувати, де і як працюють українські системи ППО.

"Ворог може зіставити опубліковані дані зі своєю інформацією про запуски, щоб визначити, які цілі були збиті, а які досягли мети. Це дозволяє йому виявляти "дірки»" в українській ППО, тобто ділянки, де системи протиповітряної оборони менш ефективні або відсутні. Такі відомості допомагають противнику коригувати свої маршрути, обирати нові траєкторії для ударів і вдосконалювати тактику обходу української оборони", — зазначає Фокусу експерт.

Як моніторингові канали допомагають ворогу

Храпчинський підкреслює, що проблема не в самому факті повідомлень про повітряні атаки, а в деталізації, яка супроводжується картами чи звітами про маршрути. Наприклад, інформація про те, де ракета чи дрон не долетіли до цілі, може вказати ворогу на зони, де активно працюють українські системи ППО. Це дозволяє противнику планувати нові атаки, уникаючи цих зон або застосовуючи інші засоби для їхнього придушення. Храпчинський додає, що публікація таких даних фактично виконує частину аналітичної роботи за ворога, надаючи йому готову інформацію для вдосконалення стратегії.

За словами експерта, в умовах війни, коли протиповітряна оборона є одним із ключових елементів захисту країни, розкриття такої інформації може мати катастрофічні наслідки. Наприклад, ворог може використовувати отримані дані для планування масованих атак, спрямованих на перевантаження ППО або обхід її можливостей. Храпчинський закликає уникати публікації мап прольотів і детальних звітів, щоб не полегшувати ворогу завдання. Він наголошує, що навіть ненавмисне розкриття такої інформації може призвести до серйозних втрат, оскільки противник активно використовує відкриті джерела для збору розвідданих.

Експерт також звертає увагу на те, що ворог уже має власні засоби для збору інформації, такі як супутникові дані чи радіоелектронна розвідка.

"Однак публікація детальних мап і звітів у соцмережах значно спрощує цей процес, фактично надаючи противнику готову картину. Наприклад, якщо оприлюднюється інформація про те, де ракета була збита, а де вона пролетіла, ворог може проаналізувати ці дані, зіставити їх зі своїми запусками й зрозуміти, які системи ППО діють у конкретних регіонах. Це дає змогу противнику адаптувати свої дії, наприклад, змінювати траєкторії польотів або використовувати більше безпілотників для відволікання уваги ППО", — підсумовує експерт.

