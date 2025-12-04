Стрельба в "Жовтне": почему конфликт ГУР и ВСУ стал сигналом опасных процессов в тылу

Стычка между ГУР и военными ВСУ в санатории "Жовтень" — не просто локальный конфликт, а симптом новой опасной фазы, в которую входит Украина. Вооруженные подразделения силовых структур выясняют отношения в тылу, пока страна сдерживает российские атаки. Фокус выяснил, почему эта история стала маркером системных сбоев и какие риски это создает для фронта и международной поддержки.

Вечером 3 декабря на территории санатория "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом произошла вооруженная стычка между бойцами Главное управление разведки МОУ (ГУР) и военнослужащими воинской части А4005.

По сообщениям источников в правоохранительных органах, Генштабе и самом ГУР, разведчики вошли на территорию, выломали ворота и часть забора, открыли предупредительные выстрелы в воздух и землю и задержали десять военных А4005, которым, по данным собеседников, нанесли телесные повреждения. Впоследствии их отпустили, а сами представители ГУР забаррикадировались в пределах объекта.

Несмотря на то, что на место прибыли сотрудники Нацполиции, Военной службы правопорядка, военный комендант Киевской области и представители областной администрации, ГУР отказался впускать любые государственные структуры в санаторий. К урегулированию инцидента было привлечено подразделение Государственное бюро расследований, а также прибыл заместитель главнокомандующего Вооруженные силы Украины (ВСУ) — Александр Сырский.

В ГУР заявили, что военные, которых они задержали, находились на территории незаконно: по данным разведки, объект — арестован и передан в государственное управление. Поэтому действия бойцов якобы происходили "в соответствии с судебными решениями".

В то же время в/ч А4005 уверяет, что после начала полномасштабного вторжения заключила с руководством санатория официальный договор аренды помещений. По их словам, территория используется в соответствии с боевым распоряжением командующего Сухопутными войсками и имеет согласование Киевской военной администрации: помещения — опечатаны, доступ в них — ограничен.

Конфликт вокруг санатория — не первый: по словам источников, за последний месяц ГУР уже неоднократно пыталось добиться освобождения "Жовтня". Это противоречит позиции воинской части, которая считает свое пребывание на объекте законным.

Конфликт ГУР и ВСУ: к чему может привести такая ситуация

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что инцидент в санатории "Жовтень" стал признаком перехода Украины в новую опасную фазу — когда часть силовиков воюет на фронте и несет реальные потери, а другая — втянута в "бизнес-конфликты". По его словам, среди разведчиков, которые сейчас гибнут на передовой, есть много высокоподготовленных бойцов, а последние потери на фронте были особенно болезненными. На этом фоне действия группы ГУР в Конча-Заспе он называет неприемлемыми и выходящими за пределы допустимого.

"Факт того, что разведчики приехали на объект, открывали огонь, блокировали территорию и "брали в плен" военных другой части, свидетельствует о серьезном сбое в системе безопасности. Если немедленно не вмешаются или силовые структуры, или президент, страна может получить неконтролируемое перераспределение сфер влияния между людьми в форме — теми, кто имеет наградное оружие и чувствует свою безнаказанность", — говорит Фокусу Ступак.

Он напоминает, что до 2020 года ГУР почти не был публичным — об органе существовали лишь общие упоминания на сайте с перечнем руководства. Теперь же деятельность разведчиков стала публичной и часто выходит за пределы спецопераций.

"Они превращаются в силовых менеджеров, которые силовым путем решают спорные вопросы", — считает эксперт.

По мнению Ступака, это открывает опасную возможность: привлечение сотрудников ГУР частными структурами для решения собственных интересов. Приезд военных в форме, говорит он, автоматически означает власть — и этим могут злоупотреблять.

Эксперт убежден, что такие действия не могли произойти без команды сверху.

"Кто-то точно дал приказ. Я не говорю, что это был Буданов, у меня нет таких данных, но команда от кого-то была", — продолжает Ступак.

Именно поэтому, по его мнению, президент должен вмешаться лично — пусть и неофициально.

Последствия противостояния ГУР и военных: РФ это на руку

Бывший сотрудник СБУ также указывает на информационные риски: россияне раскрутят эту историю, это увидят и европейцы.

Украине совсем не нужен еще один скандал, ведь история с Миндичем еще не завершилась. Эксперт добавляет: на Западе давно ходят слухи о "крышевании бизнеса" отдельными украинскими силовиками — и подобные инциденты только углубляют недоверие.

Военный эксперт Денис Попович также считает, что вражеская пропаганда может воспользоваться этим кейсом, чтобы вбросить нарратив о внутренних конфликтах в Силах обороны.

"Надо как можно быстрее закрыть конфликт", — говорит Фокусу эксперт.

Ступак также напоминает об угрозе российских ударов: санаторий уже давно мог быть в перечне потенциальных целей разведки РФ. Россия, говорит он, получает информацию из разных источников — от наводчиков до спутниковой разведки и анализа мобильных сигналов. Поэтому столкновения на таких объектах в момент активных атак дронов и ракет выглядят вдвойне опасными.

Он отмечает, что такие конфликты надо "прижигать" сразу, пока они не превратились в новую форму рейдерства в военной форме.

"Потому что потом не разберешь, кто рейдер, а кто настоящий военный. Все же уважаемые", — говорит эксперт.

По его мнению, эти процессы опасны еще и тем, что происходят во время войны — когда общество и государство должны быть максимально сплочены.

"Если президент не отреагирует, это будет нарастать по экспоненте", — подытожил Ступак.

