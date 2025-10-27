Підрив Бєлгородської дамби: як "вода" зупинить наступ російської армії

У ніч на 26 жовтня в Бєлгородській області прогримів вибух — частину дамби Бєлгородського водосховища зруйновано, і вода вийшла з берегів, затопивши низинні території. Фокус з'ясував наслідки: від паралічу логістики російських сил до можливого зниження інтенсивності наступів на північному напрямку.

У ніч на 26 жовтня 2025 року на території Бєлгородського водосховища, що у межах Бєлгородської області Росії, стався потужний вибух, унаслідок якого було зруйновано частину дамби. Супутникові знімки, оприлюднені у мережі, свідчать про масштабне підтоплення прилеглих територій та значні руйнування інфраструктури.

На кадрах видно, що після підриву частина водосховища прорвалася, а рівень води у нижній течії різко зріс, затопивши довколишні поля та дороги. На знімках, зроблених 20 і 26 жовтня, можна побачити, як водне дзеркало розширилося, а течія прорізала нове русло.

Російська влада офіційно не повідомляла про евакуацію місцевого населення, хоча очевидці у соціальних мережах пишуть про підтоплені села і знищені господарства. Водночас у Бєлгородській області заявили, що підрив нібито здійснили українські війська за допомогою реактивної системи HIMARS. Українська сторона офіційно не коментувала інцидент, проте джерела у силах оборони припускають, що удар по дамбі міг бути частиною операції зі знищення військової логістики противника, оскільки водосховище розташоване поруч із транспортними артеріями, які використовуються російськими військовими.

Підрив Бєлгородської даби: наслідки для армії РФ

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що вибух має насамперед військові наслідки.

"Підтоплено позиційні райони щонайменше п'яти російських бригад. Через прорив води росіяни втратили можливість оперативно підвозити боєприпаси й техніку до передових підрозділів, що напряму вплине на їхню активність на Вовчанському плацдармі. Це не передові частини, але саме ті, що забезпечують логістику. Без них фронт довго не витримає", — каже Фокусу Жданов.

На думку експерта, через підтоплення російські наступальні дії у напрямку Вовчанська можуть помітно стихнути.

"Я прогнозую, що вони повернуться до рівня бойової інтенсивності, який був два тижні тому — максимум п'ять штурмів на добу. Зараз там було до двадцяти. Вода і погода зроблять свою справу", — зазначає він.

Жданов також пояснює, що новий командувач російського угруповання "Північ" саме намагався продемонструвати успіхи, обравши цей напрямок як головний. Тепер ситуація змінилася — підтоплення, осінні дощі та розмита земля створюють проблеми для пересування.

За словами експерта, удар по дамбі був стратегічно виваженим рішенням, яке дозволило створити природну перешкоду для російських військ без прямого зіткнення.

Наразі вода продовжує відступати, але наслідки руйнування ще не оцінені повністю. Якщо прогнози підтвердяться, російська армія може втратити важливу логістичну артерію на півночі, а її спроби наступу на Слобожанському напрямку — захлинутися буквально у власній воді.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов також зауважує, що підрив Бєлгородської дамби насамперед блокує російську логістику — як усередині самої Росії, так і на території України. Йдеться про райони Курської області — Глушківський і Тьоткінський, де українські Сили оборони контролюють приблизно 100 квадратних кілометрів. Через розлив води ускладнюється пересування військових колон, постачання пального, боєприпасів і техніки.

Експерт також підкреслює, що найсильніше наслідки відчують війська на Вовчанському напрямку Харківської області. Фактично удар по дамбі відрізав російські штурмові підрозділи від тилових баз — без можливості поповнювати боєкомплект, проводити ротації чи доставляти підкріплення. Це суттєво знижує здатність армії РФ підтримувати темп наступу.

"Російська армія тримається за рахунок "м'яса" — постійного підвезення нових штурмових груп. Але середній термін життя російського піхотинця на передовій — лише 10–12 днів. Тепер, коли логістика паралізована, поповнення практично зупиняється, що неминуче призведе до спаду інтенсивності атак", — каже Фокусу Снєгирьов.

Політичний контекст підриву Бєлгородської дамби: HIMARS у справі

На думку аналітика, цей удар має не лише військове, а й політичне значення.

"Напередодні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов звітував Путіну про "успіхи" у Харківській області, тож руйнування дамби стало холодним душем для російського командування. Зниження темпів наступу підриває не лише бойові плани Москви, а і її спроби тиснути на Захід, зокрема на США, де в цей час перебуває російський спецпредставник Дмитрієв" — продовжує Снєгирьов.

Аналітики вважають, що удар по дамбі був завданий системами HIMARS, а не дронами, як стверджують окремі джерела. За словами експерта, безпілотниками зруйнувати таку конструкцію практично неможливо.

"Використання американського озброєння стало чітким сигналом: навіть із засобами обмеженої дальності Україна здатна ефективно бити по території країни-окупанта.

Таким чином, підрив дамби має потрійний ефект — військовий, економічний і політичний. Він зупинив російську логістику, послабив наступальні дії, позбавив ворога запасів і продемонстрував союзникам реальну ефективність західної зброї", — резюмує Снєгирьов.

Нагадаємо, 26 жовтня росіяни звинуватили ЗСУ у завданні ракетного удару американськими HIMARS по дамбі Бєлгородського водосховища.

У цей же день керівник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Броуді підтвердив атаку ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища.