Юг Покровска потерян, север держится: сможет ли РФ замкнуть кольцо

Покровск остается одной из самых горячих точек фронта: несмотря на потерю юга города, ВСУ сдерживают продвижение РФ на ключевых подходах и проводят контратаки. Россия заявляет о "котле", но логистика работает, а окружения не произошло. Фокус разобрался, где именно идут бои и есть ли угроза городу.

Украинские войска продолжают удерживать ограниченные, но важные позиции в Покровске и его окрестностях, одновременно проводя успешные контратаки.

По оценке Института изучения войны (ISW), ситуация на Покровском направлении остается "серьезной и динамичной". Российские силы сохраняют давление в северной части дуги возможного окружения. Геолоцированные кадры от 22 ноября фиксируют незначительное продвижение врага в северной части Родинского. В то же время украинские подразделения активно уничтожают группы противника, пытающиеся инфильтроваться в северные кварталы Покровска. ISW отмечает: эти попытки почти не повлияли на линию контроля.

Відео дня

Прокремлевские "военкоры" традиционно преувеличивают, заявляя о "зачистке" Покровска и формировании "кольцевой зоны". Значительная часть Покровско-Мирноградской агломерации остается "серой зоной" с интенсивными боями. ВСУ сохраняют присутствие и регулярно контратакуют.

23 ноября Силы специальных операций Украины опубликовали видео уничтожения ключевой позиции российских снайперов и личного состава на промышленном объекте в городе. Ликвидация этой высоты лишила врага тактического преимущества.

Несмотря на огромное давление, фактическое кольцо окружения еще не замкнуто. ISW предполагает, что Россия в конце концов может захватить Покровск и Мирноград, но сроки и оперативные последствия остаются неопределенными. Для продвижения всего на 40 км от линии 2022 года россиянам понадобился 21 месяц изнурительных боев.

Захват остальной Донецкой области с ее "поясом крепостей", по данным Института — Краматорском, Славянском, Дружковкой, Константиновкой — потребует еще нескольких лет.

Российская пропаганда попытается использовать возможное падение Покровска как доказательство "неизбежной победы". Однако, как подчеркивают аналитики ISW, эта "неизбежность" — иллюзия. За три года большой войны российская армия так и не научилась быстро окружать или брать большие укрепленные города.

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал детальную оценку ситуации в Покровске по состоянию на 24 ноября 2025 года. По его словам, российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на захвате центральной части города, при этом южная его часть уже полностью потеряна.

"Южная часть Покровска — микрорайоны Лазурный, Южный, район Дурняка, населенные пункты Роза и Леонтовичи, а также вся территория южнее улицы Защитников Украины по Ставкам и по Балке Сазонова — находится под контролем россиян", — констатирует эксперт.

Битва за Покровск: ситуация на сейчас

Зато Силы обороны стабильно удерживают север города. Противник периодически пытается просачиваться через железнодорожные пути в районе вокзала — преимущественно через вагонное депо, привокзальный рынок, сам вокзал и багажное отделение. Именно там, а также в общежитии ДонНТУ по улице Центральной, россияне обустроили зоны накопления личного состава для постоянных волн инфильтрации.

"Главная цель врага — перерезать улицу Мазепы (трассу Н-32), которая является ключевой логистической артерией к Мирнограду. Пока это им не удается, но массированное использование дронов делает движение по этой дороге чрезвычайно опасным", — отмечает Коваленко.

Основные боевые действия ведутся в центре города. Россияне пытаются расширять зоны контроля преимущественно треугольником улиц Шевченко — Европейская. Для этого используют зоны накопления в районе бывшего механического завода и водоканала. В последнее время оккупанты начали заходить в учебно-воспитательный комплекс №2 между улицами Маршала Москаленко и Андрея Первозванного, пытаясь создать там еще одну точку сосредоточения.

"Этот район сейчас можно назвать серой или спорной зоной — вопрос контроля остается открытым", — объясняет аналитик.

Окружение Покровска: реальна ли угроза

Несмотря на крайнюю сложность ситуации, Коваленко отмечает: она остается стабильно сложной и прогнозируемой.

"Мы примерно понимаем, куда враг может продвигаться дальше, какие направления инфильтрации он будет выбирать. По сравнению с другими участками фронта здесь значительно легче предсказать действия противника", — говорит Фокусу эксперт.

Самое главное — Покровск не находится в окружении.

"Все заявления россиян и отдельных "военкоров" об оперативном окружении или "котле" не соответствуют реальности. Логистика работает, хотя и под постоянной угрозой", — подчеркивает Коваленко.

Таким образом, несмотря на потерю южных районов и постоянное давление, Силы обороны сохраняют контроль над севером и центром города, не позволяя противнику замкнуть кольцо и перерезать ключевые пути снабжения. Бои носят преимущественно характер уличных столкновений и инфильтрационных действий за отдельные кварталы и объекты.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины удерживают контроль над центральной частью Покровска и продолжают точечные поисково-ударные операции против российских подразделений. По информации 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы провели зачистку территории вокруг железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Также Фокус писал, что российские войска активизировали штурмы, пытаясь обойти украинские укрепления Запорожского направления через Днепропетровскую область.