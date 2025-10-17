Россия "выключает" Украину поэтапно: как работает новая тактика энергетической войны

Россия изменила тактику энергетической войны — теперь вместо массовых ударов по всей стране она "выключает" Украину регион за регионом. Цель — разбалансировать систему и вызвать каскадные аварии. Фокус разобрался, как работает эта стратегия и что может уберечь страну от новых блэкаутов.

Новая фаза энергетической войны России против Украины делает отопительный сезон потенциально сложнее зимы 2022–2023 гг., когда массированные атаки вызвали блэкауты для более 10 млн человек. Энергетики отмечают более циничную тактику: вместо "ковровых бомбардировок" энергетики по всей стране враг применяет "поэтапное откусывание" энергосистем регионов.

Об этом пишет Украинская Правда.

По словам издания, россияне воплощают этот план, осуществляя сначала локальные атаки дронами на прифронтовые зоны: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Одесская, Николаевская, Днепропетровская области. Эти удары уничтожают электрогенерацию, подстанции "Укрэнерго" и облэнерго. В частности, в августе–сентябре 2025 года на один объект осуществляло нападение в среднем 10–40 российских БПЛА. Затем происходили массированные удары баллистикой по ТЭС, ГЭС, ТЭЦ, как произошло 10 октября.

Цель таких атак — разбалансировка энергосистемы, разделение ее на "левобережную" и "правобережную" части вдоль условного водораздела, дефицит электроэнергии на востоке страны, который традиционно высоко потребляет энергетику, и который сейчас имеет разрушенную генерацию. Ослабленные перетоки приведут к каскаду аварий. Следующими шагами россиян могут стать удары по тепловым станциям запада Украины и атомным распределительным станциям, что вызовет скачки частоты.

Россия постепенно "выключает" свет в Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описывает тактику российских оккупантов в отношении энергосистемы Украины как попытку постепенно отключать электроэнергию в отдельных регионах, областях и районах. Это отличается от методов 2022–2023 годов, когда удары наносились по объектам по всей стране одновременно. Сейчас фокус на конкретных областях, например, Харьковской или Сумской. После отключения одной области переходят к другой, что создает значительный дефицит, особенно на левобережье Украины.

"В результате, когда на левом берегу возникает полный блэкаут, на правом такого может не быть, но это приводит к общей разбалансировке энергосистемы. Россияне стремятся повлиять именно через этот дисбаланс, а не просто через полное уничтожение ТЭЦ или массовые отключения. Восточная Украина более уязвима к огневому воздействию из-за близости к оккупантам, тогда как Западная — менее доступна. Цель — не только отключить Харьковскую, Сумскую или Полтавскую области, а создать эффект, который распространится на Центральную и Западную Украину без прямых ударов по ним", — отмечает Фокусу Коваленко.

Таким образом, по словам эксперта, враг пытается спровоцировать каскадную аварию по всей стране, где отключения в одних регионах вызовут цепную реакцию в других, даже тех, которые не подверглись массированным ракетным атакам. Это происходит именно из-за нарушения баланса во всей системе.

Свет под прицелом: как помешать РФ разрушить энергетику Украины

Относительно противодействия таким угрозам по мнению Коваленко, решение кажется простым, хотя и требует усилий. Главное — усилить противовоздушную оборону комплексно. Это включает зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности, мобильные огневые группы, зенитные дроны, комплексы радиоэлектронной борьбы, авиацию, вертолеты и легкомоторные самолеты — все доступные средства. Это активный метод защиты.

"Пассивный подход заключается в обустройстве защитных сооружений. Они не дают стопроцентной гарантии, но минимизируют разрушения от ударов, например, дронов-камикадзе типа Shahed-136. Против баллистических или крылатых ракет нужна именно ПВО, но для дроновых налетов эффективны металлические каркасы и подобные конструкции, которые уменьшают ущерб", — добавляет обозреватель.

Эта информация, по мнению Коваленко, не является секретной — о ней известно с 2022 года, и тогда уже пытались внедрять меры. Однако, как видно, в некоторых аспектах все еще существуют существенные недостатки.

Журналист и военный обозреватель Денис Попович делится впечатлениями от последствий обстрелов российскими силами энергетической инфраструктуры Украины. После первого же удара, когда отключения продолжались более 12 часов, у него возникли серьезные сомнения относительно качества подготовки к таким атакам. Он отмечает, что когда обстрелы уже начались, невозможно быстро наверстать то, что не было сделано в течение почти двух лет.

Эксперт надеется на систему противовоздушной обороны, которая должна сработать эффективно и на те меры защиты, которые все же удалось реализовать заранее.

"Вся надежда на ПВО, на то, что сработает то, что все же удалось сделать и на труд ремонтников, которые будут ликвидировать последствия", — подчеркивает Попович.

Военный обозреватель советует всем готовиться заранее: проверить и подготовить генераторы, павербанки, зарядные станции и другие автономные источники питания. Это поможет пережить блэкауты без значительных неудобств.

