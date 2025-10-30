Кадровий голод і зростання цін: як війна уповільнює будівництво нерухомості в Україні

Український ринок нерухомості стикається з гострим дефіцитом будівельних кадрів та стрімким зростанням собівартості житла, що ускладнює будівництво нових проєктів. Попри це, попит на квартири залишається високим, особливо на об’єкти на початкових етапах, що демонструє довіру інвесторів до перевірених забудовників.

Як розповіла під час інтерв’ю Фокусу маркетинг-директорка компанії "Альянс Новобуд" Ірина Міхальова, попит на надійне житло не зменшується навіть в умовах війни та економічної нестабільності. За її словами, у новому проєкті компанії "Лісовий квартал" у Броварах, ще до офіційного старту продажів, інвестори вже забронювали десять квартир, а на комерційні приміщення сформувалася черга. У проєкті "Кронапарк" на старті продажів п’ятий будинок розкупили протягом першого місяця, навіть коли об’єкти були на етапі котловану.

Хто та за яку ціну купує нерухомість в Україні

Окрім цього, Міхальова пояснює, що головним фактором довіри інвесторів є надійність забудовника: ті, хто здає об’єкти вчасно, навіть у період війни, отримують високий рівень довіри. Саме тому інвестори готові вкладати кошти на початкових етапах, де ціни зазвичай нижчі. Водночас вона радить інвесторам, які не знайомі з забудовником, розглядати вкладення на більш пізніх етапах, де доступне розтермінування або державна програма "ЄОселя".

Проблеми будівництва та їх вплив на ринок

Зокрема в інтерв’ю експертка детально окреслила ключові проблеми, з якими зараз стикається будівельна галузь:

Кадровий голод

Відсутність кваліфікованих будівельників і ремонтних бригад ускладнює зведення нових об’єктів. Ірина Міхальова зауважує, що будівництво — це фізична праця, її не можна виконувати онлайн або залучати робітників з-за кордону.

"Малий та середній бізнес особливо відчуває цей дефіцит", — зазначила вона та додала, що через це навіть ринок готових квартир з ремонтом обмежений, а послуги бригад під час будівництва коштують значно дорожче.

Зростання собівартості житла

Також жінка розповіла, що інфляція, підвищення зарплат, здорожчання матеріалів і брак робітників призводять до того, що нові будинки інколи коштують дорожче, ніж майже готові об’єкти. Нове законодавство щодо старту будівництва ускладнює продаж за старою схемою майнових прав та збільшує фінансове навантаження на забудовників.

Обмежене фінансування та відсутність державної підтримки

Більшість забудовників фінансуються коштом власних коштів або передоплати від клієнтів. Державні програми покривають лише частину попиту, і це уповільнює запуск нових будинків і нарощування об’єктів на ринку.

Нестача майданчиків та проєктного фінансування

В Україні обмежена кількість земельних ділянок для будівництва, а відсутність доступних кредитів і проєктного фінансування робить старт нових проєктів повільним і дорогим.

Вплив війни на ринок праці та матеріалів

Окрім усього зазначеного вище, за словами експертки, на ринок праці дуже впливає війна. Зокрема, мобілізація та відтік робітників, зростання цін на будматеріали та нестача спеціалістів уповільнюють будівництво — негативно впливають на темпи зведення нових об’єктів та забезпечення попиту на житло.

Попри проблеми, за її словами, ринок демонструє нові тенденції: короткострокові інвестиції в мобільні будиночки та глемпінги, дохідну нерухомість у вигляді готелів або житлових комплексів, які дозволяють інвестору отримати прибуток уже через 2–3 місяці.

"Люди хочуть результат тут і зараз, навіть якщо прибуток менший, ніж у довгострокових інвестицій", — зазначила Міхальова.

Вона також підкреслила, що дефіцит житла та обмежені ресурси забудовників лише зростатимуть.

"Ціни підвищуватимуться, а дефіцит житла накопичуватиметься. Ринок житла залишатиметься складним і вимагатиме від інвесторів уважності та зваженого підходу", — резюмувала маркетинг-директорка "Альянс Новобуд".

Раніше Фокус писав, що ринок нерухомості України поступово відновлюється після початку війни: близько 222 тисяч нових квартир вже здано в експлуатацію, найбільше — у Київській, Львівській та Одеській областях.

Також повідомлялося, що у 2025 році загальна площа житлових будинків, на які отримано дозволи на нове будівництво, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склала 2,965 млн кв. м.