Подрыв Белгородской дамбы: как "вода" остановит наступление российской армии

В ночь на 26 октября в Белгородской области прогремел взрыв — часть дамбы Белгородского водохранилища разрушена, и вода вышла из берегов, затопив низменные территории. Фокус выяснил последствия: от паралича логистики российских сил до возможного снижения интенсивности наступлений на северном направлении.

В ночь на 26 октября 2025 года на территории Белгородского водохранилища, что в пределах Белгородской области России, произошел мощный взрыв, в результате которого была разрушена часть дамбы. Спутниковые снимки, обнародованные в сети, свидетельствуют о масштабном подтоплении прилегающих территорий и значительных разрушениях инфраструктуры.

На кадрах видно, что после подрыва часть водохранилища прорвалась, а уровень воды в нижнем течении резко вырос, затопив близлежащие поля и дороги. На снимках, сделанных 20 и 26 октября, можно увидеть, как водное зеркало расширилось, а течение прорезало новое русло.

Відео дня

Российские власти официально не сообщали об эвакуации местного населения, хотя очевидцы в социальных сетях пишут о подтопленных селах и уничтоженных хозяйствах. В то же время в Белгородской области заявили, что подрыв якобы осуществили украинские войска с помощью реактивной системы HIMARS. Украинская сторона официально не комментировала инцидент, однако источники в силах обороны предполагают, что удар по дамбе мог быть частью операции по уничтожению военной логистики противника, поскольку водохранилище расположено рядом с транспортными артериями, которые используются российскими военными.

Подрыв Белгородской дабы: последствия для армии РФ

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что взрыв имеет прежде всего военные последствия.

"Подтоплены позиционные районы по меньшей мере пяти российских бригад. Из-за прорыва воды россияне потеряли возможность оперативно подвозить боеприпасы и технику к передовым подразделениям, что напрямую повлияет на их активность на Волчанском плацдарме. Это не передовые части, но именно те, которые обеспечивают логистику. Без них фронт долго не выдержит", — говорит Фокусу Жданов.

По мнению эксперта, из-за подтопления российские наступательные действия в направлении Волчанска могут заметно поутихнуть.

"Я прогнозирую, что они вернутся к уровню боевой интенсивности, который был две недели назад — максимум пять штурмов в сутки. Сейчас там было до двадцати. Вода и погода сделают свое дело", — отмечает он.

Жданов также объясняет, что новый командующий российской группировки "Север" как раз пытался продемонстрировать успехи, выбрав это направление как главное. Теперь ситуация изменилась — подтопление, осенние дожди и размытая земля создают проблемы для передвижения.

По словам эксперта, удар по дамбе был стратегически взвешенным решением, которое позволило создать естественную преграду для российских войск без прямого столкновения.

Сейчас вода продолжает отступать, но последствия разрушения еще не оценены полностью. Если прогнозы подтвердятся, российская армия может потерять важную логистическую артерию на севере, а ее попытки наступления на Слобожанском направлении — захлебнуться буквально в собственной воде.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также отмечает, что подрыв Белгородской дамбы прежде всего блокирует российскую логистику — как внутри самой России, так и на территории Украины. Речь идет о районах Курской области — Глушковском и Теткинском, где украинские Силы обороны контролируют примерно 100 квадратных километров. Из-за разлива воды затрудняется передвижение военных колонн, поставки горючего, боеприпасов и техники.

Эксперт также подчеркивает, что сильнее всего последствия почувствуют войска на Волчанском направлении Харьковской области. Фактически удар по дамбе отрезал российские штурмовые подразделения от тыловых баз — без возможности пополнять боекомплект, проводить ротации или доставлять подкрепления. Это существенно снижает способность армии РФ поддерживать темп наступления.

"Российская армия держится за счет "мяса" — постоянного подвоза новых штурмовых групп. Но средний срок жизни российского пехотинца на передовой — всего 10-12 дней. Теперь, когда логистика парализована, пополнение практически останавливается, что неизбежно приведет к спаду интенсивности атак", — говорит Фокусу Снегирев.

Политический контекст подрыва Белгородской дамбы: HIMARS в деле

По мнению аналитика, этот удар имеет не только военное, но и политическое значение.

"Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитывался Путину об "успехах" в Харьковской области, поэтому разрушение дамбы стало холодным душем для российского командования. Снижение темпов наступления подрывает не только боевые планы Москвы, а и ее попытки давить на Запад, в частности на США, где в это время находится российский спецпредставитель Дмитриев", — продолжает Снегирев.

Аналитики считают, что удар по дамбе был нанесен системами HIMARS, а не дронами, как утверждают отдельные источники. По словам эксперта, беспилотниками разрушить такую конструкцию практически невозможно.

"Использование американского вооружения стало четким сигналом: даже со средствами ограниченной дальности Украина способна эффективно бить по территории страны-оккупанта.

Таким образом, подрыв дамбы имеет тройной эффект — военный, экономический и политический. Он остановил российскую логистику, ослабил наступательные действия, лишил врага запасов и продемонстрировал союзникам реальную эффективность западного оружия", — резюмирует Снегирев.

Напомним, 26 октября россияне обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара американскими HIMARS по дамбе Белгородского водохранилища.

В этот же день руководитель Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Броуди подтвердил атаку ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища.