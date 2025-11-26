Хто ініціював "прослушку", відставка Віткоффа та чи обіграє Україна РФ — Іван Ступак (відео)

Ведуча Марія Скібінська та воєнний експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак говорять про злиті розмови російських перемовників із Віткоффом, реакцію США та наслідки для України, можливість постачання далекобійної зброї та чи реальний мирний план.

У середу, 26 листопада, о 16:00 дізнаємося про:

1. Хто та чому організував прослуховування Ушакова?

2. Чи мають сенс дипломатичні зусилля США?

3. Чи вдасться відновити передачу Україні ракет Tomahawk, яку зірвав Віткофф?

4. У РФ масово скорочують виплати контрактникам: чи буде мобілізація?

5. Як протистояти новій тактиці обстрілів України?

Про це та інше дивіться 26 листопада о 16:00 на YouTube-калані Фокусу у розмові з Іваном Ступаком.

Нагадаємо, що 25 листопада Bloomberg опублікував витік розмов Ушакова та Дмитрієва з Віткоффом, де американець давав поради щодо спілкування з Трампом та обговорював підготовку до зустрічі із Зеленським. Під час розмови стало відомо, що 28-пунктовий мирний план США був підготовлений у Москві та переданий до Вашингтона, хоча чиновники припускали можливі зміни.

Згодом Дональд Трамп прокоментував витік розмов і мирний план, зазначивши, що це звичайна дипломатична практика, а Віткофф діє відповідно. За його словами, головна мета таких контактів із Росією — "продати" Україну РФ.