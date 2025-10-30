Кадровый голод и рост цен: как война замедляет строительство недвижимости в Украине

Украинский рынок недвижимости сталкивается с острым дефицитом строительных кадров и стремительным ростом себестоимости жилья, что затрудняет строительство новых проектов. Несмотря на это, спрос на квартиры остается высоким, особенно на объекты на начальных этапах, что демонстрирует доверие инвесторов к проверенным застройщикам.

Как рассказала во время интервью Фокусу маркетинг-директор компании "Альянс Новобуд" Ирина Михалева, спрос на надежное жилье не уменьшается даже в условиях войны и экономической нестабильности. По ее словам, в новом проекте компании "Лесной квартал" в Броварах, еще до официального старта продаж, инвесторы уже забронировали десять квартир, а на коммерческие помещения сформировалась очередь. В проекте "Кронапарк" на старте продаж пятый дом раскупили в течение первого месяца, даже когда объекты были на этапе котлована.

Кто и по какой цене покупает недвижимость в Украине

Кроме этого, Михалева объясняет, что главным фактором доверия инвесторов является надежность застройщика: те, кто сдает объекты вовремя, даже в период войны, получают высокий уровень доверия. Именно поэтому инвесторы готовы вкладывать средства на начальных этапах, где цены обычно ниже. В то же время она советует инвесторам, которые не знакомы с застройщиком, рассматривать вложения на более поздних этапах, где доступна рассрочка или государственная программа "еОселя".

Відео дня

Проблемы строительства и их влияние на рынок

В частности, в интервью эксперт подробно очертила ключевые проблемы, с которыми сейчас сталкивается строительная отрасль:

Кадровый голод

Отсутствие квалифицированных строителей и ремонтных бригад затрудняет возведение новых объектов. Ирина Михалева отмечает, что строительство — это физический труд, его нельзя выполнять онлайн или привлекать рабочих из-за рубежа.

"Малый и средний бизнес особенно ощущает этот дефицит", — отметила она и добавила, что из-за этого даже рынок готовых квартир с ремонтом ограничен, а услуги бригад при строительстве стоят значительно дороже.

Рост себестоимости жилья

Также женщина рассказала, что инфляция, повышение зарплат, подорожание материалов и нехватка рабочих приводят к тому, что новые дома иногда стоят дороже, чем почти готовые объекты. Новое законодательство о старте строительства усложняет продажу по старой схеме имущественных прав и увеличивает финансовую нагрузку на застройщиков.

Ограниченное финансирование и отсутствие государственной поддержки

Большинство застройщиков финансируются за счет собственных средств или предоплаты от клиентов. Государственные программы покрывают лишь часть спроса, и это замедляет запуск новых домов и наращивание объектов на рынке.

Недостаток площадок и проектного финансирования

В Украине ограниченное количество земельных участков для строительства, а отсутствие доступных кредитов и проектного финансирования делает старт новых проектов медленным и дорогим.

Влияние войны на рынок труда и материалов

Кроме всего указанного выше, по словам эксперта, на рынок труда очень влияет война. В частности, мобилизация и отток рабочих, рост цен на стройматериалы и нехватка специалистов замедляют строительство — негативно влияют на темпы возведения новых объектов и обеспечения спроса на жилье.

Несмотря на проблемы, по ее словам, рынок демонстрирует новые тенденции: краткосрочные инвестиции в мобильные домики и глемпинги, доходную недвижимость в виде гостиниц или жилых комплексов, которые позволяют инвестору получить прибыль уже через 2-3 месяца.

"Люди хотят результат здесь и сейчас, даже если прибыль меньше, чем у долгосрочных инвестиций", — отметила Михалева.

Она также подчеркнула, что дефицит жилья и ограниченные ресурсы застройщиков будут только расти.

"Цены будут повышаться, а дефицит жилья будет накапливаться. Рынок жилья будет оставаться сложным и требовать от инвесторов внимательности и взвешенного подхода", — резюмировала маркетинг-директор "Альянс Новобуд".

Полную версию интервью "Кто и по какой цене покупает недвижимость в Украине. Какое жилье самое надежное в условиях войны" вы можете прочитать здесь.

Ранее Фокус писал, что рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается после начала войны: около 222 тысяч новых квартир уже сдано в эксплуатацию, больше всего — в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Также сообщалось, что в 2025 году общая площадь жилых домов, на которые получены разрешения на новое строительство, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 2,965 млн кв. м.