Кто инициировал "прослушку", отставка Уиткоффа и обыгрывает ли Украина РФ — Иван Ступак (видео)

Ведущая Мария Скибинская и военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорят о слитых разговорах российских переговорщиков с Уиткоффом, реакции США и последствиях для Украины, возможности поставки дальнобойного оружия и реальном ли мирном плане.

В среду, 26 ноября, в 16:00 узнаем о..:

1. Кто и почему организовал прослушивание Ушакова?

2. Имеют ли смысл дипломатические усилия США?

3. Удастся ли возобновить передачу Украине ракет Tomahawk, которую сорвал Уиткофф?

4. В РФ массово сокращают выплаты контрактникам: будет ли мобилизация?

5. Как противостоять новой тактике обстрелов Украины?

Напомним, что 25 ноября Bloomberg опубликовал утечку разговоров Ушакова и Дмитриева с Уиткоффом, где американец давал советы по общению с Трампом и обсуждал подготовку к встрече с Зеленским. Во время разговора стало известно, что 28-пунктовый мирный план США был подготовлен в Москве и передан в Вашингтон, хотя чиновники предполагали возможные изменения.

Впоследствии Дональд Трамп прокомментировал утечку разговоров и мирный план, отметив, что это обычная дипломатическая практика, а Уиткофф действует соответственно. По его словам, главная цель таких контактов с Россией — "продать" Украину РФ.