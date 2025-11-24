Південь Покровська втрачено, північ тримається: чи зможе РФ замкнути кільце

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок фронту: попри втрату півдня міста, ЗСУ стримують просування РФ на ключових підходах і проводять контратаки. Росія заявляє про "котел", але логістика працює, а оточення не відбулося. Фокус розібрався, де саме тривають бої й чи є загроза місту.

Українські війська продовжують утримувати обмежені, але важливі позиції в Покровську та його околицях, одночасно проводячи успішні контратаки.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на Покровському напрямку залишається "серйозною та динамічною". Російські сили зберігають тиск у північній частині дуги можливого оточення. Геолоковані кадри від 22 листопада фіксують незначне просування ворога в північній частині Родинського. Водночас українські підрозділи активно знищують групи противника, що намагаються інфільтруватися в північні квартали Покровська. ISW зазначає: ці спроби майже не вплинули на лінію контролю.

Прокремлівські "воєнкори" традиційно перебільшують, заявляючи про "зачистку" Покровська та формування "кільцевої зони". Значна частина Покровсько-Мирноградської агломерації залишається "сірою зоною" з інтенсивними боями. ЗСУ зберігають присутність і регулярно контратакують.

23 листопада Сили спеціальних операцій України опублікували відео знищення ключової позиції російських снайперів та особового складу на промисловому об'єкті в місті. Ліквідація цієї висоти позбавила ворога тактичної переваги.

Попри шалений тиск, фактичне кільце оточення ще не замкнуте. ISW припускає, що Росія врешті-решт може захопити Покровськ і Мирноград, але терміни та оперативні наслідки залишаються невизначеними. Для просування лише на 40 км від лінії 2022 року росіянам знадобився 21 місяць виснажливих боїв.

Захоплення решти Донецької області з її "поясом фортець", за даними Інституту — Краматорськом, Слов'янськом, Дружківкою, Костянтинівкою — вимагатиме ще кількох років.

Російська пропаганда спробує використати можливе падіння Покровська як доказ "неминучої перемоги". Проте, як підкреслюють аналітики ISW, ця "неминучість" — ілюзія. За три роки великої війни російська армія так і не навчилася швидко оточувати чи брати великі укріплені міста.

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко дав детальну оцінку ситуації в Покровську станом на 24 листопада 2025 року. За його словами, російські окупаційні війська зосередили основні зусилля на захопленні центральної частини міста, водночас південна його частина вже повністю втрачена.

"Південна частина Покровська — мікрорайони Лазурний, Південний, район Дурняка, населені пункти Троянда та Леонтовичі, а також вся територія південніше вулиці Захисників України по Ставках і по Балці Сазонова — перебуває під контролем росіян", — констатує експерт.

Битва за Покровськ: ситуація на зараз

Натомість Сили оборони стабільно утримують північ міста. Противник періодично намагається просочуватися через залізничну колію в районі вокзалу — переважно через вагонне депо, привокзальний ринок, сам вокзал та багажне відділення. Саме там, а також у гуртожитку ДонНТУ по вулиці Центральній, росіяни облаштували зони накопичення особового складу для постійних хвиль інфільтрації.

"Головна мета ворога — перерізати вулицю Мазепи (трасу Н-32), яка є ключовою логістичною артерією до Мирнограда. Поки що це їм не вдається, але масоване використання дронів робить рух цією дорогою надзвичайно небезпечним", — зазначає Коваленко.

Основні бойові дії точаться в центрі міста. Росіяни намагаються розширювати зони контролю переважно трикутником вулиць Шевченка — Європейська. Для цього використовують зони накопичення в районі колишнього механічного заводу та водоканалу. Останнім часом окупанти почали заходити до навчально-виховного комплексу №2 між вулицями Маршала Москаленка та Андрія Первозванного, намагаючись створити там ще одну точку зосередження.

"Цей район зараз можна назвати сірою або спірною зоною — питання контролю залишається відкритим", — пояснює аналітик.

Оточення Покровська: чи реальна загроза

Попри крайню складність ситуації, Коваленко наголошує: вона залишається стабільно складною та прогнозованою.

"Ми приблизно розуміємо, куди ворог може просуватися далі, які напрямки інфільтрації він обиратиме. У порівнянні з іншими ділянками фронту тут значно легше передбачити дії противника", — каже Фокусу експерт.

Найголовніше — Покровськ не перебуває в оточенні.

"Усі заяви росіян та окремих "воєнкорів" про оперативне оточення чи "котел" не відповідають реальності. Логістика працює, хоч і під постійною загрозою", — підкреслює Коваленко.

Отже, попри втрату південних районів і постійний тиск, Сили оборони зберігають контроль над північчю та центром міста, не даючи змогу противнику замкнути кільце та перерізати ключові шляхи постачання. Бої мають переважно характер вуличних сутичок та інфільтраційних дій за окремі квартали й об'єкти.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України утримують контроль над центральною частиною Покровська і продовжують точкові пошуково-ударні операції проти російських підрозділів. За інформацією 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бійці провели зачистку території навколо залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Також Фокус писав, що російські війська активізували штурми, намагаючись обійти українські укріплення Запорізького напрямку через Дніпропетровщину.